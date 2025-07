Súlyos betegséggel küzd a kórházi dolgozók több mint fele, életmentő program indult

Elindult az Aktív Kórházak egészségfejlesztő program, amelynek célja, hogy az egészségügyben dolgozók valódi életmódváltásra adják a fejüket és a mozgás a mindennapjaik részévé váljon. A változásra nagy szükség van, a kórházi dolgozók több mint fele ugyanis krónikus betegséggel küzd, az érintettek 36 százalékát pedig mindez a napi munkavégzésében is korlátozza.

– Az átlag lakossághoz viszonyítva az egészségügyben dolgozók sokkal magasabb arányban érintettek a szív- és érrendszeri betegségekben, 2-es típusú cukorbetegségben, elhízásban, depresszióban, de a stressz mellett a daganatos megbetegedések sem kímélik az egészségügyi dolgozókat – hívta fel a figyelmet a Bethesda Gyermekkórház. Az intézmény és a Magyar Kórházszövetség által korábban végzett országos reprezentatív kutatásból kiderült, hogy sokkal nagyobb a baj, mint azt gondolták.

Ha az átlagpopulációval összehasonlítjuk az egészségügyi dolgozók mentális egészségét, sokkal-sokkal rosszabbak a mutatóik.

– tájékozatott Rákosy-Vokó Zsuzsa, a Bethesda prevenciós igazgatója, aki megjegyezte, amíg az átlag populációban körülbelül 22 százalék az, akit érint a depresszió, az általuk végzett mérések szerint a betegellátásban dolgozók 55 százaléka valamilyen fokú depresszióban szenved.

Velkey György János az idei Ultrabalatonon, a kollégákkal közösen rótta a kilométereket Fotó: Facebook

A jó példa ragadós

A Bethesda Gyermekkórház szakmai vezetésével, a Bajai Szent Rókus Kórház és a Hatvani Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet szoros együttműködése által elindított prevenciós kezdeményezés középpontjában a kórházak dolgozói állnak, a program azonban túlnyúlik a kórházak falain túlra is. A többhónapos, hetente rendszeres aktivitásokkal jelentkező Aktív Kórházak program célja, hogy a pilotban résztvevő három intézmény közel 2200 dolgozója, valamint a náluk gyógyuló betegek és hozzátartozóik is kedvet kapjanak a sportoláshoz.

Az egészségvédelem nem üres szólam, hanem mindennapi, felelős döntés kérdése.

– fogalmazott Velkey György János, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója, majd hozzátette, noha a gyógyító munka során sokszor háttérbe szorul a dolgozók, szakemberek saját egészsége, az Aktív Kórházak program viszont egyfajta emlékeztetőként működhet majd.– A mozgás gyógyít. Ha mi magunk jól, jobban vagyunk, az a gyógyító munkánk eredményességében, a betegeinkhez való odaadó figyelmünkben, emberi odafordulásunkban is megmutatkozik – fűzte hozzá.

Kórházi dolgozók kosaraznak a Bethesda egészségnapján Fotó: Facebook

A főigazgató szerint a cél nem az, hogy mindenki sportolóvá váljon, hanem az, hogy a mozgás elérhető és természetes szokás legyen bárki számára, munkaidőben és azon túl is.

Velkey szerint a változás egyedül nem megy, ezért a prevenciós program is úgy épül fel, hogy a közösség egymást támogatva, a jó példa által egyre több kollégához jusson el a változtatni akarás gondolata. Ő maga 15 évvel ezelőtt adta a fejét az életmódváltásra, amikor egy kollégája megszólította, szervezzenek egy maratont, amit közösen futnának le.

– Beleegyeztem, de akkoriban a mozgás igen távol állt tőlem, úgy kezdtem a futást, hogy száz méter futás, száz méter gyaloglás, és még ebbe is majd belepusztultam. A maratonból akkor 3600 métert vállaltam, és nagyon elégedett voltam, hogy sikerült teljesítenem a saját távomat. Ma már egyedül is lefutottam a teljes maratont és három csapat is van a Bethesdában, akik rendszeresen futnak, versenyeznek. Azt gondolom, ha tizenöt éve nem lép oda hozzám ez a kolléga, ma nem ülnék itt valószínűleg – mutatott rá.

A Bethesda Gyermekkórház igazgatója szerint a prevenció alapja a jó hangulatú munkahely Fotó: Facebook

Azóta számos prevenciós program - sportlehetőségek és szűrőprogramok is - működik a Bethesdában, de vannak olyan jó példák is, amelyeket a közösség szelleme éltet. – Az elmúlt negyven évben, amióta az egészségügyben vagyok, elképzelhetetlen volt, és nagyon sokfelé most is talán elképzelhetetlen, hogy mondjuk egy vezető főorvos vagy egy igazgató ne egy felsőkategóriás autóval érkezzen a munkahelyére, és öltönyben szálljon ki onnan. Én például évek óta csak kerékpárral járok, és hozzám hasonlóan sok vezető is, ami segített abban, hogy feloldódjanak azok a hierarchikus beidegződések, hogy egy igazgatónak egy luxusautóból kell kiszállnia. Ehelyett én csapzottan, olykor esőtől elázva érkezem. És igen, nagy öröm, hogy a biciklitárolónkat már bővíteni kell – büszkélkedett.

Gerincjógáznak a Bethesda Gyermekkórház dolgozói az intézmény sportnapján Fotó: Facebook

Mindenki nyer, ha az egészségügyben dolgozók jól vannak

– A gyógyító munkát végzők fizikai és mentális állapota nemcsak saját életminőségüket határozza meg, de a betegellátásra is jelentős hatással van. A rendszeres fizikai aktivitás kulcsszerepet játszik a betegségek megelőzésében, emellett csökkenti a kiégés kockázatát, javítja a stressztűrő képességet, sőt, növeli a munkával való elégedettséget is. Az egészségügyi dolgozók számára mindez egyszerre befektetés saját jóllétükbe és gyógyító munkájuk minőségébe – jelezte Kovács Viktória Anna, az Aktív Kórházak szakmai vezetője.

A program során olyan országosan is alkalmazható szakmai ajánláscsomag készül, amely elősegíti a jövőben, hogy valamennyi egészségügyi intézmény rendszerszintű működésébe beépülhessen az aktívabb, egészségmegőrző szemlélet.