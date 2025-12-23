Úgy helyretették a Telex propagandistáját, hogy köpni-nyelni nem tudott

– Orbán Viktor tényleg világpolitikai tényezővé vált az elmúlt években, bármennyire is szeretnék ezt sokan lekicsinyelni – így tette helyre a kormánypárti elfogultsággal nem vádolható Zsiday Viktor közgazdász a Telex propagandistáját, Fábián Tamást, aki megpróbált ironizálni Orbán Viktoron.

Köpni-nyelni nem tudott a Telex propagandistája. Forrás: Képernyőfotó

Ám ha mindez nem lett volna elég, a baloldali propagandalap műsorában azt is elmondták: az emberek a Fidesz győzelmére számítanak, a Tisza pedig megtorpant. – Elkezdett javulni az a fajta közhangulat, hogy jó irányba vagy rossz irányba mennek-e a dolgok, tehát mint hogyha egy kicsit jobban éreznék az emberek magukat, legalábbis novemberig ezt lehetett látni. A másik, hogy megfordult az a fajta mutató, hogy ki fogja megnyerni a választásokat.Tehát nem az, hogy kire szavazol, hanem hogy te saját magad, a saját interperszonális környezetedben mit hallasz, kire szavaznak az ismerőseid, a barátaid, a szüleid vagy bárki, itt átvette a vezetést a Fidesz. És a harmadik, ahol fontos előrelépés történt, hogy még a mérvadó közvélemény-kutatásoknál is mintha legalábbis megállt volna a Tiszának az előretörése – fogalmazott Szabó Andrea politológus.

Deák Dániel felhívta a figyelmet, mindezt alátámasztja a Magyar Társadalomkutató Intézet felmérése is. Eszerint a mérés szerint a Fidesz jelenleg 51 százalékon áll, míg a Tisza 38 százalékon.