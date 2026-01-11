amerikai családokházassággyermek

Az amerikai családok a szakadék szélén állnak – figyelmeztet a konzervatív agytröszt

A Heritage Foundation friss jelentése szerint az amerikai családok történelmi válságban vannak, így a politikának a családalapításra és a házasságra kellene a legnagyobb fókuszt helyeznie. Az amerikai konzervatív kutatóközpont szerint a folyamat visszafordítható, ha megfelelő politikai döntések történnek. A jelentés átfogó változtatásokat javasol, mellyel újra vonzóvá tehető a házasság intézménye, emellett a megszülető gyermekeket is nagyvonalúan támogatnák.

Magyar Nemzet
2026. 01. 11. 7:52
Illusztráció
Illusztráció Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Heritage Foundation új jelentése szerint az amerikai családok válságban vannak és az amerikai szövetségi politika központi elemének, a házasság és a családalapítás megerősítésének kell lennie. A konzervatív kutatóintézet átfogó politikai változásokat szorgalmaz a csökkenő születési és házassági arányok visszafordítása érdekében, többek között egy 2500 dolláros befektetési számla létrehozását javasolja minden újszülött gyermek számára, valamint egyéb javaslatokat is tesz – számolt be a jelentésről a The Fox News.

A kutatóközpont szerint a házasság és a családalapítás megerősítése kell, hogy a politika fókuszában legyen.
A kutatóközpont szerint a házasság és a családalapítás megerősítése kell, hogy a politika fókuszában legyen. Fotó:AFP

A jelentés szerint a kormányzati politikának „nem csak a termékenységre kellene koncentrálnia, hanem ösztönözniük és védeniük kell a családalapítást is”.

 „Az országnak nem pusztán a születések számának növelésére vagy a szülők pénzügyi támogatásának emelésére kell törekednie” – áll a jelentésben. 

Igen, az országnak több gyermekre van szüksége. De az is fontos, hogy hogyan és hova születnek a gyermekek. A társadalom attól függ, hogy vannak-e olyan férfiak és nők, akik családot akarnak alapítani, vagyis akik szabadon akarnak házasodni, majd szabadon gyermeket szülni és nevelni.

A kutatóközpont értékelése szerint az elmúlt évtizedek kulturális változásai és közpolitikája hozzájárult a családalapítás hanyatlásához, rámutatva a történelmileg alacsony születési és házassági arányokra, valamint a házas szülők háztartásán kívül nevelt gyermekek növekvő arányára. 

A jelentés a család hanyatlását az országot érintő szélesebb társadalmi és gazdasági problémákhoz köti. Azt állítja, hogy a hagyományos családszerkezet továbbra is elengedhetetlen, a családot „a civilizáció alapjának” nevezi, és a házasságot – egy férfi és egy nő között – a gyermeknevelés ideális környezetének tartja.

A Heritage Foundation elnöke, Kevin Roberts figyelmeztetett, hogy az ország a családok felbomlásának tekintetében a visszafordíthatatlan pont közelébe érkezett. „A család minden egészséges társadalom alapja, és tragikus módon az amerikai családok a szakadék szélén állnak” – mondta Roberts egy nyilatkozatában. 

Veszélyesen közel vagyunk ahhoz, hogy már ne tudjuk visszafordítani a hanyatlást. Országunk nem fogja túlélni, ha a családok továbbra is ilyen ütemben bomlanak szét.

Roberts szerint a tét nem csak a családi életre, hanem magára a nemzet jövőjére is kiterjed. 

Ha biztosítani akarjuk Amerika aranykorát, akkor olyan merész megoldásokra van szükségünk, mint amilyenek ebben a jelentésben szerepelnek, amelyek megteremtik az alapját az erősebb családoknak

 – mondta. 

„Az erős családok erős közösségeket, egyházakat, iskolákat és vállalkozásokat építenek. Nélkülük a szabadság nem tarthat fenn.” A jelentés kritizálja a szociális és kormányzati programokat is, azzal érvelve, hogy azok gyakran „büntetik a házasságot és a családalapítást” azáltal, hogy olyan pénzügyi ösztönzőket hoznak létre, amelyek kevésbé vonzóvá teszik a házasságot. 

A jelentés a családok hanyatlását nem elkerülhetetlennek, hanem politikai döntések eredményének tekinti, és egy „kultúrára kiterjedő Manhattan-projekt” létrehozását szorgalmazza a családi normák újjáépítése érdekében.

A tendencia megfordítása érdekében a jelentés azt javasolja, hogy szüntessék meg az úgynevezett házassági büntetéseket a szociális programokban, kötelezzék a szövetségi ügynökségeket, hogy vizsgálják felül a házasságra és a családra gyakorolt hatásaikat, és ösztönözzék a hagyományos családokat minden kormányzati szinten megerősítő politikákat. 

Pénzügyi ösztönzőket is javasol, többek között 2500 dollárral induló baba befektetési számlákat, amelyek a jelentés szerint segíthetnek a családoknak hosszú távú pénzügyi stabilitást építeni.

Egyéb javasolt ösztönzők között szerepel az örökbefogadás és a gyermekek után járó adókedvezmények kiterjesztése. A jelentés emellett az online randevúzás visszaszorítását és a hosszú távú kapcsolatok támogatását célzó házassági tanfolyamok létrehozását is szorgalmazza.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nagy Ferenc
idezojelekbéke

Európa megtébolyodása

Nagy Ferenc avatarja

Az okoskodásból már sokaknak joggal van elege. Aki nem vak, az látja, hogy Európa felszámolja önmagát. Lassan ez már múlt idő.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu