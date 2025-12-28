Ha valakiről a gyermekei anyjának a hányinger jut eszébe, akkor az az ember méltatlan

A méltatlanok elbuknak. Ha egy férfiról a volt feleségének, a gyermekei anyjának a hányinger jut eszébe, akkor az az ember méltatlan. Mindenre méltatlan. Pláne egy ország vezetésére – mutatott rá Menczer Tamás a közösségi oldalán. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója ezzel utalt Varga Judit egykori igazságügyi miniszter egyszavas bejegyzésére, amelyet Magyar Péter karácsonyi interjúja után osztott meg.

Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Ha nem tudtad az életedet úgy rendezni, hogy a volt feleséged ne hányja el magát tőled, akkor inkább ne legyél első ember, vezető

– jelentette ki Menczer Tamás. Majd rámutatott: Magyar Péter körül akkora a káosz, a zűrzavar, a tisztességtelenség, hogy az méltatlanná teszi.

Minden politikusnak van egy története. Magyar Péteré hányingerrel van tele. A magánéletét tekintve is, meg azt illetően is, hogy egy Weber nevű gazember bábfigurája. Az ilyen nem példa. Illetve az, csak rossz – jegyezte meg a kommunikációs igazgató. Hozzátette: abban meg semmi különös nincs, hogy interjút adott Szily Nórának. Két baloldali ember találkozott.