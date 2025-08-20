Rendkívüli

Ilyen volt a tűzijáték, Európa legnagyobb műsora + videó

Kovács Zoltántűzijátékaugusztus 20.

Több százezren vettek részt a tűzijátékon

2025. 08. 20. 23:27
Fotó: Csudai Sándor
A szerdai Szent István-napi rendezvények rendben zajlottak és említésre méltó fennakadás nélkül véget értek. A rendőrség szerda 22 óráig országosan 365 rendezvény békés lebonyolítását biztosította. A budapesti központi eseményeket kiemelten nagy érdeklődés övezte, a napközbeni programokon és a tűzijátékon is több százezren vettek részt – közölte Kovács Zoltán, nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár

Köszönetet mondott a lebonyolításért felelős szervezőknek, a rendvédelmi szerveknek, az állami közreműködőknek és szervezeteknek, minden fellépőnek, kiállítónak, valamint a több százezer látogatónak, hogy hozzájárultak az idei Szent István-napi programsorozat biztonságos és sikeres lebonyolításához. 

Borítókép: Tömegek a tűzijátékon (fotó: Csudai Sándor)

