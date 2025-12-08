Bajnokok LigájaLiverpoolFC InternazionaleArne SlotAlissonSzalah

A BL-meccsről szinte nem is kérdezték, ám Slot azt elárulta, Szalah a szókimondása miatt bűnhődött

Kedden este hatalmas rangadó vár a Liverpool csapatára, ugyanis a Bajnokok Ligája alapszakaszának hatodik fordulójában az előző kiírás döntőse, az Internazionale vár a Vörösökre. Noha Arne Slot vélhetően szívesen mondott volna valamit a meccsről is, ám az újságírók számára nem a rangadó, hanem Mohamed Szalah helyzete volt a téma. A holland szakember elárulta, az, hogy a 33 éves egyiptomi csatár kimaradt a Liverpool BL-keretéből, a klub válasza Szalah igencsak őszintére sikeredett interjújára.

Magyar Nemzet
2025. 12. 08. 21:42
Szalah és Slot között most nem felhőtlen a viszony
Szalah és Slot között most nem felhőtlen a viszony Fotó: FRANCK FIFE Forrás: AFP
Talán eddigi edzői pályafutása legnehezebb sajtótájékoztatóján van túl a Liverpool menedzsere, aki alig tudott beszélni a kedd esti Bajnokok Ligája alapszakaszának hatodik fordulóbeli ellenfeléről, az olasz Internazionaléról. Arne Slot persze próbálta elmondani, hogy egy nagyon jó csapattal néznek majd farkasszemet Milánóban, amely ráadául az elmúlt években kétszer is a döntőig menetelt. Az se érdekelte nagyon a sajtó munkatársait, hogy a botladozó Liverpool számára mekkora kihívás az Inter, amely tele van minőségi játékosokkal.

Arne Slot megerősítette, hogy Szalah nem boldog, és a nyilatkozata miatt maradt ki a BL-keretből
Arne Slot megerősítette, hogy Szalah nem boldog, és a nyilatkozata miatt maradt ki a BL-keretből     Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Slot kijelentette, van visszaút Szalah számára

Amikor a Vörösök menedzsere rátért a hiányzókra, hirtelen felélénkültek az újságírók. Az már-már átvitte az ingerküszöböt, hogy Chiesa betegség, míg Gakpo sérülés miatt maradt ki a csapat BL-keretéből. És innentől kezdve nem volt megállás, hiszen elérkezett az idő, hogy mindenki rávetődhessen a Szalah-témára, és Arne Slot alig bírt válaszolni a rengeteg kérdésre. Egy pillanatig sem tagadta, hogy a csatárnak minden joga megvan ahhoz, hogy azt érezze, amit érez, de ha ezeket kimondja egy interjúban, akkor erre a klubnak mindenképpen reagálnia kell.

– Nem érzem úgy, hogy aláásták volna a tekintélyemet. Általában nyugodt és udvarias vagyok, de ez nem jelenti azt, hogy gyenge is vagyok. Amikor egy játékos ilyesmit mond, mint ahogy azt Szalah tette, akkor klubként kell reagálnunk. És láthatja mindenki, hogy nincs itt – fogalmazott Slot, aki ezzel elárulta, az egyiptomi bizony a szabadszájúsága miatt került partvonalon túlra.

A holland szakember sem fogta vissza magát, amikor kijelentette, fogalmam sincs arról ebben a pillanatban, hogy Szalah az utolsó meccsét a Sunderland ellen játszotta a Vörösök mezében. Ugyanakkor szilárdan hiszi, hogy egy játékosnak mindig van visszaút, így a támadónak is. Mint kiderült, amikor közölték vele, hogy kikerült a BL-keretből, Szalah röviden reagált, amit Slot nem volt hajlandó elárulni.

– Hogy becsaptam volna őt valamikor? Nos, erre csak maga Mo tud válaszolni. Én nem érzem azt, hogy megromlott volna a viszonyunk, legalábbis szombat estig biztosan nem. Pontosan tudom, ha egy játékos nem játszik, akkor nem éppen az edző a kedvencük, de amikor meghallottam, hogy miket nyilatkozik, bizony meglepődtem rajta. De ma már mindenki előtt tiszta, hogy én sem hagytam mindezt szó és következmények nélkül – közölte Arne Slot.

Alisson mindenképpen beszél a csatárral, de ez csak kettőjükre tartozik

A Liverpool brazil hálóőre, Alisson sem úszta meg, hogy a csapattársáról beszéljen. Ők ketten már nyolc esztendeje csapattársak, hiszen egy évet a Roma csapatában, míg hetet a Vörösöknél játszottak már együtt.

– Nagyszerű srác, nagyszerű karakter, a Liverpool FC legendája. Olyan sok mindent értünk el együtt, így talán érthető, hogy ami zajlik már napok óta, egyáltalán nem tesz boldoggá. Még nem beszéltem Móval erről úgy, ahogy szeretnék. Jó a kapcsolatunk, nem csak csapattársak vagyunk, rengeteg időt töltünk együtt. Jó barátok vagyunk. Annyi közös pillanatot töltünk együtt, boldog pillanatokat, szomorú pillanatokat, ami köteléket teremt az emberek között. Beszélni fogok, de ez privát lesz, mivel személyes ügy – állította a kapus.

Az egymás elleni BL-meccsek (Inter-Liverpool)

  • 2008. 02. 19. Liverpool (otthon) 2-0
  • 2008. 03. 11. Liverpool (idegenben) 1-0
  • 2022. 02. 16. Liverpool (idegenben) 2-0
  • 2022. 03. 08. Internazionale (idegenben) 1-0

A fenti eredményekből kiolvasható, hogy a Vörösök Milánóban eddig száz százalékosak, ráadásul gólt sem kaptak. Igaz, a formákat illetően maximum az az egy dolog, amiben reménykedhetnek, hogy ez a sorozatuk nem szakad meg. A BL-ben jelenleg az Inter áll jobban, az olaszok ugyanis a 4. helyen várják a találkozót a megszerzett 12 pontjukkal, míg a Liverpool a 13., mindössze 9 pontot szerezve eddig.

Az Inter 4-0-ra kiütötte a Como csapatát legutóbb:

