Ha valakiről a gyermekei anyjának a hányinger jut eszébe, akkor az az ember méltatlan

A méltatlanok pedig elbuknak – mutatott rá Menczer Tamás.

Magyar Nemzet
2025. 12. 28. 16:12
A méltatlanok elbuknak. Ha egy férfiról a volt feleségének, a gyermekei anyjának a hányinger jut eszébe, akkor az az ember méltatlan. Mindenre méltatlan. Pláne egy ország vezetésére – mutatott rá Menczer Tamás a közösségi oldalán. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója ezzel utalt Varga Judit egykori igazságügyi miniszter egyszavas bejegyzésére, amelyet Magyar Péter karácsonyi interjúja után osztott meg.

20250514 Budapest Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke az Egymillió lépés a békéért és a nemzeti összefogásért elnevezésű országjáráson. A menet során mintegy 300 kilométert tesznek meg, és a tervek szerint jövő vasárnap érkeznek Nagyváradra, ami az országjárás célállomása lesz. fotó: Hatlaczki Balázs (HB) MW
Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Ha nem tudtad az életedet úgy rendezni, hogy a volt feleséged ne hányja el magát tőled, akkor inkább ne legyél első ember, vezető

– jelentette ki Menczer Tamás. Majd rámutatott: Magyar Péter körül akkora a káosz, a zűrzavar, a tisztességtelenség, hogy az méltatlanná teszi.

Minden politikusnak van egy története. Magyar Péteré hányingerrel van tele. A magánéletét tekintve is, meg azt illetően is, hogy egy Weber nevű gazember bábfigurája. Az ilyen nem példa. Illetve az, csak rossz – jegyezte meg a kommunikációs igazgató. Hozzátette: abban meg semmi különös nincs, hogy interjút adott Szily Nórának. Két baloldali ember találkozott.


Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Polyák Attila)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekmagyar irodalom

Egy kis irodalom

Bayer Zsolt avatarja

A mai világban, amikor nem lehet nyugodtan lenni a politika zajától, hasznos és jóleső lehet egy kis irodalom.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

