Szoboszlai parádéja, újabb góljával kiemelte a gödörből a Liverpoolt

Eltérő eredménnyel hangolt a két csapat a csúcsrangadóra. Az Inter az olasz liga 14. fordulójának szombati játéknapján 4-0-ra legyőzte a Como együttesét, míg a Kerkez Milost és Szoboszlai Dominikot is soraiban tudó Liverpool – szintén szombaton – kétgólos vezetést kiengedve a keze közül végül 3-3-ra végzett a Leeds United otthonában. A Vörösök magyar szurkolói maximum annak örülhettek, hogy Szoboszlai egy tanítani való támadás végén szép gólt szerzett. Ezt követte Mohamed Szalah ügye: az egyiptomi csatár előbb – finoman szólva – őszinte interjúban esett neki a klubnak és Arne Slot menedzsernek, melynek következtében repült a BL-keretből. A 33 éves támadó így a kedd esti BL-rangadó helyett a súlyokat emelgethette a Pool edzőközpontjában...

Tartalékosnak azért nem volt nevezhető a Liverpool az Inter elleni BL-rangadón Fotó: STEFANO RELLANDINI / AFP

A Liverpool magyarjai közül Szoboszlai kezdett, Kerkez a kispadra került

Miután Szalah mellett Gakpo és Chiesa sem utazott el Milánóba, a 19 fős keretben több fiatal is abban reménykedhetett, hogy lehetőséget kap majd Arne Slottól. Nos, a holland edző egyiküknek sem adott lehetőséget a kezdőben, ahonnan a német Wirtz és Kerkez is kiszorult némi meglepetésre, míg Szoboszlai a középpálya jobboldalán kapott lehetőséget, de ott volt a pályára lépő 11-ben a két középcsatár, Ekitiké és Isak is.

The Reds to take on Inter 👊🔴 #UCL — Liverpool FC (@LFC) December 9, 2025

A hazaiaknál nincsenek gondok, a csapat remek formában van, a BL-ben öt meccsből 4-et megnyert – egyedül az Atlético tudta legyőzni őket 2-1-re –, és a csapat szakvezetője, Christian Chivu az általa elképzelt legjobb kezdőcsapatot küldhette a pályára, igaz, az Internek is voltak sérültjei Raffaele Di Gennaro, Tomás Palacios, Denzel Dumfries és Matteo Darmian személyében.

Inter kezdőcsapata:

Sommer

Akanji, Acerbi, Bastoni

Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mhitarjan, Dimarco

M. Thuram, Lautaro Martínez.

A liverpooli tábor hangulatát a meccs előtt tovább rontotta, hogy az U19-es csapatuk az ifjúsági Bajnokok Ligájában 5-0-ás vereséget szenvedett az Inter hasonló korosztályú gárdájától. Mi magyarok azzal vigasztalódhattunk, hogy a Vörösöknél debütált a 16 éves Farkas Erik, aki vélhetőleg szebb bemutatkozásban reménykedett. Farkas a 75. percben állt be, és nem okozott csalódást. További jó hír a fiatal tehetséggel kapcsolatban, hogy a klubvezetés a napokban megkezdte a tárgyalásokat vele, és ha a megbeszélések sikerrel járnak, Farkas jövő év első harmadában aláírhatja első profi szerződését.