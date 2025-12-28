Rendkívüli

Elhunyt Brigitte Bardot, a francia filmművészet ikonja

Takács PéteregészségügyTisza PártKollár KingaLantos Csabakórház

Előteremti a kórházak felújítására a pénzt a kormány, hiába dolgoznak Magyar Péterék az uniós források visszatartásán + videó

A megspórolt összeget visszaforgatják a betegellátásba.

Magyar Nemzet
2025. 12. 28. 11:10
Hatlaczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Jedlik Ányos-programból 88-90 milliárd forintból újulnak meg egészségügyi épületek. A programmal kapcsolatban Takács Péter a közösségi oldalára felötlött videójában elmondta: ez alapvetően energetikai célú beruházás, ahol az energiahatékonyságot célozzák meg, hogy kevesebbet költsenek rezsire az egészségügyi ellátó intézmények, elsősorban a kórházak és a mentőállomások.

Budapest, 2025. november 26. Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára előadást tart a 6. Digital Health Summit szakmai konferencián a Danubius Hotel Heliában 2025. november 26-án. MTI/Kocsis Zoltán
Takács Péter egészségügyi államtitkár (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)

Nyilván az így megspórolt pénz aztán később a betegellátás szolgálatába állítható

– szögezte le a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára.

Takács Péter azt is jelezte, hogy a programban van egy magyaros fifika, ugyanis az RRF nevű helyreállítási alapban elég komoly összeg volt az egészségügyi fejlesztésekre, amelynek egy részét kórház felújításokra kellett volna költeni. Ötven kórház és harmincegy mentőállomás szerepelt a listán.

Azonban, mint tudjuk a politikai ellenfeleinktől, ezt a forrást politikai okokból blokkolják

– emlékeztetett Takács Péter Kollár Kinga azon felszólalására, amikor Magyar Péter embere örömét fejezte ki, hogy az Európai Unió visszatartja Magyarországtól a kórházak felújítására szánt forrásokat.

Az államtitkár azonban rámutatott, előállt egy olyan ötlettel, hogy „mi lenne, hogyha az unió az egyik zsebéből nem adja, akkor mi kivennénk a brüsszeli bürokraták másik zsebéből ezt az összeget”. Az ötletet elmondta Lantos Csaba energiaügyi miniszternek, aki elintézte, hogy az energiahatékonysági zseb megnyíljon a magyarok számára, amelyből azokat a felújításokat fogják elvégezni, amelyeket elterveztek.


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmagyar irodalom

Egy kis irodalom

Bayer Zsolt avatarja

A mai világban, amikor nem lehet nyugodtan lenni a politika zajától, hasznos és jóleső lehet egy kis irodalom.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu