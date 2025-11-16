idezojelek
Poszt-trauma

Megjött a hír, ami bevitte a kegyelemdöfést Magyar Péternek

Erre azért nem számítottunk.

Felhévizy a héten meglátogatta a vidéki rokonait. Ahogy az ilyenkor lenni szokott, hatalmas szeretettel fogadták és szeretetük jeléül telepakolták az autójának a csomagtartóját. Így sikerült télire feltöltenie az éléskamráját és a hűtőjét házi finomságokkal. Hozott mangalicakolbászt, -szalonnát, -sonkát. Burgonyát, hagymát, tojást, különböző befőtteket, paradicsomlevet és savanyúságot. 

Magyar Péter
Ez nem a Facebook, ez a valóság, ami szembe fog jönni a baloldali ellenzékkel jövőre a választáson Fotó: Facebook

Félix nagyon hálás nekik, mert a sok házi finomságon túl ilyenkor mindig feltöltődik, magába szívja a magyar vidék csodás levegőjét. Természetesen a hírlapíró rokonai jobboldaliak, ebben nincs semmi meglepő, de gyakorlatilag az egész falu is ezt a politikai közösséget támogatja. Erről a hírlapíró saját maga győződött meg, amikor egy kis összejövetelen a kultúrházban beszélgetett az emberekkel. Azt tapasztalta, hogy Orbán Viktort nagyon szeretik a helyiek, Magyar Pétert viszont határozottan elutasítják. Nagyon nem szívlelik a Tisza Párt elnökét, és ez elemi erővel van jelen. Kijelenthetjük, hogy soha egyetlen baloldali politikus sem volt ennyire elutasított, pedig nagy volt a verseny. 

Ezt mindenki megtapasztalhatja, ha ellátogat a magyar vidékre. Ez nem a Facebook, ez a valóság, ami szembe fog jönni a baloldali ellenzékkel jövőre a választáson.

Magyar Péter és vándorcirkusza lejtmenetben van. Ruszin-Szendi fegyveres haknijai, Tarr Zoltán leleplező szavai és az adatbotrány padlóra küldte a Tisza Pártot. Magyar Péter hitelessége már az ellenzéki térfélen is odaveszett, és ez tűpontosan kiderült a Real-Pr 93 legfrissebb közvélemény-kutatásából.  

Orbán Viktor egyértelműen népszerűbb Magyar Péternél – derül ki a kutatásából. Ami meglepő, hogy a Tisza Párt szavazóinak negyede nem szimpatizál a Tisza-vezérrel. Szavazóinak csupán 75 százaléka tekinti szimpatikusnak saját pártjának elnökét, a Fidesz-tábor viszont egységesen sorakozik fel Orbán Viktor mögött.

Ez a szombati hír gyakorlatilag bevitte a kegyelemdöfést Magyar Péternek. Mert ott bizony nagy a baj, ahol egy párt szimpatizánsainak mindössze 75 százaléka kedveli annak vezetőjét. Ez már a végjáték – gondolta magában Felhévizy, és lekanyarított egy kis darabot a gondosan felakasztott mangalicakolbászból.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Máté Krisztián) 

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!

 

