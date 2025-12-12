Megszületett a nagy döntés Szalahról Liverpoolban

Korábban Arne Slot vezetőedző jövője volt a fő kérdés Liverpoolban, napjainkra azonban ez megváltozott. Na nem azért, mert a csapat összekapta volna magát, és sorra döngölné földbe az ellenfeleit, hanem Mohamed Szalah tett arról, hogy még nagyobb legyen a káosz. A korábbi idényekben a Vörösöket a góljaival a trófeákig lövő egyiptomi az őszi szezonban nem csillog a korábbi fényében, és ennek eredményeként meccsről meccsre kiszorul a kezdőből. A harmadik ilyen után kifakadt, egy interjúban úgy fogalmazott, a busz alá akarják lökni, és valaki nem akarja őt Liverpoolban látni. Hozzátette, Slottal is megromlott a kapcsolata.

Megfér egymás mellett Szalah és Slot (feketében) Liverpoolban? Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Szalah visszakerülhet a keretbe

A klubnál ezt nem nézték jó szemmel, az Inter elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésre, amelyet 1-0-ra nyertek meg az angolok, el sem utazhatott, kitették a keretből. Kérdéses volt, hogy ezután mi lesz a sorsa a 33 éves klasszisnak, aki a szombati, Brighton elleni bajnoki (16.00, tv: Spíler1) után egyébként is elhagyná Liverpoolt, mert Egyiptom válogatottjával az Afrikai Nemzetek Kupáján vesz részt.

Kérdéses volt, hogy a történtek után Szalah a Brighton ellen pályára léphet-e, miközben egyes vélekedések szerint az lehet az utolsó hazai mérkőzése a Vörösök színeiben, ha a klub a történtek hatására eladná őt a télen. Slot még péntek délelőtt sem fedte fel, a szélső játszik-e szombaton, azt mondta, csak a sajtótájékoztatója után dönt erről, amikor végre az érintettel is egyeztethet.

Nos, úgy tűnik, egy hullámhosszra kerültek a felek, az ESPN ugyanis péntek este arról számolt be, hogy Szalah ott lesz a Liverpool keretében. A kezdőcsapatban aligha, de már ez is előrelépés.

Premier League, 16. forduló szombat: Chelsea–Everton 16.00 (tv: Match4)

Liverpool–Brighton 16.00 (tv: Spíler1)

Burnley–Fulham 18.30 (tv: Spíler1)

Arsenal–Wolverhampton Wanderers 21.00 (tv: Spíler1) vasárnap: Crystal Palace–Manchester City 15.00 (tv: Match4)

Nottingham Forest–Tottenham Hotspur 15.00

Sunderland–Newcastle United 15.00 (tv: Spíler1)

West Ham United–Aston Villa 15.00

Brentford–Leeds United 17.30 (tv: Spíler1) hétfő: Manchester United–Bournemouth 21.00

Premier League – nagyon messze a címvédés!

A világ legintenzívebb bajnokságában idén sincs üresjárat: a címvédő Liverpool és a Manchester United botladozásai is bizonyítják, hogy Angliában bárki képes legyőzni bárkit. Egy váratlan gól, egy kihagyott ziccer – és máris borul a papírforma. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is hétről hétre a legnagyobb sztárok között küzd a Premier League futballszentélyeiben, ahol minden forduló új történetet ír. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak az angol rangadók – tippelj, és éld át a futball legkeményebb bajnokságának hangulatát!

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!