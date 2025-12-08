Eldőlt volna? Slot egyelőre marad, Szalah repült a Liverpool BL-keretéből

SzalahLiverpoolblArne Slotkeret

Úgy tűnik, ismét bebizonyosodott a mondás igazságtartama, miszerint, ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna. Mohamed Szalah ugyanis egy interjúban nekiment mindenkinek, aki csak az egyiptomi szemét csípte vörös mezben, erre Arne Slot azonnal reagált: kihagyta a tavalyi bajnoki cím egyik letéteményesét a BL-keretből, így a bukdácsoló Liverpoolnak ezúttal Szalah – valamint Gakpo és a Sunderland ellen parádésat mentő Chiesa – nélkül kellene Milánóban, az előző kiírás BL-döntőse, az Inter otthonában visszatérni a helyes útra. Nem lesz egyszerű...

2025. 12. 08. 18:10
Egy biztos, a mély gödörben lévő Liverpoolnak ez a fajta botrány biztos, hogy nem segít kimászni a bajból. A klub történetének harmadik legeredményesebb játékosa, Mohamed Szalah – aki az előző bajnokságban a csapat húzóembere volt a bajnoki címig vezető úton – már a kispadra sem fér oda a kedd esti, olasz Internazionale elleni Bajnokok Ligája alapszakaszának hatodik fordulójában. Az utolsó három bajnokin kispadozott az egyiptomi csatár, de legalább a keretben volt, ám ezúttal már az utazással sem kellett fárasztania magát, hisz Arne Slot egyszerűen kirakta őt a Milánóba utazó 19 játékos közül. Vélhetően ez a menedzser válasza arra az interjúra, amit Szalah adott a hétvégén, és amiben a lehető legőszintébben vallott a saját helyzetéről.

Nem Szalah az egyetlen, aki kimaradt a keretből

A csatár nem titkolta, nagyon csalódott a jelenlegi helyzete miatt – mondjuk azt nem tette hozzá, miszerint alig lő gólt és a védekezésben sem veszi ki a részét –, és úgy érzi, hogy a klub egy busz alá lökte őt. Ezt rengetegen egy Arne Slotnak szánt kemény üzenetnek tartják. Nos, nincs kizárva az, hogy a 33 éves egyiptomi soha többet nem lép pályára a Liverpool mezében, de kedden az Inter ellen, egészen biztosan nem. Előbb Fabrizio Romano, majd a klub a hivatalos honlapján is nyilvánosságra hozta, hogy Szalah nem utazik Milánóba, és ezt rengetegen büntetésnek tartják a nyilatkozata miatt.

Érdekesség, hogy rajta kívül a szintén formán kívül játszó, de rengeteg lehetőséget kapó Gakpo, valamint a Sunderland ellen pontot mentő Chiesa is kimaradt a 19-es keretből. Ott van viszont az utazók között a csapat két magyarja, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is.

A Liverpool 19 fős BL-kerete:

  • Alisson, Mamardashvili, Woodman
  • Gomez, Bradley, Van Dijk, Konaté, Kerkez, Robertson, 
  • Wirtz, Szoboszlai, Mac Allister, Jones, Gravenberch, Nyoni,
  • Isak, Ekitike, Ngumoha, Lucky.

Szalah a december 21-én kezdődő Afrika-kupa előtt még a Brighton elleni bajnokin játszhatna a Liverpoolban, de ezek után ezt sokan valószínűtlennek tartják. Talán a legelképzelhetőbb forgatókönyv vele kapcsolatban, hogy vagy egy másik csapat játékosaként tér vissza Európába, vagy a szaúdi bajnokságban folytatja tovább.

 

