Előteremti a kórházak felújítására a pénzt a kormány, hiába dolgoznak Magyar Péterék az uniós források visszatartásán + videó

A Jedlik Ányos-programból 88-90 milliárd forintból újulnak meg egészségügyi épületek. A programmal kapcsolatban Takács Péter a közösségi oldalára felötlött videójában elmondta: ez alapvetően energetikai célú beruházás, ahol az energiahatékonyságot célozzák meg, hogy kevesebbet költsenek rezsire az egészségügyi ellátó intézmények, elsősorban a kórházak és a mentőállomások.

Takács Péter egészségügyi államtitkár (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)

Nyilván az így megspórolt pénz aztán később a betegellátás szolgálatába állítható

– szögezte le a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára.

Takács Péter azt is jelezte, hogy a programban van egy magyaros fifika, ugyanis az RRF nevű helyreállítási alapban elég komoly összeg volt az egészségügyi fejlesztésekre, amelynek egy részét kórház felújításokra kellett volna költeni. Ötven kórház és harmincegy mentőállomás szerepelt a listán.

Azonban, mint tudjuk a politikai ellenfeleinktől, ezt a forrást politikai okokból blokkolják

– emlékeztetett Takács Péter Kollár Kinga azon felszólalására, amikor Magyar Péter embere örömét fejezte ki, hogy az Európai Unió visszatartja Magyarországtól a kórházak felújítására szánt forrásokat.

Az államtitkár azonban rámutatott, előállt egy olyan ötlettel, hogy „mi lenne, hogyha az unió az egyik zsebéből nem adja, akkor mi kivennénk a brüsszeli bürokraták másik zsebéből ezt az összeget”. Az ötletet elmondta Lantos Csaba energiaügyi miniszternek, aki elintézte, hogy az energiahatékonysági zseb megnyíljon a magyarok számára, amelyből azokat a felújításokat fogják elvégezni, amelyeket elterveztek.