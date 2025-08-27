Takács Péter leleplezi Magyar Péter álhíreit a Harcosok órájában – itt nézheti élőben! + videó

Takács Péter egészségügyi államtitkár a vendége Németh Balázsnak a Harcosok órája című műsorban.

Az online adásban hétfőtől csütörtökig aktuális politikai és közéleti témákat dolgoznak fel sajátos stílusban.

Emlékezetes, a műsor első epizódjai a Facebookon és más online felületeken gyorsan elterjedtek, több százezres, majd milliós nézettséget elérve néhány nap alatt.

Az adás első vendége Orbán Viktor miniszterelnök volt, de azóta volt már vendég – többek között – Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője, valamint Takács Péter egészségügyi államtitkár is, akivel egyebek mellett az egészségügy helyzetéről, a kórházi étkeztetésről beszélgettek, és lerántották a leplet a tiszás álhírekről.