Több százezren vettek részt a tűzijátékon

A szerdai Szent István-napi rendezvények rendben zajlottak és említésre méltó fennakadás nélkül véget értek. A rendőrség szerda 22 óráig országosan 365 rendezvény békés lebonyolítását biztosította. A budapesti központi eseményeket kiemelten nagy érdeklődés övezte, a napközbeni programokon és a tűzijátékon is több százezren vettek részt – közölte Kovács Zoltán, nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár

Köszönetet mondott a lebonyolításért felelős szervezőknek, a rendvédelmi szerveknek, az állami közreműködőknek és szervezeteknek, minden fellépőnek, kiállítónak, valamint a több százezer látogatónak, hogy hozzájárultak az idei Szent István-napi programsorozat biztonságos és sikeres lebonyolításához.

