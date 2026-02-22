Csak az fáj, hogy nem lehettem magyar válogatott

– Fel tudja idézni az első napját, amikor megérkezett Dániába?
– Azt nem lehet elfelejteni – kezdett bele a történetbe Kurucz Orsolya. – 2003 decembere volt. Próbajátékra érkeztünk meg. Szakadó esőben autóval jöttünk Magyarországról, majd nem sokkal a cél előtt eltévedtünk. El is késtünk rendesen, ami azért volt ciki, mert a klubelnök várt bennünket. Szerencsére itt volt akkor Hajdu János (az egykori magyar szövetségi kapitány – a szerk.) lánya, Hajdú Krisztina. Ő segített bennünket mindenben. A sportklub elnöke amúgy a helyi újság sportrovatának vezetője volt. Mosolygott, a késésre csak legyintett, betett a legjobb helyi hotelbe, majd elmentünk edzésre. Három edzést követően azonnal elénk tették a szerződést, gyorsan kellett dönteni, mert odahaza Debrecenben is le akartak szerződtetni.
Kurucz Orsolya világsztárok ellen játszhatott
– Mindenképp ott akarta hagyni Magyarországot?
– Nem. Elsőre fél évet írtam alá, úgy voltam vele, ha nem jön be, akkor hazamegyek. Bejött. Világsztárok ellen játszottam, mintha a labdarúgásban a Premier League-be szerződtem volna. Minden meccsünkön tele volt a csarnok.
Hetente a világ legjobb játékosai ellen kellett pályára lépnem, de ami ennél sokkal fontosabb, hogy amiben megegyeztünk, mindig teljesítették.
A SönderjyskE akkor feljutó csapat volt, érkezésemkor nulla pont állt a nevük mellett a tabellán. Az első hazai meccsünket a Kolding ellen játszottuk, az ellenfélnél a francia világbajnok Nodjialem Myaro is ott pattogott. Nyertünk. Így mutatkoztam be a dán bajnokságban.
– Említette az előbb, hogy Dániában mindig tartották, amiben megegyeztek, sosem
– Maradjunk annyiban, hogy bizonyos dolgok nem úgy alakultak, ahogy ígérték. Minden évben voltak ajánlataim, hívott a Debrecen és a Győr is. Dánia előtt Esztergomban védtem, majd a klub tönkrement. Tudták, milyen kapus vagyok, legalább nyolc élvonalbeli csapat keresett, beszéltem velük. Debrecenben kész szerződést ajánlottak. Egyetlen dolgot kértem, azt mondták nem probléma, fizetik. Két nap múlva kihátráltak ebből. Ez volt a magyarországi sport vadkorszaka. Képzelheti, majdnem aláírtam, majd az utolsó pillanatban derült ki, hogy át akarnak ejteni. Ha én ott nem vagyok résen, nem kerülök Dániába, talán az egész életem másképpen alakul.
Debrecenben annyira biztosak voltak magukban, hogy azt mondták, menjek nyugodtan északra, ha hazajövök, aláírjuk a papírokat. Csak azt nem sejtették, hogy valóban aláírt szerződéssel érek vissza – dán szerződéssel.
Nincsenek szavak, mennyire megdöbbentek. Már egy éve itt voltam Dániában, amikor még mindig szerettek volna megszerezni a debreceniek. Aztán a győriek is, amikor bajba kerültek Herr Orsolya sérülésekor. A Győr kölcsön akart venni, hetekig folytak a tárgyalások a klubommal, nem engedtek el, mert rám akarták építeni a csapatot. 2004 nyarán a dánok kétéves szerződést tettek elém, azt írtam alá. Hogy itt mennyire másképpen gondolkodnak, arra jó példa, hogy a férjemnek is segítettek munkát találni. Mert a dánoknak egyetlen érdekük volt: hogy én jól védjek, jól érezzem magam, s a nyugodt háttér meglegyen. Ha ehhez az kell, hogy a páromnak legyen munkahelye, akkor lesz.
Szóljon hozzá!
