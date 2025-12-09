LiverpoolblInteralapszakaszSzoboszlai Dominik

Szoboszlai parádéja, újabb góljával kiemelte a gödörből a Liverpoolt

Volt, aki azt állította a kedd esti mérkőzés előtt, hogy a Bajnokok Ligája előző kiírásának döntőse, az olasz Internazionale a lehető legjobb időszakban találkozott – ráadásul hazai pályán – a több szempontból is gödörben lévő Premier League címvédővel. A Liverpool ugyanis mind a bajnokságban, mind a BL-ben botladozott a milánói rangadóig, ám ismét ott volt és parádésan játszott Szoboszlai Dominik, aki büntetőből szerzett góljával győzelemre vezette a Vörösöket, akik 1-0-ra nyertek az Inter ellen.

Molnár László
2025. 12. 09. 23:05
Szoboszlai Dominik az Inter ellen is hozta a tőle elvárt színvonalat
Szoboszlai Dominik az Inter ellen is hozta a tőle elvárt színvonalat Fotó: STEFANO RELLANDINI Forrás: AFP
Eltérő eredménnyel hangolt a két csapat a csúcsrangadóra. Az Inter az olasz liga 14. fordulójának szombati játéknapján 4-0-ra legyőzte a Como együttesét, míg a Kerkez Milost és Szoboszlai Dominikot is soraiban tudó Liverpool – szintén szombaton – kétgólos vezetést kiengedve a keze közül végül 3-3-ra végzett a Leeds United otthonában. A Vörösök magyar szurkolói maximum annak örülhettek, hogy Szoboszlai egy tanítani való támadás végén szép gólt szerzett. Ezt követte Mohamed Szalah ügye: az egyiptomi csatár előbb – finoman szólva – őszinte interjúban esett neki a klubnak és Arne Slot menedzsernek, melynek következtében repült a BL-keretből. A 33 éves támadó így a kedd esti BL-rangadó helyett a súlyokat emelgethette a Pool edzőközpontjában...

Liverpool team players pose before the UEFA Champions League phase day 6 football match between Inter Milan and Liverpool at San Siro stadium in Milan, on December 9, 2025. (Photo by Stefano RELLANDINI / AFP)
Tartalékosnak azért nem volt nevezhető a Liverpool az Inter elleni BL-rangadón      Fotó: STEFANO RELLANDINI / AFP

A Liverpool magyarjai közül Szoboszlai kezdett, Kerkez a kispadra került

Miután Szalah mellett Gakpo és Chiesa sem utazott el Milánóba, a 19 fős keretben több fiatal is abban reménykedhetett, hogy lehetőséget kap majd Arne Slottól. Nos, a holland edző egyiküknek sem adott lehetőséget a kezdőben, ahonnan a német Wirtz és Kerkez is kiszorult némi meglepetésre, míg Szoboszlai a középpálya jobboldalán kapott lehetőséget, de ott volt a pályára lépő 11-ben a két középcsatár, Ekitiké és Isak is.

 A hazaiaknál nincsenek gondok, a csapat remek formában van, a BL-ben öt meccsből 4-et megnyert – egyedül az Atlético tudta legyőzni őket 2-1-re –, és a csapat szakvezetője, Christian Chivu az általa elképzelt legjobb kezdőcsapatot küldhette a pályára, igaz, az Internek is voltak sérültjei Raffaele Di Gennaro, Tomás Palacios, Denzel Dumfries és Matteo Darmian személyében.

Inter kezdőcsapata: 

  • Sommer  
  • Akanji, Acerbi, Bastoni
  • Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mhitarjan, Dimarco
  • M. Thuram, Lautaro Martínez.

A liverpooli tábor hangulatát a meccs előtt tovább rontotta, hogy az U19-es csapatuk az ifjúsági Bajnokok Ligájában 5-0-ás vereséget szenvedett az Inter hasonló korosztályú gárdájától. Mi magyarok azzal vigasztalódhattunk, hogy a Vörösöknél debütált a 16 éves Farkas Erik, aki vélhetőleg szebb bemutatkozásban reménykedett. Farkas a 75. percben állt be, és nem okozott csalódást. További jó hír a fiatal tehetséggel kapcsolatban, hogy a klubvezetés a napokban megkezdte a tárgyalásokat vele, és ha a megbeszélések sikerrel járnak, Farkas jövő év első harmadában aláírhatja első profi szerződését.

A meccs rövid összefoglalója:

Az Intert két sérülés, míg a Liverpoolt a VAR sújtotta

A nagy csapatok meccsén maximum a legelvakultabb Inter-szurkolók gondolhatták, hogy hasonlóan nagyarányú sikerrel zárhat a csapatuk a Liverpool ellen. A Vörösök mindenesetre azonnal támadólag léptek fel a hazaiak ellen, és az első tíz percben bizony a semleges nézőknek úgy tűnhetett, mintha Szoboszlaiék játszanának hazai pályán. Igaz, komoly helyzetet nem sikerült kialakítania a Vörösöknek.

Aztán a 10. percben meghűlt a vér a hazai szurkolókban, ugyanis az Inter középpályájának motorja, a török Calhanoglu megsérült, azonnal le kellett cserélni, a helyére a lengyel válogatott Zielinski érkezett. Erre mondják, minőségi csere... És a szegény Intert az ág is húzta, ugyanis a 30. minutumban Acerbi esett össze a pályán a lábát fájlalva, az ő helyét Bisseck foglalta el.

A Liverpool baloldala kissé furcsán muzsikált, ugyanis az eredeti balhátvéd Robertson előrébb játszott, mint a középpályára jelölt Jones. Mindenesetre az angol bajnok a vezetés megszerzéséhez is nagyon közel került, amikor Szoboszlai szögletét követően Ekitiké kezéről pattant Konaté elé, aki hiába fejelt a jobb alsóba, hosszú varozást követően – jogosan – visszavonták a találatot. 

