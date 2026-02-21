Brüsszel Ukrajna mellé állt, Zelenszkij európai katonákat kér, Fico pedig visszavág

Vlagyimir Putyin orosz elnök február 20-án aláírt egy jogszabályt, amely jelentősen bővíti az orosz biztonsági szolgálat jogköreit. A törvény alapján az FSZB nemzetbiztonsági okokra hivatkozva elrendelheti magánszemélyek mobil- és vezetékes internet-hozzáférésének lekapcsolását. A távközlési cégeknek végre kell hajtaniuk az utasítást, és az ilyen intézkedések miatt nem terheli őket jogi felelősség.

Brüsszel háborús tervei bejöttek, Zelenszkij három évig elhúzódó háborúról beszélt

Fotó: AFP

Ukrajna háromévnyi háborúra készül

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy pénteki interjúban azt mondta, hogy a déli irányban indított újabb ellentámadás eredményes volt és visszautasította azt az állítást, hogy országa vesztésre állna.

Őszintén szólva, biztosan nem állunk vesztésre

– idézte Zelenszkijt a France24.

A The Wall Street Journal tudósítója, Bojan Pancevski szerint Zelenszkij a belső körének azt mondta: háromévnyi harcra kell berendezkedni. A háború lezárásáról zajló egyeztetéseken Kijev és Moszkva egyaránt arra törekszik: ne keltsék azt a benyomást, hogy ők hátráltatják a békét, és ezzel magukra haragítsák Donald Trumpot.