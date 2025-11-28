Jack NicholsérzelmekfilmNancy Meyersromantika eleganciaDiane Keaton

Az öt legjobb Diane Keaton-film – Minden végzet nehéz + videó

A film bizonyítja, hogy a szerelemhez sosem késő.

Csépányi Balázs
2025. 11. 28. 20:02
A Diane Keaton filmjeit bemutató minisorozatunkban az ötödik helyet Az elvált nők klubja című remek vígjáték szerezte meg,  a negyedik helyezett alkotás pedig egy klasszikus vígjáték, a Játszd újra, Sam! (Play it Again, Sam) lett. ezen a héten már a bronzérmes mozival érkezünk, ami nem más, mint a Minden végzet nehéz (Something's Gotta Give) című romantikus vígjáték.

3. Minden végzet nehéz (2003)

A film 2003-ban került a mozikba Nancy Meyers rendezésében, aki a romantikus vígjátékok egyik legismertebb alkotója (A Holiday, Egyszerűen bonyolult). A főszerepeket két hollywoodi ikon, Jack Nicholson és Diane Keaton játssza, mellettük pedig Keanu Reeves és Frances McDormand is feltűnik.

Diane Keaton
A Minden végzet nehéz, humorral és bájjal hozta vissza a klasszikus romantika eleganciáját - Fotó: Mafab

A film jelentős kasszasiker lett: világszerte több mint 265 millió dolláros bevételt hozott, és különösen a középkorú közönség körében vált kultikussá. Diane Keaton alakítását Oscar-díjra is jelölték, amit ritkán kap meg romantikus vígjátékban nyújtott teljesítmény.

A film története – röviden

A történet középpontjában a nagyvilági, nőfaló zenemogul, Harry Sanborn (Jack Nicholson) áll, aki jóval fiatalabb barátnőjével érkezik annak édesanyjához, a sikeres drámaíró Erica Barryhez (Diane Keaton). A férfi azonban szívrohamot kap, így kénytelen Ericánál lábadozni.

Keaton alakítása a Minden végzet nehéz című filmben az egyik legnagyobb erősség Fotó: Mafab.hu

Az együtt töltött hetek alatt a két ellentétes személyiség – a bohém playboy és a kontrollmániás művésznő – lassan közel kerül egymáshoz. A helyzetet tovább bonyolítja, amikor a jóképű, fiatal orvos (Keanu Reeves) is érdeklődni kezd Erica iránt. Innen indul a humorral, érzelemmel és kedves konfliktusokkal teli történet.

Diane Keaton játéka

Keaton alakítása a Minden végzet nehéz című filmben az egyik legnagyobb erősség: könnyed, mégis mélyen emberi. Remekül egyensúlyoz a romantikus komikum és a drámai pillanatok között, ahogy megmutatja egy érett, önálló nő bizonytalanságát, újraéledő önbizalmát és lassan kibontakozó érzelmeit. 

Diane Keaton
A film jelentős kasszasiker lett: világszerte több mint 265 millió dolláros bevételt hozott  Fotó: Mafab.hu

Játéka természetes, finom rezdülésekre épít, és tökéletesen hozza azt a szívmelengető, kissé esetlen, de rendkívül szerethető karaktert, akinek minden reakciója őszintének és átélhetőnek hat.

Érdekességek a filmről

  • A forgatókönyvet Nancy Meyers eredetileg Diane Keatonra írta, mivel évtizedes barátnők, ezért is tűnik a szerep teljesen természetesnek a színésznő számára.
  • Diane Keaton híres könnyes monológja nem tervezett volt: a teljes jelenetet improvizálta, ami miatt a stáb egy része sírva-nevetve hagyta el a stúdiót.
  • Jack Nicholson karaktere részben saját életmódjából merít, a rendező több személyes sztoriját építette bele Harry figurájába.
Diane Keaton
Jack Nicholson karaktere részben saját életmódjából merít Fotó: Mafab
  • A filmbeli ikonikus tengerparti ház a valóságban is létezik Hamptonsban, és a bemutató után ingatlanosok szerint ugrásszerűen nőtt a környék népszerűsége.
  • Diane Keaton a szerepért Golden Globe-díjat nyert, és az Oscar-jelölése is kivételes teljesítmény romantikus vígjáték kategóriában.

Miért és kinek érdemes megnézni?

A Minden végzet nehéz tökéletes választás mindenkinek, aki szeretné látni, milyen, amikor két Oscar-díjas legenda könnyed természetességgel visz életet egy romantikus vígjátékba. A film azoknak ajánlott, akik kedvelik az intelligens humort, a lassan kibontakozó, érett szerelmi történeteket, és szeretnék látni, hogy az újrakezdéshez soha nincs túl késő.

A film meleg, szerethető hangulatú, karakterközpontú romantikája miatt könnyű belefeledkezni, és a humor–érzelem–valódi emberi helyzetek egyensúlya miatt sokak kedvenc lett.
Ha egy olyan filmet keres, amely egyszerre megható, vicces, könnyed, mégis tartalmas – akkor ez a mozi pontosan önnek készült.

Idővonal – 2003, amikor a Minden végzet nehéz megmutatta, hogy a szerelemhez sosem késő… 🎬

  • A világ a Crazy in Love (Beyoncé) és a Lose Yourself (Eminem) dallamaira mozgott.
  • A mozikban tarolt A Karib-tenger kalózai, A gyűrűk ura: A király visszatér és a Némó nyomában – epikus év volt a filmrajongóknak.
  • A videójátékokban a Prince of Persia: The Sands of Time és a Call of Duty első része hódított.
  • Megjelent az iTunes Store, a MySpace fénykorának kezdete, és rohamosan nőtt az online világ.
  • A divatban a low-rise farmerek, a pasztellszínek és a korai Y2K-hatás uralkodott.
  • George W. Bush volt az Egyesült Államok elnöke, Európa pedig az euró második évében erősítette az új gazdasági rendet.
    És ekkor érkezett meg a Minden végzet nehéz, amely humorral és bájjal hozta vissza a klasszikus romantika eleganciáját Diane Keaton és Jack Nicholson ellenállhatatlan párosával.

A Diane Keaton filmjeit bemutató sorozatunkban a jövő héten már az ezüstérmes mozival érkezünk.

Borítókép: A főszerepeket két hollywoodi ikon, Jack Nicholson és Diane Keaton játssza (Fotó: Mafab.hu)

 

