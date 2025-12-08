A BL-meccsről szinte nem is kérdezték, ám Slot azt elárulta, Szalah a szókimondása miatt bűnhődött

Talán eddigi edzői pályafutása legnehezebb sajtótájékoztatóján van túl a Liverpool menedzsere, aki alig tudott beszélni a kedd esti Bajnokok Ligája alapszakaszának hatodik fordulóbeli ellenfeléről, az olasz Internazionaléról. Arne Slot persze próbálta elmondani, hogy egy nagyon jó csapattal néznek majd farkasszemet Milánóban, amely ráadául az elmúlt években kétszer is a döntőig menetelt. Az se érdekelte nagyon a sajtó munkatársait, hogy a botladozó Liverpool számára mekkora kihívás az Inter, amely tele van minőségi játékosokkal.

Arne Slot megerősítette, hogy Szalah nem boldog, és a nyilatkozata miatt maradt ki a BL-keretből Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Slot kijelentette, van visszaút Szalah számára

Amikor a Vörösök menedzsere rátért a hiányzókra, hirtelen felélénkültek az újságírók. Az már-már átvitte az ingerküszöböt, hogy Chiesa betegség, míg Gakpo sérülés miatt maradt ki a csapat BL-keretéből. És innentől kezdve nem volt megállás, hiszen elérkezett az idő, hogy mindenki rávetődhessen a Szalah-témára, és Arne Slot alig bírt válaszolni a rengeteg kérdésre. Egy pillanatig sem tagadta, hogy a csatárnak minden joga megvan ahhoz, hogy azt érezze, amit érez, de ha ezeket kimondja egy interjúban, akkor erre a klubnak mindenképpen reagálnia kell.

– Nem érzem úgy, hogy aláásták volna a tekintélyemet. Általában nyugodt és udvarias vagyok, de ez nem jelenti azt, hogy gyenge is vagyok. Amikor egy játékos ilyesmit mond, mint ahogy azt Szalah tette, akkor klubként kell reagálnunk. És láthatja mindenki, hogy nincs itt – fogalmazott Slot, aki ezzel elárulta, az egyiptomi bizony a szabadszájúsága miatt került partvonalon túlra.

A holland szakember sem fogta vissza magát, amikor kijelentette, fogalmam sincs arról ebben a pillanatban, hogy Szalah az utolsó meccsét a Sunderland ellen játszotta a Vörösök mezében. Ugyanakkor szilárdan hiszi, hogy egy játékosnak mindig van visszaút, így a támadónak is. Mint kiderült, amikor közölték vele, hogy kikerült a BL-keretből, Szalah röviden reagált, amit Slot nem volt hajlandó elárulni.

– Hogy becsaptam volna őt valamikor? Nos, erre csak maga Mo tud válaszolni. Én nem érzem azt, hogy megromlott volna a viszonyunk, legalábbis szombat estig biztosan nem. Pontosan tudom, ha egy játékos nem játszik, akkor nem éppen az edző a kedvencük, de amikor meghallottam, hogy miket nyilatkozik, bizony meglepődtem rajta. De ma már mindenki előtt tiszta, hogy én sem hagytam mindezt szó és következmények nélkül – közölte Arne Slot.