A félidő hajrája egyértelműen az Interé volt, a két csere, Zielinski és Bisseck, illetve Lautaro Martinez lövése nem talált utat Alisson kapujába. Az első félidő gól nélkül zárult, és a játék képe alapján azt sem zárta ki a lelátó hazai érzelmű népe, hogy az Inter végre-valahára legyőzheti a Liverpoolt hazai pályán egy BL-meccsen. Ez ugyanis eddig nemhogy nem sikerült, de gólt sem lőttek a kék-feketék eddig ellenfelüknek hazai pályán.

Az egymás elleni BL-meccsek

  • 2008. 02. 19. Liverpool (otthon) 2-0
  • 2008. 03. 11. Liverpool (idegenben) 1-0
  • 2022. 02. 16. Liverpool (idegenben) 2-0
  • 2022. 03. 08. Internazionale (idegenben) 1-0
Az Inter már a 10. percben elveszítette egyik legjobb játékosát, a török Hakan Calhanoglut
Az Inter már a 10. percben elveszítette egyik legjobb játékosát, a török Hakan Calhanoglut     Fotó: MARCO BERTORELLO / AFP

A második félidőben aztán jött Szoboszlai, és újabb góljával győzelemre vezette a csapatát

A meccs statisztikája alapján kiegyenlített küzdelem zajlott a pályán. Ugyan 56 százalékban volt a hazaiaknál a labda az első 45 percben – illetve a hét perc ráadásban –, és mindkét csapat kétszer-kétszer találta el a kaput, az Inter 5-ször, míg a Liverpool háromszor lőtt kapura. Mindenesetre a szünet után is a vendégek kezdtek jobban, előbb Isak nem tudta kihasználni azt, hogy Sommer és Akanji nem értette meg egymást, majd Szoboszlai pazar sarkazásos indításáról maradt le pár centivel Ekitiké.

Marcus Thuram cselei néha az őrületbe kergették a Liverpool védőit
Marcus Thuram cselei néha az őrületbe kergették a Liverpool védőit     Fotó: STEFANO RELLANDINI / AFP

Az olaszok néha eldugták a labdát, rengeteg oldalpassz után indultak meg hirtelen, de még igazi helyzetig sem tudtak eljutni. A Liverpool úgy az 55. perc táján döbbent rá, hogy nekik az egy pont édeskevés, így Szoboszlai irányításával beindult a letámadás, különösebb eredményt azonban ez sem hozott. Hacsak azt nem, hogy a kissé kinyíló liverpooli védelem mellett azért a Lautaro Martinez-Thuram csatárkettős helyzetbe tudott kerülni, ám az eredmény nem változott.

Amikor Arne Slot is cserére szánta el magát, a Vörösök drukkerei döbbenten láttál, hogy a lehozott Gomez nem éppen annak adott hangot, hogy egyetértett volna azzal, hogy Bradley foglalja el a helyét. Úgy tűnik, tényleg vannak gondok a csapatban, amit néhány jó eredmény gyorsan kisimíthatna. Ezért a legtöbbet Ekitiké tehetett volna, ám a francia csatár mintha el lett volna átkozva a kapu előtt.

A meccs utolsó tíz percében a Liverpool megindított egy hajrát, és ha Bradley, vagy Wirtz pontosabban céloz – utóbbi Szoboszlaitól kapott remek indítást – akkor a vendégek egy számukra létfontosságú győzelmet szerezhettek volna meg. Amit meg is szereztek, hiszen a 88. percben Bastoni lerántotta Ekitikét a 16-oson belül, és a megítélt büntetőt Szoboszlai magabiztosan értékesítette. Ezzel a győzelemmel a Liverpool feljött a tabella 8. helyére, azaz ismételten nyolcaddöntős helyen áll a BL-ben.

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 6. forduló:

Bayern München (német)–Sporting Lisboa (portugál) 3-1 (0-0)

  • gólszerzők: Gnabry (65.), Karl (69.), Tah (77.), illetve Kimmich (54., öngól).

Kairat Almati (kazah)–Olimpiakosz (görög) 0-1 (0-0)

  • gólszerző: G. Martins (73.).

Internazionale (olasz)–Liverpool (angol) 0-1 (0-0)

  • gólszerző: Szoboszlai (88., büntető)

AS Monaco (francia)-Galatasaray (török) 1-0 (0-0)

  • gólszerző: Balogun (68.)

FC Barcelona (spanyol)-Eintracht Frankfurt (német) 2-1 (0-1)

  • gólszerzők: Koundé (50., 53.), illetve Knauff (21.)

Atalanta (olasz)-Chelsea (angol) 2-1 (0-1)

  • gólszerzők: Scamacca (55.), De Ketelaere (83.), illetve Joao Pedro (25.)

Tottenham Hotspur (angol)-Slavia Praha (cseh) 3-0 (1-0)

  • gólszerzők: Zima (26., öngól), Kudus (50., 11-esből), Simons (79., 11-esből)

PSV Eindhoven (holland)-Atlético Madrid (spanyol) 2-3 (1-1)

  • gólszerzők: Til (10.), Pepi (85.), illetve Álvarez (37.), Hancko (52.), Sorloth (56.)

Union Saint-Gilloise (belga) - Olympique Marseille (francia) 2-3 (1-2)

  • gólszerzők: Khalaili (5., 71.), illetve Paixao (15.), Greenwood (41., 58.)

A Bajnokok Ligája alapszakaszának állását itt tekinthetik meg.


 

