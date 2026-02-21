Így bukott le egy életveszélyesen autózó sofőr Mezőkövesden + videó

Komoly indulatokat váltott ki az a mezőkövesdi videó, amelyen egy felelőtlen autós nemcsak a közlekedés szabályait hagyta figyelmen kívül, hanem a gyalogosokat is veszélybe sodorta. A felvétel alapján gyorsan beazonosították és el is fogták a sofőrt a rendőrök – számolt be róla az Origo.

Felelőtlen autóst kaptak lencsevégre (Fotó: Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség)

Várta a felelőtlen autós, hogy elfogják

Beismerte, hogy számított a rendőrség megjelenésére az a 25 éves, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, Mezőkövesden élő férfi, akit veszélyes autózása miatt vontak eljárás alá.

A rendőri meghallgatáson

azzal próbálta magyarázni a felvételen is látható szabályszegéseket, hogy elragadta a hév,

és türelmetlenségében hozott sorra rossz döntéseket a volán mögött.