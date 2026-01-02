Önbeteljesítő jóslat lehet a háborús riogatás – veszélyes útra lépett Európa

Hangsúlyozta, hogy nem mindegy, hogy a a 3,5 százalékot 10 év alatt kell elérni vagy hamarabb. Vannak, akik gyorsabban szeretnék, de nem biztos, hogy rendelkezésre állnak a források.

Kiemelte, hogy Rutte, valamint más európai vezetők is ezt egy nagyon éles, azonnali orosz fenyegetéssel próbálják alátámasztani, ami problémákat felvet.

Rámutatott, hogy Oroszországnak a körülbelül 30 milliós Ukrajnát sem sikerült legyőznie, míg a NATO összességében 850 millió embert számlál, és gazdasági teljesítménye sokkal nagyobb, mint Oroszországé.

Ebből következően nem lenne egyszerű dolga a NATO-val, és az oroszok is tisztában vannak ezzel, ezért valószínűtlen, hogy megpróbálnák

– fogalmazott a szakértő, hozzátéve, hogy a haditechnika jelenlegi állapota egyértelműen a védekezőt segíti a támadóval szemben. Kifejtette, hogy ez a helyzet az egyik magyarázat arra, hogy Ukrajna viszonylag kevesebb erőforrással is képes volt ellenállni Oroszországnak. Véleménye szerint a helyzet messze nem olyan rossz, mint ahogyan azt sokan láttatni próbálják.