Kapu Tibor és Farkas Bertalan kapta meg idén a Szent István-rendet + videó

Kapu Tibor és Farkas Bertalan kapta meg idén a Szent István-rendet + videó

A magyar űrkutatásért végzett munkájuk elismeréseként a két magyar űrhajós, Farkas Bertalan és Kapu Tibor vehette át a nemzeti ünnep alkalmából a legmagasabb állami kitüntetést, a Szent István-rendet. A díjazottakat az államfő, Sulyok Tamás köszöntötte.

2025. 08. 20. 11:15
Kapu Tibornak és Farkas Bertalannak, az első és a második magyar űrhajósnak ítélték oda idén a Magyar Szent István-rendet a nemzeti ünnep alkalmából.

Kapu Tibor
Kapu Tibor átvette a Szent István-rendet Sulyok Tamás köztársasági elnöktől (Forrás: Facebook)

– A Magyar Szent István Rendet évről évre Magyarország legmagasabb rangú elismeréseként adjuk át, az idei évben pedig a magyar űrhajózás két kiválóságának szeretnénk kifejezni, hogy teljesítményükkel nemcsak az űrkutatás históriájába és a világ tudománytörténetébe, hanem a magyarság szívébe is beírták a nevüket – emelte ki Sulyok Tamás köztársaság elnök a Sándor-palotában tartott díjátadó ünnepségen.

– Ahogyan sportolóink sikerei, feltalálóink világszenzációi is minden magyar öröme és büszkesége, úgy a mai nap kitüntetettjeinek fantasztikus űrmisszióit is méltán övezi magyarok millióinak nagyrabecsülése – hangsúlyozta az államfő. Hozzátette: hatalmas kincs, hogy miközben megüljük államalapítónk ünnepét, átélhetjük a magyarság sokszor nehezen látható, de szilárd és felemelő egységét is.

A két kitüntetett küldetése által hazánk felkerült az űrkutatás térképére, közreműködésükkel tudósaink ott lehetnek a tudományos fejlődés élvonalában, formálva a jövő innovációit

– mutatott rá Sulyok Tamás, hozzátéve: tudásközpontok és országok fogtak össze, hogy az emberiség sorsát előremozdítsák, s ennek a magyarok is részesei.

A távlatok, amelyeket meghódítottak, egy átlagember számára alig felfoghatók, elvégzett kísérleteik az emberi ismeretek legvégső határán zajlottak – mondta a köztársasági elnök, kiemelve: felkészültségből, bátorságból és profizmusból a legtöbbet adták, amit adni lehet.

– Fáradozásukkal nem csupán az űr egyes titkai tárulnak fel, hanem az emberiséget közvetlenül is segítik az orvostudomány, a sejtbiológia, a fizika, a meteorológia, a katasztrófamegelőzés vagy éppen a műholdas alapú navigáció terén – mondta az államfő.

– Ahogy űrhajósaink a magasba emelkedtek, minket, magyarokat is magasabbra emeltek – hangsúlyozta Sulyok Tamás, kiemelve: megmutatták mindannyiunknak, hogy az emberi civilizációért, benne a magyarság jövőjéért egymást segítve, okosan és összefogva, nagyon sokat lehet tenni.

Kapu Tibor és Farkas Bertalan a Szent István-rend átadó ünnepségén (Forrás: Facebook)

 

Tekintélyt szerzett az országnak a magyar űrprogram

Farkas Bertalan, a HUNOR Magyar Űrhajós Program tanácsadója, nyugállományú dandártábornok, vadászpilóta, kutatóűrhajós Magyarország és a magyar tudomány jó hírnevét világszerte erősítő, a magyar űrkutatás szolgálatában példaértékű elhivatottsággal végzett tevékenysége, első magyar űrhajósként legendássá vált küldetésétől a HUNOR Magyar Űrhajós Program sikeres megvalósításáig ívelő életműve elismeréseként vehette át a kitüntetést.

Kapu Tibor, a HUNOR Magyar Űrhajós Program kutatóűrhajósa Magyarország és a magyar tudomány jó hírnevét világszerte erősítő, a hazai űrstratégia és a HUNOR Magyar Űrhajós Program sikeres megvalósítását elhivatottan szolgáló és kiemelkedően eredményes tevékenysége, a magyar nemzetet és annak kivételes talentumait a világ előtt méltó módon képviselő küldetése elismeréseként érdemelte ki a kitüntetést.

Farkas Bertalan meghatottan vette át a kitüntetést, és köszönőbeszédében hangsúlyozta, hogy

a magyar űrprogram tekintélyt szerzett Magyarországnak,

egyúttal sok sikert kívánt a következő magyar űrhajósoknak.

A díj átvételekor elmondta: azt szeretné kérni, hogy „legyen a mi kis csodálatos országunk, ami fentről is gyönyörű, egy olyan béke sziget Közép-Európában, Európában és a csodálatos bolygónkon, ahol a béke, a nyugalom, az egyetértés, az együtt gondolkodás képes megvalósulni”.

Kapu Tibor élete legnagyobb elismerésének nevezte a Magyar Szent István-rendet. Köszönetet mondott kollégáinak, akik segítették a küldetésében. Emlékeztetett: küldetése végén, amikor végre megnyugodhatott volna, akkor érezte magában a legnagyobb tenni akarást és a legnagyobb tüzet. Hozzátette: ezzel a motivációval, ezzel a tenni akarással, ezzel a tűzzel szeretne továbbra is a magyar tudományért, a magyar űrkutatásért dolgozni, és a jövő magyar űrhajósai mellett állni.

Az ünnepségen részt vett mások mellett Orbán Viktor miniszterelnök, Kövér László, az Országgyűlés elnöke és Áder János korábbi köztársasági elnök is.

A Magyar Szent István-rend a legmagasabb rangú állami kitüntetés, amelyet 2011 óta adnak át a Magyarország érdekében tett legkiemelkedőbb, különleges érdemek, kimagasló életművek, nemzetközi téren szerzett jelentős értékek elismeréséül.

Kapu Tibor hétfőn tért haza Magyarországra több hónapos távollét és majdnem kéthetes űrmisszió után. A kutató űrhajós az Axiom–4-küldetés négyfős legénységének tagjaként 18 napot töltött a Nemzetközi Űrállomáson, ahol több mint hatvan kísérletet végeztek el. A Dragon űrkapszulával július 15-én érkezett meg a Földre. Kapu Tibor a második magyar űrhajós, aki negyvenöt évvel Farkas Bertalan küldetése után eljutott a világűrbe.

Borítókép: Kapu Tibor és Farkas Bertalan űrhajósok kapták a Szent István-rendet (Fotó: MTI/Fischer Zoltán)

