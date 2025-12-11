Szoboszlai leváltotta Szalahot, de vajon ő marad az első a sorban?

Továbbra is pazar formában futballozik Szoboszlai Dominik, akit a szakértők és a szurkolók is a Liverpool egyik, ha nem a legjobb játékosaként jellemeznek a most zajló idényben, amely rengeteg nehézséget hozott, illetve hoz jelenleg is a Premier League címvédőjének. A remek bajnoki kezdés után alaposan visszaesett Arne Slot együttese, a bajnokságban mindössze a tizedik helyen álló gárda az előző 18 tétmeccséből kilencet elveszített, két döntetlen mellett csak ötször jött össze a győzelem. A korábban megszokott stabil teljesítmény eltűnt, ami korábban természetesnek tűnt, az most hiányzik.

Szoboszlai Dominik már az RB Leipzigben is biztos lábú végrehajtónak számított (Fotó: AFP/Thomas Kienzle)

Az egyik ilyen Mohamed Szalah a jelenléte és teljesítménye, aki a hétvégi, Leeds United elleni 3-3-as döntetlent követően borította a bilit, és adott hangot elégedetlenségének ország-világ füle hallatára. Az egyiptomi panaszkodása tovább súlyosbította a csapat amúgy sem könnyű helyzetét, no meg a sajátját, hiszen a nyilatkozata után kitették az Inter elleni keretből, így fordulhatott elő, hogy az olaszokkal szembeni meccs hajrájában Szoboszlai végezte el a megítélt tizenegyest. Az elmúlt években megszokottá vált, hogy ha a Liverpool büntetőhöz jut, akkor Szalah áll a labda mögé, a jelek szerint azonban új embert kell kijelölnie erre a szerepkörre Slotnak. Eljött Szoboszlai ideje?

Szalah hozta Gerrard liverpooli számait a tizenegyeseknél

Szalah 2017-ben érkezett a Liverpoolhoz, az első sikeres tizenegyesére viszont 2018 januárjáig várni kellett, a Huddersfield ellen 3-0-ra megnyert bajnokin sikeresen túljárt Jonas Lössl eszén – nem úgy, mint 2017 októberében, amikor az ugyancsak 3-0-s Liverpool-győzelem során a dán kapus védeni tudott. Hogy ő legyen az első számú végrehajtó, az csak a következő idényben jött el, onnantól viszont nem volt megállás,

45 sikeres és mindössze 8 kihagyott büntető áll azóta a neve mellett Liverpoolban (a tizenegyespárbajokat nem számítva).

Érdekesség, hogy az elhibázott lehetőségek miatt sok kritikát kapott, de így is szinte ugyanolyan számokat tud felmutatni, mint a klub legendája, Steven Gerrard (46 sikeres és 8 kihagyott büntető).