Tízezreknek segít a kormány új felsőoktatási programja + videó

Tanulást segítő, felzárkóztató programokkal csökkentené a hallgatói lemorzsolódást a kormány, a kezdeményezés 2026 és 2029 között valósulhat meg több mint 28 milliárd forintos keretből.

Forrás: MTI2025. 12. 23. 12:04
A hallgatói lemorzsolódást csökkentő programot indít a kormány a felsőoktatásban – közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára kedden a Facebook-oldalán közzétett videójában.

Budapest, 2025. szeptember 29. Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára sajtótájékoztatót tart a megújított szakképzésbe érkező forrásokról, a Kulturális és Innovációs Minisztériumban 2025. szeptember 29-én. Idegennyelvi képzést támogató és ágazati képzőközpontok létrehozását segítő projekttel járul hozzá a szakképzés erősítéséhez a kormány összesen 15 milliárd forint értékben - hangzott el a sajtótájékoztatón. MTI/Kocsis Zoltán
Varga-Bajusz Veronika államtitkár Fotó: Kocsis Zoltán / MTI

Varga-Bajusz Veronika azt mondta, hogy az elmúlt években mind a felsőoktatás, mind a szakképzés a megújulásán keresztül az esélyteremtésnek és a társadalmi mobilitásnak is fontos színtere lett.

Évek óta nő a felsőoktatásba felvettek száma, és a szakképzésből az egyetemekre 65 százalékkal többen kerültek be 2022 óta

 – tette hozzá.

Ez a növekedés azonban igényel egy újfajta figyelmet is az ágazatirányítás részéről: 

A hallgatói sikeresség fokozása lemorzsolódást csökkentő, tanulást támogató programokkal elnevezésű projekt célja, hogy közel 40 ezer hallgatónak nyújtson segítséget a korai lemorzsolódással szemben, felzárkóztató, támogató programokkal

 – emelte ki az államtitkár.

Kifejtette, hogy a program célcsoportjába az orvos-egészségtudományi, természettudományi, műszaki, informatikai, agrár- és pedagógusképzésben tanuló, a képzést kezdő első évfolyamos hallgatók a képzés munkarendjétől és finanszírozási formájától függetlenül, illetve a szociális és/vagy gazdasági hátránnyal küzdő hallgatók évfolyamtól, képzési munkarendtől és finanszírozási formától függetlenül tartoznak.

A diploma másfélszeres bérszorzót jelent

A pályázat megvalósítói a hallgatókat elérő országos hatáskörű szervezetek lehetnek; 

akár önállóan, akár konzorciumban indulhatnak a pályázaton – fűzte hozzá; azzal együtt, hogy a program – amelynek megvalósítása 2026 és 2029 között lehetséges – keretösszege több mint 28 milliárd forint.

Budapest, 2025. július 11. Hallgatók a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar oklevélátadó és doktoravató ünnepségén a budapesti Ludovika Arénában 2025. július 11-én. MTI/Balogh Zoltán
Fotó: Balogh Zoltán / MTI

Választható tevékenységek: a lemorzsolódás okainak és csökkentésének komplex vizsgálata, tanácsadás, tanulástámogató, közösségépítő és fejlesztő programok, oktató, oktatást segítő személyzet, a felsőoktatási intézmények kapcsolódó tevékenységeit támogató személyek bevonása és a korai lemorzsolódást megelőző programok, valamint technológiai és innovatív tanulást támogató megoldások megvalósítása – mondta.

Célunk, hogy minél többen szerezzenek diplomát, hiszen a diploma sikere már kézzelfogható: átlagosan másfélszeres bérszorzót és kicsit több mint egy hónapos elhelyezkedési időt garantál. Szeretnénk, ha minél többen megkapnák ezt a támogatást, amivel karriert, jövőt építhetnek maguknak. Hajrá, magyar egyetemisták, hajrá, magyar egyetemek!

– fogalmazott Varga-Bajusz Veronika.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

 

