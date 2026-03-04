Amazonok a színpadon

Jóllehet még mindig egy erősen maszkulin közegről beszélünk, napjainkra mind a zenészek, mind a közönség soraiban egyre több a hölgy. A műfajban jó néhány szupersztárnak számító banda élén énekesnőt találunk, de az sem számít meglepőnek, ha a gitáros- vagy a dobosposzton brillírozik a szebbik nem egy-egy képviselője.

Az úttörők Joan Jettől Doróig

Hosszú út vezetett azonban idáig, s ahhoz, hogy mai női rocksztárok szabadon tündökölhessenek, kellettek a nagy elődök, akik afféle szegecses bőrdzsekis metálszüfrazsettként kitaposták az utat, amin ma Courtney LaPlante, Lzzy Hale és a többiek járhatnak. Közülük a hetvenes évek talán első számú női rockikonja, a műfajilag inkább punk-rockban utazó Joan Jett vadságával és vagányságával mindenképpen az egyik korai úttörőnek tekinthető, de muszáj megemlíteni az 1978-as alapítású angol Girlschoolt, amely ma is aktív, s így ők a legrégebb óta működő, csak női tagokból álló heavy metal banda. Kihagyhatatlan a felsorolásból Doro Pesch is, aki a nyolcvanas években a Warlock frontasszonyaként vált ismertté, majd a saját nevét viselő együttesével, a Doróval aratott sikereket, mára pedig a fémzene német nagyasszonyaként óriási szeretetnek és köztiszteletnek örvend. Nem mellesleg ő sem csak a régi dicsőségéből akar megélni, aktívan alkot, legutóbbi nagylemeze 2023-ban jelent meg, de tavaly is adott ki új dalt, és 61 évesen is folyamatosan koncertezik.

Európa: a szimfonikus metál bölcsője

A kilencvenes években alakult ki és virágzott fel – főként Európában – a szimfonikus/gótikus metál irányzat, amely egy sor népszerű zenekart és énekesnőt adott a színtérnek. A norvég Theatre of Tragedy, a holland The Gathering már az évtized közepén mostanra klasszikussá vált albumokkal alapozta meg ennek az alstílusnak a sikerét. Ezek a bandák remekül ötvözték a metálzene keménységét, a súlyos riffeket a klasszikus és szimfonikus zenei elemekkel, valamint a gótikus rock sötét melankóliájával.

Ezt a hangzásvilágot vitte tovább és tökéletesítette a finn Nightwish Tarja Turunennel, aki a Sibelius Zeneakadémián végzett operaénekesnőként mind színpadi kiállásában, mind énektechnikájában egy olyan sztenderdet állított fel, amit ma is nehéz megugrani, egyúttal sokak szemében ő lett a műfaj arca, a nagybetűs metálénekesnő.

Tarja azóta – miután viharos körülmények közt kirúgták a csapatból – sikeres szólókarriert épített, a Nightwish pedig megállíthatatlanul dübörög tovább, jelenleg egy holland valkűrrel, Floor Janssennel a mikrofon mögött. Az ezredforduló környékén Tarjához és a Nightwishez hasonló, sőt tán még nagyobb sikereket ért el zenekarával, az Evanescence-szel Amy Lee. Az akkoriban csúcson lévő nu metalt némi darkos-gótikus fűszerrel megbolondító csapat a Bring Me To Life című dalával hetekre bebetonozta magát a slágerlisták élére, 2003-as debütáló nagylemezük, a Fallen pedig világszerte 17 millió példányban kelt el, ezzel kereskedelmileg a 21. század hetedik legsikeresebb albumának számít, olyanokat megelőzve, mint a Coldplay Viva La Vidája, a Green Day American Idiotja, a Linkin Park Meteorája, Taylor Swift 1989 címet viselő korongja, vagy Beyoncé első szólóanyaga, a Dangerously in Love.