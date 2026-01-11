Az amerikai családok a szakadék szélén állnak – figyelmeztet a konzervatív agytröszt

„Az erős családok erős közösségeket, egyházakat, iskolákat és vállalkozásokat építenek. Nélkülük a szabadság nem tarthat fenn.” A jelentés kritizálja a szociális és kormányzati programokat is, azzal érvelve, hogy azok gyakran „büntetik a házasságot és a családalapítást” azáltal, hogy olyan pénzügyi ösztönzőket hoznak létre, amelyek kevésbé vonzóvá teszik a házasságot.
A jelentés a családok hanyatlását nem elkerülhetetlennek, hanem politikai döntések eredményének tekinti, és egy „kultúrára kiterjedő Manhattan-projekt” létrehozását szorgalmazza a családi normák újjáépítése érdekében.
A tendencia megfordítása érdekében a jelentés azt javasolja, hogy szüntessék meg az úgynevezett házassági büntetéseket a szociális programokban, kötelezzék a szövetségi ügynökségeket, hogy vizsgálják felül a házasságra és a családra gyakorolt hatásaikat, és ösztönözzék a hagyományos családokat minden kormányzati szinten megerősítő politikákat.
Pénzügyi ösztönzőket is javasol, többek között 2500 dollárral induló baba befektetési számlákat, amelyek a jelentés szerint segíthetnek a családoknak hosszú távú pénzügyi stabilitást építeni.
Egyéb javasolt ösztönzők között szerepel az örökbefogadás és a gyermekek után járó adókedvezmények kiterjesztése. A jelentés emellett az online randevúzás visszaszorítását és a hosszú távú kapcsolatok támogatását célzó házassági tanfolyamok létrehozását is szorgalmazza.
