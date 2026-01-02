Önbeteljesítő jóslat lehet a háborús riogatás – veszélyes útra lépett Európa

A Magyar Nemzetnek adott interjúban Siklósi Péter értékelte Rutte kijelentését az orosz katonai fenyegetésről, Európa védelmi felkészültségét, valamint a politikai vezetők háborús hangvételű nyilatkozataiból fakadó kockázatokat.
Siklósi Péter a NATO-főtitkár szándékát úgy ítélte meg, hogy egyrészt a lehetséges fenyegetésre kívánta felhívni a figyelmet, másrészt azért tette, mert a NATO a tavaly júliusi csúcstalálkozóján elfogadta a 3,5 plusz 1,5, tehát összesen 5 százalékos GDP-hez mért kötelezettségvállalást. Hozzátette, hogy Mark Rutte szándéka az is, hogy ez ne csupán ígéret maradjon, hanem az európai szövetségesek ténylegesen komolyan vegyék azt, és ebből konkrét katonai képességeket állítsanak elő: fegyvereket vásároljanak, fejlesszék a hadiipart. Rutte mindezt azzal támasztotta alá, hogy az oroszok valós fenyegetést jelentenek.
A szakértő szerint egyrészt be kell tartani, amit az európai szövetségesek Hágában elfogadtak, ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy mindezt ki is kell tudni fizetni, és a gazdasági teljesítőképességet is számításba kell venni.
