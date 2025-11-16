Megjött a hír, ami bevitte a kegyelemdöfést Magyar Péternek

Ezt mindenki megtapasztalhatja, ha ellátogat a magyar vidékre. Ez nem a Facebook, ez a valóság, ami szembe fog jönni a baloldali ellenzékkel jövőre a választáson.

Magyar Péter és vándorcirkusza lejtmenetben van. Ruszin-Szendi fegyveres haknijai, Tarr Zoltán leleplező szavai és az adatbotrány padlóra küldte a Tisza Pártot. Magyar Péter hitelessége már az ellenzéki térfélen is odaveszett, és ez tűpontosan kiderült a Real-Pr 93 legfrissebb közvélemény-kutatásából.

Orbán Viktor egyértelműen népszerűbb Magyar Péternél – derül ki a kutatásából. Ami meglepő, hogy a Tisza Párt szavazóinak negyede nem szimpatizál a Tisza-vezérrel. Szavazóinak csupán 75 százaléka tekinti szimpatikusnak saját pártjának elnökét, a Fidesz-tábor viszont egységesen sorakozik fel Orbán Viktor mögött.