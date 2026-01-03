cigánykönyvkritika

Cigány Párizs, ötven év

Ötven év telt el a Füstös képek megjelenése óta, érdemes elmerengeni rajta, az eltelt idő alatt milyen irányt vett a folyamat, amit annak idején elindított.

Brém-Nagy Ferenc
2026. 01. 03. 6:10
Lakatos Menyhért Fústösképek
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Készültem már, hogy írni kell Lakatos Menyhért Füstös képek című regényéről. Nem azért, mert ismeretlen lenne, nem azért, mert ne kapott volna elég méltatást – hiszen megjelenése után zajos sikert aratott itthon és külföldön is –, hanem mert ötven évvel ezelőtt, 1976-ban jelent meg és először rajzolt képet a magyar irodalomban a cigányokról, gondolkodásukról, hagyományaikról, hiedelmeikről, meséikről. Mondható, utat nyitott a fiatalabb íróknak (Holdosi József, Bari Károly, Osztojkán Béla, Choli Daróczi József és a többiek), de talán azt sem túlzás kijelenteni, hogy a magyarországi roma kultúra expanziójának kezdetét jelentette, ami szervesen és magától értetődően járt együtt az emancipációs önszerveződéssel is.
Lakatos Menyhért életrajzi regénye a két háború közötti időben játszódik Vésztő cigánytelepén, a „cigány Párizsban”. Egy cigány fiú s rajta keresztül a közösség története. Dokumentarista pontossággal mutatja be a cigányok nélkülözésekkel teli, ám sokszínű, megőrzött rítusokkal, mesékkel, babonákkal teli, a saját szabályaik irányította életét, megrajzolja a hagyományos falusi társadalom és a cigányok világa között feszülő ellentétet.
A regény főszereplője Boncza fia, az ő útját kíséri végig a könyv, ahogyan egy vadászbaleset után gimnáziumba kerül, lehetőséget kapva a tanulásra, ezzel együtt a sokszor nehézségeket, megalázó helyzeteket hozó kiemelkedésre is. Ám a könyv több egy izgalmas kalandregénynél. Olyan időben visz el a cigányok világába, amikor mély és alapvető változások zajlanak a közösség életében. Egymás mellett él a léte javarészét folytonos vándorlás közepette eltöltött és a megtelepedést választó generáció.

 Előbbi életforma, mint lassan elvesző, romantikus vonásokkal gazdagodó mítosz, utóbbi, mint az idő múlása és a világ változása által kikényszerített, természetesnek mondható, ám gyakran nehezen viselhető körülményekkel együtt járó választás hatja át a mindennapokat, amelyekben cigány Párizs szeret, perlekedik, házasodik, éhezik, napszámba jár, már amikor a szegény parasztok mellett nekik is jut valami munka, éli az úgynevezett civilizáció küszöbén a maga életét, amelyet tömegverekedések, népítéletek, furmányos lóvásárok tarkítanak, ugyanakkor derű, gyöngédség és líraiság hat át.


Aztán komor idők jönnek, megbolondul a világ. Az iskolából elűzik a zsidókat, a Boncza fia sem járhat többé oda, hazamegy. A telepet karantén alá helyezik. Soha nem látott éhség köszönt a cigányokra. A lovakat is megeszik, noha az szentségtörésnek számít. A csendőrök majd minden nap meglátogatják Párizst. Ütlegelik, kínozzák a cigányokat. Aztán egy napon két csoportra osztják, és vagonokba terelik őket, mondván dolgozni mennek. „Soha ekkora öröm nem érte a telepet. Az, hogy dolgozni mennek, valami csodálatos mesének tűnt… Színes világos képek költöztek kormos füstös agyukba, az élet áhított képei. Dolgozni, enni, szabadnak lenni. Ilyen zene alkotására csak a magasságos teremtő képes.”
Ötven év telt el a Füstös képek megjelenése óta, érdemes elmerengeni rajta, az eltelt idő alatt milyen irányt vett a folyamat, amit annak idején elindított. Vajon a képek és harminc másodperces videók korában többet tudunk-e magunkról, egymásról, a környezetünkről? Hogy az irodalom térvesztésével nem szegényedünk-e? Az embernek sokszor az az érzése, lassan elveszítjük a világból mindazt, ami a létezés halk, mély és megrendítő lényegét jelenti, ami a híg és habzó felszín alatt húzódik és csak egy jó regénnyel lehet hozzá közel férkőzni. Lakatos Menyhért könyve ilyen könyv.
(Lakatos Menyhért: Füstös képek. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1976. 440 oldal)

Borítókép: Magvető Könyvkiadó 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szájer József
idezojelekellenzék

Talpra álltunk!

Szájer József avatarja

Ha az ellenfél új fegyvernemet hoz a meccsbe, nekünk is lépnünk kell.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.