Csak az fáj, hogy nem lehettem magyar válogatott

Az Európa-bajnok dán válogatott ünneplése Koppenhágában. Fotó: Sebastian Elias Uth/Ritzau Scanpix

Ha ellátogat a dán szövetség holnapjára, két kattintás után elolvashatja, mit jelent ennek az országnak a kézilabda. Dániában több mint 115 ezer igazolt kézilabdázó sportol. Ugyanakkor itt nem a felnőttválogatott, hanem a gyerekek sportja és a győzelem okozta boldogságfaktor az igazán fontos. Az élmény, amit az ad, hogy a gyerekek kézilabdázhatnak. Nem lehetsz mindig győztes, de attól még lehetsz boldog. Ez a lényege az egésznek, s ebből nő ki az a felnőttválogatott, amely időről időre letarolja a világot. Most éppen a férfiak teszik ezt, korábban a nők voltak az uralkodók.

– Tudom, hogy ön is gyerekekkel foglalkozik, a jövő nagy sztárjait neveli. Főállásban teszi mindezt?

– Nem. Az én főállásom az, hogy elmerülök a dán adózási rendszer rejtelmeiben, áfa-visszatérítésekkel foglalkozom. Munka után, szabadidőmben vagyok edző, és a volt ligacsapatom utánpótlásklubjában elnökségi tag is. Mindezt nem érzem tehernek, mert imádom csinálni. Teljesen belelátok a dán kézilabda mindennapjaiba, az itt is létező problémákba. De azt is látom, hogy ezeket a gondokat hogyan oldják meg. Ám a kézilabdával csak akkor tudok foglalkozni, ha elvégeztem a napi munkám. Kezdetben ebből a szempontból aranyéletem volt, mert játékosként profi szerződéssel rendelkeztem, s ez biztonságot adott. Ahogy mentek az évek, arra jöttem rá, hogy jó volna valami mást is csinálni, mint naponta egyszer elmenni edzésre, a hétvégén meg a meccsekre. A civil foglalkozásom könyvelő, megtanultam a nyelvet, s beálltam a dolgozó dánok közé. A munka, a napi tevékenység még nagyobb biztonságot adott, s értelmet is annak, hogy itt élek. Rödekro, ez a mindössze ötezer lakosú nyugodt kisváros hihetetlen kézilabdaéletet él. Szinte mindent az önkéntesek csinálnak. Ha ezek az emberek nem lennének, akkor a klubnak tizenöt embert kellene főállásban alkalmaznia azért, hogy az egyesület működni tudjon. A csarnokban egész nap mennek a mérkőzések. Reggel elkezdik, estig tart a buli. Az emberek ott vannak, a büfében esznek, a klub bevételt termel, igazi közösségi élet zajlik, s mindez a kézilabdának köszönhető.

Talán ez is megmutatja, hol kell keresni a dán kézilabdázás erejének forrását.

Az én életem meg olyan, mint egy Excel-táblázat. Hétfőn elmegyek dolgozni, onnan délután Horsens városába indulok edzést tartani. Este hazaérek. Kedden és csütörtökön annak a csapatnak tartok edzést, ahol a lányom, Emma is játszik. Szerdán általában meccset rendeznek Horsensben. Péntek – az maga a csoda, mert szabad a délutánom. Hétvégén jönnek a mérkőzések. Tudom, hogy erre sokan hüledeznek, mert néha tényleg nem könnyű mindent összeegyeztetni. Hogy jó munkaerő, kiváló edző, s anya is legyek egyszerre. Viszont mi itt mindig magyarok maradunk. Ezért volt fontos, hogy a gyermekeim jól beszéljenek magyarul, holott mindketten itt születtek. De azt nehezen tudtam volna elképzelni, hogy a fiam és a lányom ne tudjon magyarul beszélni a nagyszülőkkel. Nálunk a magyar zászló nem csak dísz az ablakban.

– Ha ma megnéz egy dán–magyar válogatott kézilabdameccset, mi minden jut az eszébe?

