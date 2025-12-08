Arne SlotLiverpoolMohamed SzalahWayne RooneySzoboszlai Dominik

Szalah nem hallgatott Szoboszlaira, most drasztikus megoldást javasolnak Slotnak

Nem elég, hogy nem bír kimászni a gödörből a Liverpool, Mohamed Szalah egy nyilatkozatával még nagyobb zavart okozott. A klublegenda érzéseit sok egykori játékos megérti, ám abban is egyetértenek, hogy az egyiptomi szélső nem a megfelelő módját választotta annak, hogy kiadja magából a frusztrációját. Wayne Rooney megoldást javasolt Arne Slot vezetőedzőnek a problémára, és ha a Liverpool menedzsere így tesz, annak Szalah megint nem fog örülni.

Magyar Nemzet
2025. 12. 08. 11:32
Szoboszlai szerint az öltözőben kell megbeszélni a problémákat, Szalah (balra) most másképp döntött Fotó: OLI SCARFF Forrás: AFP
Miután a Liverpool a 96. kapott góllal elbukta a győzelmet a Leeds otthonában, az angol bajnok harmadik találatát szerző Szoboszlai Dominiket a Sky Sports szólaltatta meg. A magyar középpályást megkérdezték arról, milyen az öltözői hangulat a csalódást keltő eredmények közepette, de ő megfontoltan annyit mondott, ami az öltözőben zajlik, az ott is marad. Nos, mint kiderült, Mohamed Szalah nem hallotta ezt az interjút.

Szalah és Slot között most nem felhőtlen a viszony
Szalah és Slot között most nem felhőtlen a viszony Fotó: FRANCK FIFE / AFP

Az egyiptomi szélsőre jellemző, hogy pár pillanat erejéig sem áll meg a vegyeszónában, hogy válaszoljon az újságírók kérdéseire. Általában csak akkor nyilatkozik, ha valami nagyon kikívánkozik belőle, és a szavaival tulajdonképpen nyomást akar helyezni a klubra, vagy mint azt most tette, a vezetőedzőre. Az előző idényben többször is hangot adott a szomorúságának, miszerint ő maradni szeretne, és meghosszabbítaná a lejáró szerződését, de a klub nem tesz lépéseket az ügyben.

A kívánsága aztán teljesült, hosszabbított vele a Liverpool, és a számok alapján pályafutása legjobb idénye és az újabb bajnoki cím után jól, győzelmekkel kezdett a csapat, azóta azonban rég nem látott gödörbe került. Szalah sem hozza a rá jellemző számokat, és a góljai híján sokan úgy vélekednek, ha Arne Slot a pályára küldi, azzal csak hátráltatja a Liverpoolt, azt a védekezés sínyli meg.

Szalah ország-világ elé tárta a liverpooli problémáit

Ez a holland edzőnek is feltűnhetett, mert zsinórban a harmadik meccsre is a kispadra ültette a 33 éves klasszist, kétszer még csak be sem cserélte. Szalahnak ez nem volt ínyére, és a Leeds elleni 3-3 után döntött úgy, hogy az újságírók előtt hangot ad az elégedetlenségének.

– Nem hiszem el! Nagyon csalódott vagyok. Annyit tettem ezért a klubért, és ezt mindenki láthatta az évek során, különösen az előző idényben (Szalah ekkor minden rekordot megdöntve 47 PL-gólban vállalt szerepet – a szerk.). Hogy ezek után a kispadon legyek… nem tudom, miért. Úgy érzem, hogy a klub a busz alá lök engem – sorolta a sérelmeit Szalah, aki Slot viselkedését sem érti.

Tegnap tudtam meg, hogy nem fogok játszani, ilyenkor lenyeled, hazamész. Ő tudja, hogy mit érzek. Már nincs kapcsolat köztünk. Nagyon jó kapcsolatot ápoltunk, most meg hirtelen már nincs semmi. Nem tudom, miért. Ez számomra őszintén szólva nem elfogadható. Nem tudom, miért történik ez mindig velem. »Bedobjuk Mót a busz alá, mert ő a probléma.« Nem hiszem, hogy én lennék a probléma. Azt a tiszteletet szeretném megkapni, amit megérdemlek. Nem kell mindennap a helyemért harcolnom, mert én azt kiérdemeltem. Nem vagyok nagyobb senkinél, de a helyemet igenis kiérdemeltem.

