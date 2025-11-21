Az öt legjobb Diane Keaton-film – A játszd újra, Sam! + videó

4. Játszd újra, Sam! (1972)

A Játszd újra, Sam! 1972-ben bemutatott amerikai romantikus vígjáték, amely Woody Allen azonos című színdarabjának filmváltozata. A rendezést Herbert Ross vállalta, míg a forgatókönyvet maga Allen írta. A film főszerepeiben Woody Allen, Diane Keaton és Tony Roberts láthatóak.

A film címét és számos jelenetét a Casablanca ihlette - Fotó: Mafab.hu

A történet Allen későbbi filmjeihez hasonlóan az értelmiségi neurotikus karakter köré épül, tele kulturális utalásokkal, bizonytalan érzelmekkel és önironikus humorral. Ugyan még nem Allen rendezte, de stílusában, karakterépítésében már tisztán megjelenik az a hang, amely később meghatározóvá vált a pályáján. A film címét, és számos jelenetét a Casablanca ihlette, amely végig szimbolikus kapaszkodóként szolgál a főhős számára.