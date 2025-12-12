Megkérdezték Slotot Szalah jövőjéről, a válasz mindenkit meglepett, Szoboszlai is szóba került

Arne Slotot először Mohamed Szalah helyzetéről kérdezték: mint ismert, az egyiptomi alaposan kifakadt a Leeds United elleni mérkőzés (3-3) után, kemény hangú nyilatkozatát követően sejteni lehetett, hogy lesznek következmények, és a játékos végül nem is került be az Inter elleni BL-meccs (1-0) keretébe. Hogy a szombati, Brightonnal szembeni találkozón visszatérhet-e, arra a holland szakember nem adott egyértelmű választ.

Egyelőre Arne Slot sem tudta megmondani, mi lesz Mohamed Szalah-val. Fotó: AFP/Paul Ellis

Péntek délelőtt fogok beszélni vele, és ennek a kimenetele dönti el a továbbiakat.

– Most ez a legfontosabb, legközelebb nem róla, hanem közvetlenül vele kell egyeztetnem. Ezenkívül nem sokat mondhatok, próbálkozhattok többféleképpen, de most vele kell beszélnem. Az elmúlt héten sok beszélgetés zajlott az ő képviselői és a mieink között. Bocsánatkérés? Normális esetben az mondanám, megvolt a három kérdésed – tért ki diplomatikusan a válaszadás elől Slot.

A 47 esztendős holland szakember a sérültekkel kapcsolatban elárulta, hogy Feredico Chiesa felgyógyult a betegségéből, így csütörtökön ő már edzhetett, mások visszatérésére azonban még várni kell: – Endo Vataru és Cody Gakpo esetében hetekről beszélünk, előbbinek a bokájával vannak gondok, utóbbinak izomsérülése van.

Szoboszlai is pihenőt kaphat a Liverpoolban

Slot a keretmélységet firtató kérdésre válaszolva elmondta, az valószínűleg segíteni fog, hogy hamarosan nem kell annyi meccset játszaniuk, mint eddig. – Nem tudom, hány csapat játszott három mérkőzést hét nap alatt, de nekünk már háromszor is meg kellett tennünk. majdhogynem örülök annak, hogy kiestünk a Ligakupából.

Néha a játékosoknak kell a pihenő, nézzék meg Szoboszlai Dominikot, Ibrahima Konatét, Virgil van Dijkot, Ryan Gravenbrechet, hogy milyen sokat játszanak.

Nekik is jót tesz, hogy most lesz egy hét pihenőnk, amely során néhányan visszaérhetnek, és így nagyobb merítésből lehet majd válogatni.

Arne Slot nem adott egyenes választ Szalahról

A sajtótájékoztató végén visszatértek Szalahra, a kérdés arra irányult, hogy Slottal együtt vagy nélküle döntöttek az egyiptomi kihagyásáról az Inter ellen. – A klubbal együtt – amelynek én is a részese vagyok – döntöttünk arról, hogy nem visszük magunkkal. Mindig kapcsolatban állok velük a kezdőcsapattal és a kerettel kapcsolatban, de ez rám van bízva. Hogy szeretném-e, hogy maradjon? Megint máshogy kérdeznek, de ahogy már említettem, legközelebb vele beszélek.

De nem látom okát annak, hogy miért ne akarnám a maradását

– fogalmazott körmönfontan Slot.