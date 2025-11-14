Az öt legjobb Diane Keaton-film – Elvált nők klubja + videó

Kicsoda Diane Keaton?

Diane Keaton (1946–2025) amerikai színésznő, rendező és producer volt, aki generációk számára testesítette meg a természetes báj, a különcség és a hitelesség elegyét. Karrierje a hetvenes évek elején indult, de igazi áttörést Woody Allen filmjeiben aratta – köztük az Annie Hall-lal, amelyért Oscar-díjat is nyert. Játszott a Keresztapa-trilógiában, a Marvin szobájában, valamint romantikus és drámai szerepek tucatjaiban, amelyekben mindig megőrizte jellegzetes stílusát.

Diane Keaton 2025. október 11-én, 79 éves korában hunyt el Fotó: Mafab.hu

Az Elvált nők klubja egyik legemberibb figuráját, Annie Paradist alakította – egy nőt, aki fokozatosan tanulja meg, hogy az önértékelés nem a másik fél véleményétől függ. Keaton játékában egyszerre van jelen a törékenység és az erő, ezért is lett az alakítása a film egyik legemlékezetesebb eleme.

Diane Keaton 2025. október 11-én, 79 éves korában hunyt el. A család közleménye szerint halálát tüdőgyulladás okozta. Halálhíre megrendítette Hollywoodot és a világ filmrajongóit. Egy olyan művész távozott, aki mindig a valódi emberséget képviselte a vásznon.

Az Elvált nők klubja 1996-ban bemutatott amerikai komédia, amelyet Hugh Wilson rendezett Fotó: TV2

Öröksége ma is él: stílusa, humorérzéke és emberi mélysége miatt Keaton a filmtörténet egyik legkülönlegesebb női alakja marad.

5. Elvált nők klubja (1996)

A Elvált nők klubja 1996-ban bemutatott amerikai komédia, amelyet Hugh Wilson rendezett. A film alapjául a népszerű regény szolgált, amelyet Olivia Goldsmith írt. A három főszereplő – Diane Keaton, Goldie Hawn és Bette Midler – olyan középkorú nőket alakít, akik férjük elhagyása vagy elhanyagolása után összefognak és bosszút állnak.

A produkciót a Scott Rudin Productions és más stúdiók hozták létre, és komoly meglepetéssikernek bizonyult a kasszáknál. A film egyik központi témája a barátság, az önérvényesítés és annak felismerése, hogy mennyire fontos maga az egyén – nem csak az, hogy igazodjon valakihez.