Kapu Tibor és Farkas Bertalan kapta meg idén a Szent István-rendet + videó

Kapu Tibornak és Farkas Bertalannak, az első és a második magyar űrhajósnak ítélték oda idén a Magyar Szent István-rendet a nemzeti ünnep alkalmából.

Kapu Tibor átvette a Szent István-rendet Sulyok Tamás köztársasági elnöktől (Forrás: Facebook)

– A Magyar Szent István Rendet évről évre Magyarország legmagasabb rangú elismeréseként adjuk át, az idei évben pedig a magyar űrhajózás két kiválóságának szeretnénk kifejezni, hogy teljesítményükkel nemcsak az űrkutatás históriájába és a világ tudománytörténetébe, hanem a magyarság szívébe is beírták a nevüket – emelte ki Sulyok Tamás köztársaság elnök a Sándor-palotában tartott díjátadó ünnepségen.

– Ahogyan sportolóink sikerei, feltalálóink világszenzációi is minden magyar öröme és büszkesége, úgy a mai nap kitüntetettjeinek fantasztikus űrmisszióit is méltán övezi magyarok millióinak nagyrabecsülése – hangsúlyozta az államfő. Hozzátette: hatalmas kincs, hogy miközben megüljük államalapítónk ünnepét, átélhetjük a magyarság sokszor nehezen látható, de szilárd és felemelő egységét is.

A két kitüntetett küldetése által hazánk felkerült az űrkutatás térképére, közreműködésükkel tudósaink ott lehetnek a tudományos fejlődés élvonalában, formálva a jövő innovációit

– mutatott rá Sulyok Tamás, hozzátéve: tudásközpontok és országok fogtak össze, hogy az emberiség sorsát előremozdítsák, s ennek a magyarok is részesei.

A távlatok, amelyeket meghódítottak, egy átlagember számára alig felfoghatók, elvégzett kísérleteik az emberi ismeretek legvégső határán zajlottak – mondta a köztársasági elnök, kiemelve: felkészültségből, bátorságból és profizmusból a legtöbbet adták, amit adni lehet.

– Fáradozásukkal nem csupán az űr egyes titkai tárulnak fel, hanem az emberiséget közvetlenül is segítik az orvostudomány, a sejtbiológia, a fizika, a meteorológia, a katasztrófamegelőzés vagy éppen a műholdas alapú navigáció terén – mondta az államfő.

– Ahogy űrhajósaink a magasba emelkedtek, minket, magyarokat is magasabbra emeltek – hangsúlyozta Sulyok Tamás, kiemelve: megmutatták mindannyiunknak, hogy az emberi civilizációért, benne a magyarság jövőjéért egymást segítve, okosan és összefogva, nagyon sokat lehet tenni.