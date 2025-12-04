Rutte elmondása szerint a tagállamok hozzájárulásai az elmúlt négy hónapban már elérték a négymilliárd dollárt, ami megfelel a tervezett ütemnek – írja az Origo.
Rutte újabb milliárdözönt ígért Ukrajnának
Mark Rutte NATO-főtitkár szerint a szövetségeseknek havonta legalább egymilliárd dollárt kell félretenniük Ukrajna amerikai fegyvervásárlásainak finanszírozására — ezt a külügyminiszteri szintű Észak-atlanti Tanács ülése előtt mondta.
Sok pénzre van szükségünk, legalább egymilliárd, talán valamivel több mint egymilliárd dollárra havonta. Egy teljes évre vetítve ez akár 15 milliárd vagy annál is több lehet, amikor a létfontosságú amerikai felszerelésről van szó
– hangsúlyozta a főtitkár.
Rutte arra számít, hogy az év végére a szövetségesek elérik az ötmilliárd dollárt. Ez magában foglalja légvédelmi rakéták és elfogórendszerek, valamint támadó fegyverrendszerek szállítását is.
Kiemelte, hogy Európa és Kanada növelik hozzájárulásaikat, és hogy a fegyverek folyamatos beáramlása ma kulcsfontosságú az ukrán városok és a kritikus infrastruktúra védelméhez – írja az RBC Ukraine.
További Külföld híreink
Ukrajna támogatása
Az elmúlt két évben az orosz csapások az ukrán kritikus infrastruktúrára arra kényszerítették a szövetségeseket, hogy újragondolják Ukrajna támogatásának módját. Míg korábban az egyszeri segélycsomagok álltak a középpontban, mára elengedhetetlenné vált a rendszeres finanszírozás a szövetségesek szerint, amely lehetővé teszi a légvédelmi rakéták és a lőszer gyártásának előre tervezését.
2024–2025-ben a NATO új rendszert hoz létre közös beszerzésekre és hosszú távú szerződésekre amerikai és európai gyártókkal.
Ukrajna nemrég arra kérte európai szövetségeseit, hogy az év végéig további eurómilliárdokat különítsenek el.
További Külföld híreink
Arról is beszámoltak, hogy Donald Trump amerikai elnök adminisztrációja jóváhagyta az első két katonai segélycsomagot Ukrajnának a PURL-program keretében, amelyet európai országok finanszíroznak. Az Európai Unió szintén új kezdeményezéseket fogadott el Ukrajna védelmi képességeinek megerősítésére.
Borítókép: Mark Rutte és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Újabb ember bukott bele a korrupciós botrányba Brüsszelben
Federica Mogherini is lemondott posztjáról.
Szijjártó Péter: Brüsszel megközelítése káros és veszélyes a nemzetközi politikában
Magyarország a kevesebb ideológiát és a több józan észt támogatja.
Brüsszel tesz az ukrán korrupcióra, zsákszámra önti a pénzt Zelenszkijnek
Így nyerészkedik az ukrán háborús maffia.
Vadászgép balesete a Halál-völgyben + videó
A pilóta elképesztő tettet vitt véghez.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Újabb ember bukott bele a korrupciós botrányba Brüsszelben
Federica Mogherini is lemondott posztjáról.
Szijjártó Péter: Brüsszel megközelítése káros és veszélyes a nemzetközi politikában
Magyarország a kevesebb ideológiát és a több józan észt támogatja.
Brüsszel tesz az ukrán korrupcióra, zsákszámra önti a pénzt Zelenszkijnek
Így nyerészkedik az ukrán háborús maffia.
Vadászgép balesete a Halál-völgyben + videó
A pilóta elképesztő tettet vitt véghez.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!