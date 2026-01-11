Sok helyen volt mínusz 20 fokos hideg

Újabb vacogós reggel – ismertette a vasárnapi korai mérési eredményeket a HungaroMet.

Egyre hidegebb az idő (Forrás: HungaroMet)

Nem született új szezonrekord, de a magunk mögött hagyott éjszaka is zimankós volt.

Országos átlagban mínusz 12 fokig csökkent a hőmérséklet,

a top10-es táblára ezúttal is felkerültek a negatív 20-asok.

Zabar ezúttal nem került a tíz leghidegebb állomás közé.

