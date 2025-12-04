Rutte újabb milliárdözönt ígért Ukrajnának

Sok pénzre van szükségünk, legalább egymilliárd, talán valamivel több mint egymilliárd dollárra havonta. Egy teljes évre vetítve ez akár 15 milliárd vagy annál is több lehet, amikor a létfontosságú amerikai felszerelésről van szó

– hangsúlyozta a főtitkár.

Rutte arra számít, hogy az év végére a szövetségesek elérik az ötmilliárd dollárt. Ez magában foglalja légvédelmi rakéták és elfogórendszerek, valamint támadó fegyverrendszerek szállítását is.

Kiemelte, hogy Európa és Kanada növelik hozzájárulásaikat, és hogy a fegyverek folyamatos beáramlása ma kulcsfontosságú az ukrán városok és a kritikus infrastruktúra védelméhez – írja az RBC Ukraine.