Így bukott le egy életveszélyesen autózó sofőr Mezőkövesden + videó

Nagy visszhangot váltott ki a Facebookon az a Mezőkövesden készült felvétel, amely egy sofőr veszélyes manővereit örökítette meg. A felelőtlen autós egymást követő szabálytalanságokkal sodorta közvetlen életveszélybe a közlekedés többi résztvevőjét, hajmeresztő előzései sok embernél kiverték a biztosítékot.

Magyar Nemzet
2026. 02. 21. 21:50
kékfény Pixabay.com
Komoly indulatokat váltott ki az a mezőkövesdi videó, amelyen egy felelőtlen autós nemcsak a közlekedés szabályait hagyta figyelmen kívül, hanem a gyalogosokat is veszélybe sodorta. A felvétel alapján gyorsan beazonosították és el is fogták a sofőrt a rendőrök – számolt be róla az Origo.

Felelőtlen autóst kaptak lencsevégre
Felelőtlen autóst kaptak lencsevégre (Fotó: Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség)

 

Várta a felelőtlen autós, hogy elfogják

Beismerte, hogy számított a rendőrség megjelenésére az a 25 éves, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, Mezőkövesden élő férfi, akit veszélyes autózása miatt vontak eljárás alá.

A rendőri meghallgatáson

azzal próbálta magyarázni a felvételen is látható szabályszegéseket, hogy elragadta a hév,

és türelmetlenségében hozott sorra rossz döntéseket a volán mögött.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pixabay)

