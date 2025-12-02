Hollandia bőkezű ajánlatot tett az ukránoknak

Brüsszelben ültek össze az Európai Unió védelmi miniszterei, hogy Kijev további támogatásáról egyeztessenek. Hollandia rögtön be is jelentett egy 250 milliós fegyvervásárlási csomagot – írja az Origo.

Hollandia nagylelkű ajánlatot tett Ukrajnának Brüsszelben. Fotó: AFP

Bár Ukrajna támogatása kiemelt helyen szerepel a brüsszeli védelmi miniszteri találkozó napirendjén, hogy ez a támogatás pontosan milyen formában valósul meg, az egyelőre nem tisztázott. A holland védelmi miniszter a napot azzal kezdte, hogy kijelentette: a béketárgyalások nem vonhatják el a figyelmet Ukrajna teljes és masszív támogatásáról.

Ruben Brekelmans példaként említette országa 250 millió eurós hozzájárulását a következő NATO PURL-csomaghoz, amely amerikai fegyvereket – például légvédelmi rakétákat és F–16-os lőszert – tartalmaz.

A NATO-szövetségesek július elején megállapodtak az úgynevezett Priorizált Ukrajna követelménylistában (PURL), miután Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy Washington túl nagy terhet visel Ukrajna támogatásában. A kezdeményezésben Kijev ismerteti a NATO-tisztviselőkkel a legsürgetőbb katonai szükségleteit, amelyeket aztán ötszázmillió dollár (424 millió euró) értékű szállítási csomagokba foglalnak, amelyeket más NATO-kormányok finanszíroznak. Mára több mint húsz ország támogatta a kezdeményezést, állítólag Ausztrália és Új-Zéland lesz az első nem NATO-ország, amely ezt megteszi.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban kijelentette: a cél az, hogy havonta egymilliárd dollár értékű PURL-ajánlást kapjanak.

Hasonlóképpen Németország ismét hangsúlyozta, hogy jövőre várhatóan 11,5 milliárd euróval támogatja Ukrajnát, Liene Gatere, Lettország védelmi miniszterhelyettese pedig rámutatott, hogy országa már éves GDP-jének 0,3 százalékával járul hozzá Ukrajna fegyverkezéséhez, és a cél az, hogy jövőre további 0,25 százalékot adjon. – Felszólítunk más országokat is, hogy tegyenek hasonlóképpen – mondta Gatere, mielőtt találkozott kollégáival.

