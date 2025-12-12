LiverpoolMohamed SzalahBrightonPremier League

Megszületett a nagy döntés Szalahról Liverpoolban

Mohamed Szalah nagy port kavart Liverpoolban egy nyilatkozatával, amivel még nehezebbé tette saját helyzetét a klubnál. Az Afrikai Nemzetek Kupájára készülő szélső az angolok előző mérkőzéséről le is maradt az interjú miatt, és kérdéses volt, hogy a Liverpool szombati bajnokiján a keretbe kerül-e. Úgy tűnik, Szalahnak sikerült megenyhítenie Arne Slotot.

Mohamed Szalah a Liverpool edzésén Fotó: PAUL ELLIS Forrás: AFP
Korábban Arne Slot vezetőedző jövője volt a fő kérdés Liverpoolban, napjainkra azonban ez megváltozott. Na nem azért, mert a csapat összekapta volna magát, és sorra döngölné földbe az ellenfeleit, hanem Mohamed Szalah tett arról, hogy még nagyobb legyen a káosz. A korábbi idényekben a Vörösöket a góljaival a trófeákig lövő egyiptomi az őszi szezonban nem csillog a korábbi fényében, és ennek eredményeként meccsről meccsre kiszorul a kezdőből. A harmadik ilyen után kifakadt, egy interjúban úgy fogalmazott, a busz alá akarják lökni, és valaki nem akarja őt Liverpoolban látni. Hozzátette, Slottal is megromlott a kapcsolata.

Megfér egymás mellett Szalah és Slot (feketében) Liverpoolban?
Megfér egymás mellett Szalah és Slot (feketében) Liverpoolban? Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Szalah visszakerülhet a keretbe

A klubnál ezt nem nézték jó szemmel, az Inter elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésre, amelyet 1-0-ra nyertek meg az angolok, el sem utazhatott, kitették a keretből. Kérdéses volt, hogy ezután mi lesz a sorsa a 33 éves klasszisnak, aki a szombati, Brighton elleni bajnoki (16.00, tv: Spíler1) után egyébként is elhagyná Liverpoolt, mert Egyiptom válogatottjával az Afrikai Nemzetek Kupáján vesz részt. 

Kérdéses volt, hogy a történtek után Szalah a Brighton ellen pályára léphet-e, miközben egyes vélekedések szerint az lehet az utolsó hazai mérkőzése a Vörösök színeiben, ha a klub a történtek hatására eladná őt a télen. Slot még péntek délelőtt sem fedte fel, a szélső játszik-e szombaton, azt mondta, csak a sajtótájékoztatója után dönt erről, amikor végre az érintettel is egyeztethet.

Nos, úgy tűnik, egy hullámhosszra kerültek a felek, az ESPN ugyanis péntek este arról számolt be, hogy Szalah ott lesz a Liverpool keretében. A kezdőcsapatban aligha, de már ez is előrelépés.

Premier League, 16. forduló

szombat:

  • Chelsea–Everton 16.00 (tv: Match4)
  • Liverpool–Brighton 16.00 (tv: Spíler1)
  • Burnley–Fulham 18.30 (tv: Spíler1)
  • Arsenal–Wolverhampton Wanderers 21.00 (tv: Spíler1)

vasárnap:

  • Crystal Palace–Manchester City 15.00 (tv: Match4)
  • Nottingham Forest–Tottenham Hotspur 15.00
  • Sunderland–Newcastle United 15.00 (tv: Spíler1)
  • West Ham United–Aston Villa 15.00
  • Brentford–Leeds United 17.30 (tv: Spíler1)

hétfő:

  • Manchester United–Bournemouth 21.00

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

