Szoboszlai leváltotta Szalahot, de vajon ő marad az első a sorban?

Szinte mindenhol Szoboszlai Dominikot választották meg az 1-0-s vendégsikerrel véget ért Inter–Liverpool labdarúgó Bajnokok Ligája-mérkőzés emberének, a magyar válogatott középpályás tizenegyesből szerzett gólja döntött a keddi találkozón. Szoboszlai először végezhetett el büntetőt a Vörösök színeiben a tizenegyespárbajokat nem számítva, és mivel az eddigi ítélet-végrehajtó Mohamed Szalah jövője igencsak kérdéses a klubnál, könnyen megeshet, hogy a magyar futballista hosszú távon is leváltja az egyiptomit.

2025. 12. 11. 5:30
Megvan Szoboszlai első, tizenegyesből szerzett gólja a Liverpoolban (Fotó: NurPhoto/AFP/Luca Rossini)
Továbbra is pazar formában futballozik Szoboszlai Dominik, akit a szakértők és a szurkolók is a Liverpool egyik, ha nem a legjobb játékosaként jellemeznek a most zajló idényben, amely rengeteg nehézséget hozott, illetve hoz jelenleg is a Premier League címvédőjének. A remek bajnoki kezdés után alaposan visszaesett Arne Slot együttese, a bajnokságban mindössze a tizedik helyen álló gárda az előző 18 tétmeccséből kilencet elveszített, két döntetlen mellett csak ötször jött össze a győzelem. A korábban megszokott stabil teljesítmény eltűnt, ami korábban természetesnek tűnt, az most hiányzik.

Szoboszlai Dominik már az RB Leipzigben is biztos lábú végrehajtónak számított
Szoboszlai Dominik már az RB Leipzigben is biztos lábú végrehajtónak számított (Fotó: AFP/Thomas Kienzle)

Az egyik ilyen Mohamed Szalah a jelenléte és teljesítménye, aki a hétvégi, Leeds United elleni 3-3-as döntetlent követően borította a bilit, és adott hangot elégedetlenségének ország-világ füle hallatára. Az egyiptomi panaszkodása tovább súlyosbította a csapat amúgy sem könnyű helyzetét, no meg a sajátját, hiszen a nyilatkozata után kitették az Inter elleni keretből, így fordulhatott elő, hogy az olaszokkal szembeni meccs hajrájában Szoboszlai végezte el a megítélt tizenegyest. Az elmúlt években megszokottá vált, hogy ha a Liverpool büntetőhöz jut, akkor Szalah áll a labda mögé, a jelek szerint azonban új embert kell kijelölnie erre a szerepkörre Slotnak. Eljött Szoboszlai ideje?

Szalah hozta Gerrard liverpooli számait a tizenegyeseknél

Szalah 2017-ben érkezett a Liverpoolhoz, az első sikeres tizenegyesére viszont 2018 januárjáig várni kellett, a Huddersfield ellen 3-0-ra megnyert bajnokin sikeresen túljárt Jonas Lössl eszén – nem úgy, mint 2017 októberében, amikor az ugyancsak 3-0-s Liverpool-győzelem során a dán kapus védeni tudott. Hogy ő legyen az első számú végrehajtó, az csak a következő idényben jött el, onnantól viszont nem volt megállás, 

45 sikeres és mindössze 8 kihagyott büntető áll azóta a neve mellett Liverpoolban (a tizenegyespárbajokat nem számítva).

Érdekesség, hogy az elhibázott lehetőségek miatt sok kritikát kapott, de így is szinte ugyanolyan számokat tud felmutatni, mint a klub legendája, Steven Gerrard (46 sikeres és 8 kihagyott büntető).

Szoboszlai kíméletlen büntető-végrehajtó

Amennyiben Szalah hosszú távon is kikerül a Liverpool kezdőcsapatából – a körülmények mellett a december végén rajtoló Afrika-kupa miatt egyébként is egy ideig biztosan nem lép pályára klubjában –, úgy Slotnak új embert kell találnia a szerepkörre, és itt Szoboszlai múltja, valamint mutatói kiváló ajánlólevelet érhetnek.

A 25 esztendős magyar az eddigi pályafutása során 20 alkalommal betalált a tizenegyespontról, hibázni pedig csak egyszer, még az RB Leipzig színeiben láthattuk: 2021-ben Lukás Hradecky szerencséjére a jobb oldali kapufán csattant a lövés.

A Liverpoolban kedd este először végezhetett el rendes játékidőben tizenegyest – korábban csak az augusztusi, Crystal Palace ellen tizenegyesekkel elveszített párbajban állhatott a labda mögé és talált be –, és a nagy tizenegyesölő, pályafutása során 17 kivédett tizenegyesnél járó Yann Sommer sem tudta védeni a középpályás lövését. Tegyük hozzá, már nem először, Szoboszlai még lipcsei játékosként is bevette tizenegyesből az akkor még a Bayern Münchenben védő svájci kapuját.

Szoboszlai-tizenegyesek 2023 nyaráig:

Az egyetlen kimaradt Szoboszlai-büntető:

Érdemes azt is kiemelni, hogy Szoboszlai a végrehajtás mellett az oldalválasztásban is konzisztens, a 21 próbálkozásból csupán kétszer választotta a bal oldalt, általában a kapu jobb oldala mellett dönt, ám olyan erővel és pontossággal hajtja végre az ítéletet, hogy hiába számítanak rá a kapusok, nem tudnak védeni.

Gakpo, Mac Allister és Isak jöhet még szóba?

Szoboszlai mellett alapvetően Cody Gakpo és Alexis Mac Allister jöhet még szóba: a holland és az argentin is csak egyszer hibázott eddig a pályafutása során, előbbi kilencszer, utóbbi tizenkétszer értékesített büntetőt, ezekből, egyet, illetve kettőt a Liverpool színeiben. 

Alexander Isak ennél többször kapta meg a bizalmat, a svéd azonban 19 sikeres próbálkozás mellett hatszor hibázott, ráadásul az ő helye finoman fogalmazva sem biztos a kezdőcsapatban, így ő nem tűnik ideális jelöltnek.

Hogy végül kire esik Slot választása, arra csak a jövő adhat választ, az egyik Liverpool-szurkoló véleménye azonban sokatmondó lehet: – Mo nagyszerű tizenegyesrúgó, de sohasem adott olyan nyugalmat, mint James Milner és Steven Gerrard a múltban. Én szívem szerint Szobót jelölném.

