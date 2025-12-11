NATO-főtitkár: Fel kell készülnünk egy olyan háborúra, amilyet a nagyszüleink is átéltek + videó

De ez nem a hátradőlés ideje. Attól tartok, túl sokan önelégültek. Túl sokan nem érzik a sürgősséget, és túl sokan hiszik azt, hogy az idő nekünk dolgozik. Nem így van. A cselekvés ideje most van

– figyelmeztetett a NATO-főtitkár.

Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, Szijjártó Péter a NATO külügyminiszteri tanácsának ülése után nyilatkozott Brüsszelben. Kiemelte, a NATO európai mainstreamhez tartozó tagországai nem akarnak békét.

A legriasztóbb jelenség, hogy a NATO mainstream európai tagjai azt mondják, hogy még ha béke is lesz, még ha sikeresek is lesznek az aláásási kísérletek dacára a béke-erőfeszítések, akkor is ők egy hosszú távú ellenséges viszonyban, egy hosszú távú ellenségeskedésben gondolkodnak Oroszországgal

– hívta fel rá a külügyminiszter.

Borítókép: Mark Rutte NATO-főtitkár (Fotó: AFP)