Magabiztos Fidesz előny, nyílik az olló a kormánypártok és a Tisza Párt között

Magabiztos előnnyel vezet a Fidesz–KDNP a Tisza Párt előtt. A Magyar Társadalomkutató friss felmérése szerint a kormánypártok hónapról hónapra erősödnek, és 2025 végére 13 százalékpontos különbségre növelték előnyüket, így kedvező pozícióból kezdhetik a 2026-os évet. Egy most vasárnap tartott választáson hárompárti parlament alakulna.

2025. 12. 22. 7:27
Fotó: Kurucz Árpád
A Tisza Párt (38 százalék) támogatottsága 2025 végére növekedési korlátba ütközött, miközben a Fidesz–KDNP (51 százalék) hónapról hónapra erősödni tudott, így a kormánypártok kedvező pozícióból kezdhetik a 2026-os esztendőt. Egy most vasárnap tartott választáson hárompárti parlament alakulna: a Fidesz–KDNP és a Tisza Párt mellett kizárólag a Mi Hazánk Mozgalom (5 százalék) lépné át az ötszázalékos parlamenti küszöböt – derül ki a Magyar Társadalomkutató friss felméréséből.

 

A december 18–19. között végzett telefonos közvélemény-kutatás szerint a Fidesz–KDNP (51 százalék) tovább növelte előnyét a Tisza Párttal szemben: a novemberben mért 10 százalékpontos különbség decemberre 13 százalékpontra emelkedett. A kormánypártok támogatottságának növekedése mögött több tényező együttes hatása állhat: 

  • a digitális térben mutatott fokozott jelenlét, 
  • Orbán Viktor nemzetközi politikai aktivitása, 
  • a háborúellenes országjárás,
  •  illetve azok közösségimédia-visszhangja, 
  • valamint a 2025 második felétől fokozatosan bevezetett kormányzati jóléti intézkedések. 

A 2025-ös év utolsó három hónapjának adatai alapján egyértelműen kijelenthető, hogy ezt az időszakot a Fidesz–KDNP politikailag megnyerte: míg októberben csak 8, decemberben már 13 százalékpont a kormánypártok előnye.

 

Ezért apadt a Tisza

A Tisza Párt támogatottsága decemberben 38 százalékon állt. A politikai kezdeményezés visszavételét a Tisza számára az elmúlt időszakban több tényező is nehezítette a Magyar Társadalomkutató szerint: 

  • a nyilvánosságra került adócsomag-tervezet kedvezőtlen fogadtatásra talált, 
  • valamint az előválasztási folyamat sem segítette mérsékelni a párt „one-man show” jellegéről kialakult képet. 

Mint írják, a párt korábbi erősödése elsősorban a régi baloldali pártok szavazótáborának elszívásából fakadt, ugyanakkor továbbra sem körvonalazódik, hogy e tartalékok kimerülését követően milyen új társadalmi csoportokat lenne képes megszólítani egy olyan politikai térben, ahol a meghatározó törésvonalak egyre inkább két nagy politikai blokk mentén rajzolódnak ki. A pártnépszerűségi adatok alapján a Szőlő utcai ügy átpolitizálása sem segített a Tiszának a lendületvételben.

A Mi Hazánk Mozgalom támogatottsága stabilan az 5 százalékos parlamenti küszöb körül alakul. A Demokratikus Koalíciónál továbbra sem látszik az érdemi megújulás: a párt jelenlegi támogatottsága 2 százalék. A Magyar Kétfarkú Kutya Párt 3 százalékon áll. Egyéb pártokra a szavazók 1 százaléka voksolna.

