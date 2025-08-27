Rendkívüli

Visszaerősödött a Fidesz a nyáron, újra jelentősebb az előnye a Tiszával szemben

Harcosok órájaTakács Péteregészségügyi államtitkárnémeth balázs

Takács Péter leleplezi Magyar Péter álhíreit a Harcosok órájában – itt nézheti élőben! + videó

Az egészségügyi államtitkárral beszélget Németh Balázs.

2025. 08. 27. 7:28
Takács Péter egészségügyi államtitkár a vendége Németh Balázsnak a Harcosok órája című műsorban.

Az online adásban hétfőtől csütörtökig aktuális politikai és közéleti témákat dolgoznak fel sajátos stílusban.

Emlékezetes, a műsor első epizódjai a Facebookon és más online felületeken gyorsan elterjedtek, több százezres, majd milliós nézettséget elérve néhány nap alatt.

Az adás első vendége Orbán Viktor miniszterelnök volt, de azóta volt már vendég – többek között – Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője, valamint Takács Péter egészségügyi államtitkár is, akivel egyebek mellett az egészségügy helyzetéről, a kórházi étkeztetésről beszélgettek, és lerántották a leplet a tiszás álhírekről.

 

Borítókép: Takács Péter egészségügyi államtitkár (Forrás: Facebook)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

A városi íróasztal-szakértők a vidéki problémák beazonosítására is képtelenek.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