– Én vagyok az, aki ismeri mind a két oldalt. A dán edzőképzésben tanultam. Amikor ez a két csapat egymás ellen küzd, olykor eszembe jut, hogy talán tudnék egy kicsit a magyaroknak segíteni. Akár tanácsadóként, akár más szerepben. Ugyanakkor kevés dolog áll tőlem távolabb, mint az, hogy előretoljam magam. Azt talán már elmondhatom magamról, hogy látom a dán kézilabda rendszerét, a huszonkét itt lehúzott év erre elég idő volt. Sokszor kérdezik meg tőlem, mi a különbség? Csupán sportszakmai differencia lenne a két nemzet válogatottja között? Messze nem csak ez dönt. Ha csak egy magyar és egy dán gyerek nevelési lehetőségeit nézzük, máris választ kaphatunk minden kérdésre. Itt önállóságra nevelik a gyerekeket, akiket partnernek tekintenek, nem pedig eszköznek. Dániában nem létezik, hogy gyerekkorban olyan elvárásokat támasszanak, amit ezek a fiatal sportolók képtelenek megvalósítani.

Itt a játék a fontos. Azt kell szem előtt tartani, hogy gyereket nevelünk, edzünk, nem pedig kis felnőtteket hajszolunk.

Nem az eredménykényszer számít, mert ezzel ki lehet ölni a szenvedélyt a gyerekekből. Dániában az utánpótlásmeccseken meghatározzák, mennyi játékost írhatok be a jegyzőkönyvbe. Kilencet. Inkább csak nyolcat írok be, hogy mindenki sokat játszhasson. Az a gyerek, akit nem viszek el az első csapattal, a B csapatban kap helyet. Aki ott sem, az a C-ben.

A dán Mathias Gidsel, aki jelenleg a világ legjobb férfi kézilabdázója. Fotó: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Ez a rendszer biztosítja a gyerekek számára, hogy valamennyien játszhassanak. Ez a kulcsa mindennek. Egy gyerek addig marad benne a rendszerben, amíg benne akar maradni. Ez a szisztéma biztosította, hogy a világ jelenlegi legjobb férfijátékosának tartott Mathias Gidsel világsztár lett. Tudom, szinte hihetetlen, de Gidsel gyerekként inkább B kategóriás játékos volt. Aztán meg lehet nézni, mi lett belőle. Mostanság rengeteget beszélnek a feröeri kézilabda fejlődéséről. Sok dán edző vállal munkát ott. Feröeren ugyanezt a szisztémát követik, azaz a gyerekek szinte éjjel-nappal játszhatnak, kézilabdázhatnak. A saját örömükre és kedvükre. Hogy aztán évekkel később mindez hány gólkülönbséget jelent egy-egy felnőttválogatott mérkőzésen? Ezen én is el szoktam tűnődni.

– Érzelmileg megérinti a dán kézilabdázás sikere?

– Igen, mert ennek a rendszernek kicsit én is a részese vagyok, így nem tudom teljesen kivonni magam a hatása alól. Ebben a sportágban dolgozom, még akkor is, ha nem ebből élek.

A dánok sikere nem hagy totálisan hidegen, de a magyaroké sem.

Néhány évvel ezelőtt a férjemmel elmentünk egy Esbjerg–Fradi Bajnokok Ligája mérkőzésre. Bementünk a csarnokba, rengeteg dán jött oda hozzám. Magyar egy sem. Ám ezért senkit sem hibáztatok. A maiaknak az én nevem semmit sem mond. De az, hogy az akkor már világbajnok holland Estavana Polman a nyakadba ugrik, és ő jön oda hozzád a meccs után… Nos ez az, amit egy időben elképzelni sem tudtam. Szurkolok a magyar válogatottnak, mert fontos lenne, hogy a magyar nemzeti csapatok érmekért harcoljanak minden világversenyen. Úgy, ahogy anno a magyar női válogatott tette, amikor kijöttem Dániába.