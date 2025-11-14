A múlt héten befejeződött a Liam Neeson filmjeit bemutató sorozatunk. Folytatjuk utazásunkat a filmek csodálatos világában. Ezúttal a közelmúltban elhunyt zseniális színésznő, Diane Keaton filmjeit szedjük csokorba. Mini toplistánkon az ötödik helyet egy ma már klasszikusnak számító vígjáték, az Elvált nők klubja (The First Wives Club) szerezte meg. Először azonban engedjenek meg pár szót a most induló ötrészes sorozatunk színészéről.
Az öt legjobb Diane Keaton-film – Elvált nők klubja + videó
Három nő, egy bosszúterv és az önbizalom újraéledése.
Kicsoda Diane Keaton?
Diane Keaton (1946–2025) amerikai színésznő, rendező és producer volt, aki generációk számára testesítette meg a természetes báj, a különcség és a hitelesség elegyét. Karrierje a hetvenes évek elején indult, de igazi áttörést Woody Allen filmjeiben aratta – köztük az Annie Hall-lal, amelyért Oscar-díjat is nyert. Játszott a Keresztapa-trilógiában, a Marvin szobájában, valamint romantikus és drámai szerepek tucatjaiban, amelyekben mindig megőrizte jellegzetes stílusát.
Az Elvált nők klubja egyik legemberibb figuráját, Annie Paradist alakította – egy nőt, aki fokozatosan tanulja meg, hogy az önértékelés nem a másik fél véleményétől függ. Keaton játékában egyszerre van jelen a törékenység és az erő, ezért is lett az alakítása a film egyik legemlékezetesebb eleme.
Diane Keaton 2025. október 11-én, 79 éves korában hunyt el. A család közleménye szerint halálát tüdőgyulladás okozta. Halálhíre megrendítette Hollywoodot és a világ filmrajongóit. Egy olyan művész távozott, aki mindig a valódi emberséget képviselte a vásznon.
Öröksége ma is él: stílusa, humorérzéke és emberi mélysége miatt Keaton a filmtörténet egyik legkülönlegesebb női alakja marad.
5. Elvált nők klubja (1996)
A Elvált nők klubja 1996-ban bemutatott amerikai komédia, amelyet Hugh Wilson rendezett. A film alapjául a népszerű regény szolgált, amelyet Olivia Goldsmith írt. A három főszereplő – Diane Keaton, Goldie Hawn és Bette Midler – olyan középkorú nőket alakít, akik férjük elhagyása vagy elhanyagolása után összefognak és bosszút állnak.
A produkciót a Scott Rudin Productions és más stúdiók hozták létre, és komoly meglepetéssikernek bizonyult a kasszáknál. A film egyik központi témája a barátság, az önérvényesítés és annak felismerése, hogy mennyire fontos maga az egyén – nem csak az, hogy igazodjon valakihez.
A történet
Három régi egyetemi barátnő újra találkozik, amikor közös ismerősük öngyilkosságot követ el, miután férje elhagyta. A találkozás felébreszti bennük azt a felismerést, hogy saját helyzetük sem sokkal jobb: mindhármat elhagyta a férjük egy fiatalabb nő miatt, és mindhárman úgy érzik, a pénzük, a karrierjük, a boldogságuk is kárba veszett.
Elhatározzák, hogy létrehozzák az Elvált nők klubját, amelynek célja nem csupán a bosszú, hanem az igazságtétel és a saját életük visszaszerzése. Elindítanak több akciót: pénzügyi trükköket, tárgyalásokat, sőt az exférjek üzleti ügyeibe is beavatkoznak. Végül rájönnek, hogy legfontosabb fegyverük az egymás iránti lojalitás és az, hogy támogatják egymást – ezzel válik a bosszú egy önbecsülés-újjáépítő folyamattá.
Diane Keaton alakítása a filmben
Diane Keaton az Elvált nők klubja egyik legmeghatóbb és legemberibb alakítását nyújtja. Annie Paradis szerepében egy bizonytalan, visszahúzódó nőt formál meg, aki hosszú éveken át másoknak – férjének, családjának, a társadalomnak – próbált megfelelni. Keaton finom játéka, természetes humorérzéke és érzelmi hitelessége révén Annie átalakulása – a félénk feleségből magabiztos, önálló nővé – valódi ívet kap. Nem harsány, nem teátrális, mégis rendkívül erős jelenlét: az ő játéka adja a film szívét és lelki középpontját.
Érdekességek a filmről
- A film Olivia Goldsmith azonos című regénye alapján készült, amely szintén bestsellerré vált a megjelenése után.
- A három főszereplő – Keaton, Hawn és Midler – először dolgozott együtt, és igazi hollywoodi álomcsapatként emlegették őket.
- A film egyik ikonikus pillanata, amikor a három nő közösen elénekli Lesley Gore klasszikusát, a „You Don’t Own Me” című dalt, amely később a női önállóság szimbólumává vált.
- Bár a kritikusok vegyesen fogadták, a közönség imádta: a film világszerte több mint 180 millió dolláros bevételt hozott.
- A siker hatására évekkel később szóba került a folytatás is, de az eredeti hármast nem sikerült újra összehozni.
Miért érdemes megnézni?
Az Elvált nők klubja nem pusztán vígjáték, inkább egy önismereti utazás, amely megmutatja, hogy a barátság, a humor és az önbizalom a legnagyobb fegyver még a legnehezebb élethelyzetekben is. A film üzenete ma is aktuális: a női összetartás, az önbecsülés és a „nem vagyok egyedül” érzése időtlenül érvényes.
Idővonal – 1996, amikor az Elvált nők klubja új hangot adott a női barátságnak… 🎬
- A világ a Spice Girls Wannabe és Céline Dion Because You Loved Me című slágereit énekelte.
- A mozikban tarolt A függetlenség napja és a Mission: Impossible – a popcornfilmek aranyéve volt.
- A videójátékokban a Tomb Raider bemutatkozott, megszületett Lara Croft ikonja.
- Az internet rohamosan terjedt: az emberek ekkor ismerkedtek meg az e-mail és a Yahoo világával.
- A divatban hódított a minimalizmus – Calvin Klein és Donna Karan határozta meg az évtized stílusát.
- Bill Clinton második ciklusára készült, miközben a világ reményteljesen lépett az új évezred felé.
És ekkor érkezett meg a Elvált nők klubja, amely humorral és szívvel mutatta meg, hogy az újrakezdés sosem késő.
A Diane Keaton filmjeit bemutató sorozatunkban a jövőhéten a negyedik helyezett mozival érkezünk.
Borítókép: A három főszereplő – Diane Keaton, Goldie Hawn és Bette Midler (Fotó: TV2)
