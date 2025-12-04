RutteUkrajnafegyversegélycsomag

Rutte újabb milliárdözönt ígért Ukrajnának

Mark Rutte NATO-főtitkár szerint a szövetségeseknek havonta legalább egymilliárd dollárt kell félretenniük Ukrajna amerikai fegyvervásárlásainak finanszírozására — ezt a külügyminiszteri szintű Észak-atlanti Tanács ülése előtt mondta.

Magyar Nemzet
2025. 12. 04. 15:11
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Mark Rutte, a NATO főtitkára Fotó: SERGEI SUPINSKY Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Rutte elmondása szerint a tagállamok hozzájárulásai az elmúlt négy hónapban már elérték a négymilliárd dollárt, ami megfelel a tervezett ütemnek – írja az Origo.

Mark Rutte szerint a szövetségesek jövőre havi több mint 1 milliárd dollár értékű katonai támogatást nyújthatnak Ukrajnának (Fotó: SERGEI SUPINSKY / AFP)
Mark Rutte szerint a szövetségesek jövőre havi több mint egymilliárd dollár értékű katonai támogatást nyújthatnak Ukrajnának (Fotó: SERGEI SUPINSKY / AFP)

Sok pénzre van szükségünk, legalább egymilliárd, talán valamivel több mint egymilliárd dollárra havonta. Egy teljes évre vetítve ez akár 15 milliárd vagy annál is több lehet, amikor a létfontosságú amerikai felszerelésről van szó

 – hangsúlyozta a főtitkár.

Rutte arra számít, hogy az év végére a szövetségesek elérik az ötmilliárd dollárt. Ez magában foglalja légvédelmi rakéták és elfogórendszerek, valamint támadó fegyverrendszerek szállítását is.

Kiemelte, hogy Európa és Kanada növelik hozzájárulásaikat, és hogy a fegyverek folyamatos beáramlása ma kulcsfontosságú az ukrán városok és a kritikus infrastruktúra védelméhez – írja az RBC Ukraine.

Ukrajna támogatása

Az elmúlt két évben az orosz csapások az ukrán kritikus infrastruktúrára arra kényszerítették a szövetségeseket, hogy újragondolják Ukrajna támogatásának módját. Míg korábban az egyszeri segélycsomagok álltak a középpontban, mára elengedhetetlenné vált a rendszeres finanszírozás a szövetségesek szerint, amely lehetővé teszi a légvédelmi rakéták és a lőszer gyártásának előre tervezését. 

2024–2025-ben a NATO új rendszert hoz létre közös beszerzésekre és hosszú távú szerződésekre amerikai és európai gyártókkal.

Ukrajna nemrég arra kérte európai szövetségeseit, hogy az év végéig további eurómilliárdokat különítsenek el.

Arról is beszámoltak, hogy Donald Trump amerikai elnök adminisztrációja jóváhagyta az első két katonai segélycsomagot Ukrajnának a PURL-program keretében, amelyet európai országok finanszíroznak. Az Európai Unió szintén új kezdeményezéseket fogadott el Ukrajna védelmi képességeinek megerősítésére.

Borítókép: Mark Rutte és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Megyeri Dávid
idezojelekLendvai Ildikó

A Tisza ősforrása Lendvai Ildikó

Megyeri Dávid avatarja

Magyar Péter tagadásban már maga a megtestesült MSZP.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu