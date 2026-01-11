Az amerikai családok a szakadék szélén állnak – figyelmeztet a konzervatív agytröszt

„Az országnak nem pusztán a születések számának növelésére vagy a szülők pénzügyi támogatásának emelésére kell törekednie” – áll a jelentésben.

Igen, az országnak több gyermekre van szüksége. De az is fontos, hogy hogyan és hova születnek a gyermekek. A társadalom attól függ, hogy vannak-e olyan férfiak és nők, akik családot akarnak alapítani, vagyis akik szabadon akarnak házasodni, majd szabadon gyermeket szülni és nevelni.

A kutatóközpont értékelése szerint az elmúlt évtizedek kulturális változásai és közpolitikája hozzájárult a családalapítás hanyatlásához, rámutatva a történelmileg alacsony születési és házassági arányokra, valamint a házas szülők háztartásán kívül nevelt gyermekek növekvő arányára.

A jelentés a család hanyatlását az országot érintő szélesebb társadalmi és gazdasági problémákhoz köti. Azt állítja, hogy a hagyományos családszerkezet továbbra is elengedhetetlen, a családot „a civilizáció alapjának” nevezi, és a házasságot – egy férfi és egy nő között – a gyermeknevelés ideális környezetének tartja.

The family—rooted in marriage—is civilization’s foundation. Rebuilding it is essential to America’s future. Our new report contains some of the policies that would help make that happen: https://t.co/LDaYziFx4O pic.twitter.com/hvgx2vfMEi — Heritage Foundation (@Heritage) January 8, 2026

A Heritage Foundation elnöke, Kevin Roberts figyelmeztetett, hogy az ország a családok felbomlásának tekintetében a visszafordíthatatlan pont közelébe érkezett. „A család minden egészséges társadalom alapja, és tragikus módon az amerikai családok a szakadék szélén állnak” – mondta Roberts egy nyilatkozatában.

Veszélyesen közel vagyunk ahhoz, hogy már ne tudjuk visszafordítani a hanyatlást. Országunk nem fogja túlélni, ha a családok továbbra is ilyen ütemben bomlanak szét.

Roberts szerint a tét nem csak a családi életre, hanem magára a nemzet jövőjére is kiterjed.

Ha biztosítani akarjuk Amerika aranykorát, akkor olyan merész megoldásokra van szükségünk, mint amilyenek ebben a jelentésben szerepelnek, amelyek megteremtik az alapját az erősebb családoknak

– mondta.