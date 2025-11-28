Az öt legjobb Diane Keaton-film – Minden végzet nehéz + videó

3. Minden végzet nehéz (2003)

A film 2003-ban került a mozikba Nancy Meyers rendezésében, aki a romantikus vígjátékok egyik legismertebb alkotója (A Holiday, Egyszerűen bonyolult). A főszerepeket két hollywoodi ikon, Jack Nicholson és Diane Keaton játssza, mellettük pedig Keanu Reeves és Frances McDormand is feltűnik.

A Minden végzet nehéz, humorral és bájjal hozta vissza a klasszikus romantika eleganciáját - Fotó: Mafab

A film jelentős kasszasiker lett: világszerte több mint 265 millió dolláros bevételt hozott, és különösen a középkorú közönség körében vált kultikussá. Diane Keaton alakítását Oscar-díjra is jelölték, amit ritkán kap meg romantikus vígjátékban nyújtott teljesítmény.

A film története – röviden

A történet középpontjában a nagyvilági, nőfaló zenemogul, Harry Sanborn (Jack Nicholson) áll, aki jóval fiatalabb barátnőjével érkezik annak édesanyjához, a sikeres drámaíró Erica Barryhez (Diane Keaton). A férfi azonban szívrohamot kap, így kénytelen Ericánál lábadozni.

Keaton alakítása a Minden végzet nehéz című filmben az egyik legnagyobb erősség Fotó: Mafab.hu

Az együtt töltött hetek alatt a két ellentétes személyiség – a bohém playboy és a kontrollmániás művésznő – lassan közel kerül egymáshoz. A helyzetet tovább bonyolítja, amikor a jóképű, fiatal orvos (Keanu Reeves) is érdeklődni kezd Erica iránt. Innen indul a humorral, érzelemmel és kedves konfliktusokkal teli történet.

Diane Keaton játéka

Keaton alakítása a Minden végzet nehéz című filmben az egyik legnagyobb erősség: könnyed, mégis mélyen emberi. Remekül egyensúlyoz a romantikus komikum és a drámai pillanatok között, ahogy megmutatja egy érett, önálló nő bizonytalanságát, újraéledő önbizalmát és lassan kibontakozó érzelmeit.

A film jelentős kasszasiker lett: világszerte több mint 265 millió dolláros bevételt hozott Fotó: Mafab.hu

Játéka természetes, finom rezdülésekre épít, és tökéletesen hozza azt a szívmelengető, kissé esetlen, de rendkívül szerethető karaktert, akinek minden reakciója őszintének és átélhetőnek hat.