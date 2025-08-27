Egyre többen kérik az SMA-szűrést

– Eleinte nehezen jutottak el az SMA-szűréssel kapcsolatos információk a lakossághoz, így a várandósokhoz, ám 2023-ban már meghaladta a 75 százalékot, idén pedig már több mint 90 százalékos az újszülöttek számára kért SMA-szűrések aránya – fogalmazott Mikos Borbála. A Bethesda Gyermekkórház SMA génterápiás munkacsoport főorvosa hozzáfűzte: cél, hogy minden újszülöttnél automatikus legyen a szűrés, hiszen még a tünetek megjelenése előtt a legsikeresebb a betegség kezelése.

Mikos Borbála elárulta: a hazai újszülöttkori SMA-szűrés eredményeként eddig 23 kisbabánál diagnosztizálták az SMA-betegséget, átlagosan a csecsemők 15. és a 30. életnapján elindulhatott a gyógyszeres terápia, amelyet a Bethesda Gyermekkórház SMA-munkacsoportja és a Semmelweis Egyetem Gyermekklinikája végez.

Ebben a korai felismerésben és kezelésben rendkívül nagy szerepet játszott a társadalmi igény a szűrésre, hiszen 2025-ben a szülők közel 93 százaléka kérte a teszt elvégzését.

– Míg a klinikai tünetek alapján felismert betegeinknél elsősorban állapotjavulás vagy -stabilizálódás volt elérhető, a tünetmentesen kezelt gyermekek többsége egészséges kortársaik­hoz hasonlóan fejlődik, és kevesen igényelnek légzéstámogatást. Génpótló terápiában eddig 41 gyermek részesült nálunk, közülük 12 újszülöttként – ismertette a szakember.

A kis Luca is megkaphatta SMA betegként a világ egyik legdrágább kezelését Forrás: Facebook / Bethesda

Eleinte láthatatlan a betegség

A veleszületett gerincvelői izomsorvadás (SMA) a ritka betegségek csoportjába tartozik, vagyis kétezer gyermekből legfeljebb egyet érintő betegség, ám lefolyása súlyos: a gerincvelői mozgató idegsejtek pusztulása súlyos izomsorvadáshoz, izomgyengeséghez, akár bénuláshoz vezethet.

– Mivel kezdetben „láthatatlan”, nem jár tünetekkel, a szülőkben is csak akkor merülhet fel a gyanú, amikor azt tapasztalják, hogy a baba mozgásfejlődése elmarad. Azok az édesanyák, akiknek gyermeke érintett a betegségben, nagyon tanulságos történeteket meséltek: ezek egyike, hogy míg a szomszéd gyermek már két hónaposan gyönyörűen emelte a fejét, kinyomta a mellkasát hason, addig az ő kisbabája nem produkálta ezeket – fejtette ki.

A doktornő szerint a kór tipikus előjele lehet az is, amikor egy kisbaba „nagyon jó gyerek”, még sírni is csak halkan sírdogál, lassan eszik, és kicsit lustábban mozog, mint a vele egykorú babák. – Ezek a diszkrét jelek egészséges csecsemőknél is előfordulhatnak átmenetileg a születés után, de egy szakember szemében felvethetik az SMA gyanúját is. Ebből ugyanis már lehet arra következtetni, hogy gyenge az izomereje, emiatt halk a síráshangja, erőtlen a köhögése és kevés az aktív mozgása – magyarázta a munkacsoport vezetője.