Sok helyen volt mínusz 20 fokos hideg

Újabb vacogós reggel – ismertette a vasárnapi korai mérési eredményeket a HungaroMet.
Nem született új szezonrekord, de a magunk mögött hagyott éjszaka is zimankós volt.
Országos átlagban mínusz 12 fokig csökkent a hőmérséklet,
a top10-es táblára ezúttal is felkerültek a negatív 20-asok.
Zabar ezúttal nem került a tíz leghidegebb állomás közé.
