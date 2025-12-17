A fiatalok a közösség erejével sokkal jobban tudnak boldogulni az életben

Ajándékcsomagokat adott át Gyulaházán a Dr. Kozma Pál Általános Iskola tanulóinak Varga-Bajusz Veronika.

Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára

(Fotó: MTI/Purger Tamás)

A Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára az ünnepségen arról beszélt a gyerekeknek, hogy valami van „a szabolcsi levegőben”, mert ez a település és annak térsége több kiváló embert adott a magyar társadalomnak; a községben született például Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós és a vármegye szülöttje utódja, Kapu Tibor is.

Azt gondolhatjuk, hogy a tehetségek itt jobban ki tudnak törni, jobban fejlődnek és meg tudják mutatni magukat, ezzel akár a csillagokig is eljuthatnak, és magukkal visznek minket is

– fogalmazott az államtitkár.

– Itt olyan, a munkát szerető, erős közösségek vannak, olyan barátok, tanárok, polgármesterek és intézményvezetők, akiknek erős figyelme van a fiatalokon, ők pedig így jobban tudnak fejlődni – hangsúlyozta.

És ez lehet az az út, ez lehet az a segítő közeg, aminek segítségével ti is jobban fogtok tudni boldogulni, aminek segítségével megálljátok a helyeteket

– szólt a jelen lévő gyerekekhez az államtitkár, azt kérve tőlük, legyenek aktív részesei az iskolai és baráti közösségeiknek, illetve éljenek olyan életet, amelyben kiteljesedhet a tehetségük.

Az ünnepséget követően az államtitkár átadta a Hierotheosz Egyesület és a helyi fiatalok közössége által felajánlott ajándékcsomagokat a gyerekeknek.