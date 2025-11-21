CasablancahumorWoody AllenDiane Keatonönirónia

Az öt legjobb Diane Keaton-film – A játszd újra, Sam! + videó

Woody Allen klasszikusa a romantika, a humor és az önismeret bűvös elegyét nyújtja.

Csépányi Balázs
2025. 11. 21. 20:00
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Diane Keaton filmjeit bemutató minisorozatunkban az ötödik helyet című izgalmas dráma szerezte meg. Ezen a héten a negyedik helyezett alkotással érkezünk, amely egy klasszikus vígjáték, a Játszd újra, Sam! (Play it Again, Sam).

4. Játszd újra, Sam! (1972)

A Játszd újra, Sam! 1972-ben bemutatott amerikai romantikus vígjáték, amely Woody Allen azonos című színdarabjának filmváltozata. A rendezést Herbert Ross vállalta, míg a forgatókönyvet maga Allen írta. A film főszerepeiben Woody Allen, Diane Keaton és Tony Roberts láthatóak.

Diane Keaton, Woody Allen
A film címét és számos jelenetét a Casablanca ihlette - Fotó: Mafab.hu

A történet Allen későbbi filmjeihez hasonlóan az értelmiségi neurotikus karakter köré épül, tele kulturális utalásokkal, bizonytalan érzelmekkel és önironikus humorral. Ugyan még nem Allen rendezte, de stílusában, karakterépítésében már tisztán megjelenik az a hang, amely később meghatározóvá vált a pályáján. A film címét, és számos jelenetét a Casablanca ihlette, amely végig szimbolikus kapaszkodóként szolgál a főhős számára.

A történet

Allan Felix (Woody Allen), a neurotikus filmkritikus épp válását próbálja feldolgozni. Barátai, Dick és Linda (Tony Roberts és Diane Keaton) segítenek neki újra belépni a randizás világába – több-kevesebb sikerrel. Allan különféle randevúkra indul, de minden próbálkozása kínosabb, mint az előző.

Diane Keaton, Woody Allen
A Casablanca tisztelete végig jelen van: ikonikus jeleneteket idéz fel, a filmkulisszáktól a párbeszédek stílusáig - Fotó: Mafab.hu

Helyzete még bonyolultabbá válik, amikor rájön, hogy érzései kezdik túlhaladni a barátságot Linda iránt, akinek házassága éppen válságban van. A folyamat közben Allan képzeletbeli beszélgetéseket folytat Humphrey Bogart „szellemével”, aki próbaképp férfias tanácsokkal látja el.

Diane Keaton alakítása a filmben

Diane Keaton a filmben Linda szerepét alakítja, Allan Felix barátját és a romantikus szál kulcsfiguráját. Keaton játékában egyszerre jelenik meg a báj, az intelligencia és a természetes humor: finom gesztusokkal és mimikával érzékelteti a karakter érzelmi fejlődését, miközben a neurotikus Allan életének „stabil pontja” lesz. Alakítása hiteles, ugyanakkor könnyed, és tökéletesen illeszkedik Woody Allen komikus-romantikus világához, emelve a film mélységét és humorát.

Érdekességek

  • Eredetileg színdarabként futott nagy sikerrel, Woody Allen írta és játszotta a Broadway-n. A film ennek majdnem teljes adaptációja.
  • A Casablanca tisztelete végig jelen van: ikonikus jeleneteket idéz fel, a filmkulisszáktól a párbeszédek stílusáig.
  • A filmet nem Woody Allen rendezte, ami ritkaság a filmtörténetben, hiszen később szinte minden alkotását ő vitte filmre.
Diane Keaton, Woody Allen
Diane Keaton és Woody Allen itt is remek párost alkotnak Fotó: Mafab.hu
  • Diane Keaton és Woody Allen itt is remek párost alkotnak.
  • A film humorát nagyban emeli Allan Bogart iránti rajongása és a filmsztár „megjelenése” mint képzeletbeli mentor.
  • A kritikusok a bemutatás idején kiemelték: a humor frappáns, de mögötte mély érzelmi bizonytalanság rejlik.

Miért érdemes megnézni?

A Játszd újra, Sam! egyszerre könnyed és intelligens romantikus vígjáték, tele klasszikus Woody Allen-i humorral és ideges, de szerethető karakterrel. A film bája abban rejlik, hogy miközben nevetünk az ügyetlenségeken, a háttérben ott lapul az önismeret és az újrakezdés témája is. A Casablanc-utalások, a romantika, a nosztalgia és a könnyed önirónia együtt olyan atmoszférát teremtenek, ami miatt a film a műfaj egyik maradandó darabja lett.

Idővonal – 1972, amikor a Játszd újra, Sam! bemutatkozott… 🎬

  • A világ a The Rolling Stones „Tumbling Dice” és Bill Withers „Lean on Me” című slágereire táncolt.
  • A mozikban hatalmas sikert aratott a A Keresztapa és a Farkasokkal táncoló – a dráma és az epikus történetmesélés éve volt.
  • A videójátékok világát a Pong és az Atari kezdeti sikerei uralták.
  • A televíziózásban a nézők a MAS*H és a Columbo epizódjait élvezték, míg a talkshow-k és a varieté-műsorok virágoztak.
  • A technológiai újítások közé tartozott az Intel 4004 mikroprocesszor és a számítástechnika korai terjedése a háztartásokban.
  • És ekkor érkezett a Játszd újra, Sam!, Woody Allen klasszikusa, amely humorral és romantikával varázsolta el a közönséget.

A Diane Keaton filmjeit bemutató sorozatunkban a jövő héten a bronzérmes mozival érkezünk.

Borítókép: Felix (Woody Allen) és  Linda (Diane Keaton) a film egyik ikonikus jelenetében (Fotó: Mafab.hu)

 

add-square Filmkép

Az öt legjobb Liam Neeson-film – Schindler listája + videó

Filmkép 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekFidesz

Kegyes segítség Kárpátaljának

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Ezen a szomorú vasárnapon a focit játszó csapat kikapott a focit ugató csapattól.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu