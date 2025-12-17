fiatalVarga-Bajusz VeronikaGyulaházajövőajándékcsomag

A fiatalok a közösség erejével sokkal jobban tudnak boldogulni az életben

A helyi általános iskolásoknak adott át ajándékcsomagokat Varga-Bajusz Veronika a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Gyulaházán. A fiatalok a saját közösségük erejével és segítségével sokkal jobban tudnak boldogulni az életben – mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára az eseményen.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 17. 18:22
Varga-Bajusz Veronika ajándékcsomagokat adott át Gyulaházán Forrás: Dr. Kozma Pál Általános Iskola – Gyulaháza/Facebook
Ajándékcsomagokat adott át Gyulaházán a Dr. Kozma Pál Általános Iskola tanulóinak Varga-Bajusz Veronika. 

Budapest, 2025. december 15. Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára beszédet mond a Kárpát-medencei technikumok II. kiválósági gáláján a Pesti Vigadóban 2025. december 15-én. MTI/Purger Tamás
Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára 
(Fotó: MTI/Purger Tamás)

A Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára az ünnepségen arról beszélt a gyerekeknek, hogy valami van „a szabolcsi levegőben”, mert ez a település és annak térsége több kiváló embert adott a magyar társadalomnak; a községben született például Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós és a vármegye szülöttje utódja, Kapu Tibor is.

Azt gondolhatjuk, hogy a tehetségek itt jobban ki tudnak törni, jobban fejlődnek és meg tudják mutatni magukat, ezzel akár a csillagokig is eljuthatnak, és magukkal visznek minket is

– fogalmazott az államtitkár.

– Itt olyan, a munkát szerető, erős közösségek vannak, olyan barátok, tanárok, polgármesterek és intézményvezetők, akiknek erős figyelme van a fiatalokon, ők pedig így jobban tudnak fejlődni – hangsúlyozta.

És ez lehet az az út, ez lehet az a segítő közeg, aminek segítségével ti is jobban fogtok tudni boldogulni, aminek segítségével megálljátok a helyeteket

– szólt a jelen lévő gyerekekhez az államtitkár, azt kérve tőlük, legyenek aktív részesei az iskolai és baráti közösségeiknek, illetve éljenek olyan életet, amelyben kiteljesedhet a tehetségük.

Az ünnepséget követően az államtitkár átadta a Hierotheosz Egyesület és a helyi fiatalok közössége által felajánlott ajándékcsomagokat a gyerekeknek.

Borítókép: Varga-Bajusz Veronika ajándékcsomagokat adott át Gyulaházán (Fotó: Dr. Kozma Pál Általános Iskola – Gyulaháza/Facebook)