Általános reakció volt egykori játékosok részéről, hogy megértik az egyiptomi frusztrációját, hiszen nincs ahhoz szokva, hogy a csapat (korábbi) húzóembereként a padot koptassa, ugyanakkor nem a megfelelő módját választotta annak, hogy megossza a nézeteit. Ezzel megmérgezte az öltözőt, sok szurkolót maga ellen fordított, akik nem felejtették el figyelmeztetni, egy játékos sem nagyobb a klubnál, és nincs olyan, hogy valakinek automatikus helye lenne a kezdőcsapatban. Egyes vélemények szerint pedig tulajdonképpen arra kényszeríti a Liverpoolt, hogy válasszon közte és Slot között. Bármennyit is tett a csapatért Szalah, nem biztos, hogy ebből jól jönne ki…

A 33 éves szélső hamarosan elutazik az Afrika-kupára, addig viszont még lesz két meccse a Vörösöknek: kedden az Inter (BL) és szombaton a Brighton (PL) ellen. Utóbbira Szalah úgy készül, hogy az lesz az utolsó meccse az Anfielden, ezért elköszön a szurkolóktól. A kérdés, hogy mennyi időre, mert a kialakult helyzete miatt szárnyra keltek olyan pletykák, miszerint a közönségkedvenc még a télen távozhat a klubtól.

Rooney: Szalah ezt még meg fogja bánni

A Manchester United egykori csodacsatára, Wayne Rooney is elmondta a véleményét az esetről. Drasztikus megoldást javasolt a Liverpool edzőjének, akiben a hírek szerint ugyanez a gondolat ötlött fel.

Arne Slotnak meg kell mutatnia a tekintélyét, közölnie kell Szalahhal, hogy nem utazik a csapattal

– utalt a következő mérkőzésre az angol exjátékos a podcastjében. – Menj el az Afrikai Nemzetek Kupájára, és hagyd, hogy közben lenyugodjon a helyzet. Ha én lennék Slot helyében, semmiképp sem lenne Szalah a csapatban.

Rooney ugyanakkor hozzátette, gyorsan tisztázni kell a helyzetet, és ha nem sikerül, nem lesz más megoldás, mint eladni Szalahot.

– Ezzel teljesen tönkreteszi a liverpooli örökségét. Szomorú lenne, ha mindent eldobna magától. Teljesen rosszul kezelte a helyzetet.

Rooney kiemelte, Szalah nagyon mellélőtt azzal a mondatával, miszerint ő kiérdemelte a helyét a kezdőcsapatban.

– Az idő mindannyiunkat utolér, és ebben az idényben nem úgy nézett ki, mint aki a legjobb formájában van. Ilyenkor azt szeretnéd látni, hogy feltűri az ingujját, és azt mondja, rendben, akkor majd megmutatom nekik. Ehelyett az arroganciáját mutatta meg, hogy neki nem kell kiérdemelnie a helyét, mert azt már korábban megtette – minden héten a legjobb formádban kell lenned, ha a csapatban akarsz maradni – szögezte le a játékosból lett edző. 

Ha a csapattársa lennék, zavarnának a szavai, már csak azért is, mert most lenne a legnagyobb szüksége rá a Liverpoolnak. És most valójában a nyilatkozatával ő lökte a busz alá a Liverpoolt.

Hihetetlen, amit a Liverpool mezében produkált eddig, de most tiszteletlen volt a csapattársakkal, az edzővel és a szurkolókkal szemben. Úgy képzelem, hogy nagyon csendes lesz majd az edzőközpontban, és ez már önmagában is negatív energiát hoz majd azoknak az új játékosoknak, akiket Arne beépített a csapatba. Biztos vagyok benne, hogy a következő években meg fogja bánni, hogy ezt mondta – zárta szavait Rooney.

