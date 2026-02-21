Vlagyimir PutyinZelenszkijorosz-ukrán háború

Brüsszel Ukrajna mellé állt, Zelenszkij európai katonákat kér, Fico pedig visszavág

Vlagyimir Putyin orosz elnök új törvényt írt alá, amely a nemzetbiztonságra hivatkozva lehetővé teszi az internet-hozzáférés korlátozását, miközben az orosz–ukrán fronton és a diplomáciában is fokozódik a feszültség. Zelenszkij szerint Ukrajna nem áll vesztésre és elhúzódó, többéves háborúval számolnak. Európai katonák ukrajnai telepítése is szóba került, valamint a Barátság kőolajvezeték körüli vita is tovább mélyíti a geopolitikai törésvonalakat. A nap legfontosabb külpolitikai hírei.

Magyar Nemzet
2026. 02. 21. 23:59
Boris Johnson már most katonákat küldene Ukrajnába Forrás: AFP
Vlagyimir Putyin orosz elnök február 20-án aláírt egy jogszabályt, amely jelentősen bővíti az orosz biztonsági szolgálat jogköreit. A törvény alapján az FSZB nemzetbiztonsági okokra hivatkozva elrendelheti magánszemélyek mobil- és vezetékes internet-hozzáférésének lekapcsolását. A távközlési cégeknek végre kell hajtaniuk az utasítást, és az ilyen intézkedések miatt nem terheli őket jogi felelősség.

Brüsszel háborús tervei bejöttek, Zelenszkij három évig elhúzódó háborúról beszélt
Fotó: AFP

Ukrajna háromévnyi háborúra készül

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy pénteki interjúban azt mondta, hogy a déli irányban indított újabb ellentámadás eredményes volt és visszautasította azt az állítást, hogy országa vesztésre állna

Őszintén szólva, biztosan nem állunk vesztésre

 – idézte Zelenszkijt a France24.

A The Wall Street Journal tudósítója, Bojan Pancevski szerint Zelenszkij a belső körének azt mondta: háromévnyi harcra kell berendezkedni. A háború lezárásáról zajló egyeztetéseken Kijev és Moszkva egyaránt arra törekszik: ne keltsék azt a benyomást, hogy ők hátráltatják a békét, és ezzel magukra haragítsák Donald Trumpot. 

Az ukrán elnök nemrég egy interjúban beszélt arról, hogy európai katonákra tart igényt. Zelenszkij szerint az ukránok szeretnének szövetségeseikkel közösen harcolni a fronton. A volt brit miniszterelnök, Boris Johnson szerint nem kell megvárni a tűzszünetet nyugati katonák ukrajnai telepítésével. Johnson elképzelése szerint ezeknek az alakulatoknak nem harci feladatai lennének, ukrajnai telepítésük jelzésértékű lenne Vlagyimir Putyin orosz elnök számára.

Az európai katonák jelenléte és beavatkozása azonban annyit jelentene, hogy egy kiújuló konfliktusban Európa is aktív szereplő lenne. 

A Tisza kellene az ukrán tervekhez

Újabb ukrán elemző állt ki nyíltan a Tisza mellett. Artem Bronzsukov egy interjúban arról beszélt, hogy politikai és titkosszolgálati szinten olyan országok, mint Franciaország, Németország és az Egyesült Királyság mindent megtesznek azért, hogy „egészséges, pro-európai politikai erők” kerüljenek hatalomra. A politológus lényegében lesajnálta a magyar miniszterelnök támogatóit, amikor azt állította: a középfokú végzettségűek, a falvakban élők és az alacsonyabb jövedelmű emberek azért állnak mögötte, mert szerinte nincs lehetőségük jólétben élni. Egyértelmű, hogy Magyar Péter hatalomra juttatása a cél.

A Barátság vezeték – fegyver Ukrajna kezében

Nemrég Ukrajna úgy döntött, hogy politikai okból nem indítja újra a Barátság kőolajvezetéket, amely már több mint egy hónapja nem üzemel. A vezeték kritikus fontosságú a régió, így hazánk és Szlovákia energiaellátása szempontjából is, azonban Brüsszel már titkot sem csinál belőle, hogy Ukrajna mellé állt. Az Európai Bizottság közleményben szólította fel hazánkat a 90 milliárd eurós, Ukrajnának nyújtandó hadikölcsön ügyében megszületett politikai megállapodás betartására.

A szlovák miniszterelnök, Robert Fico is megelégelte az ukrán zsarolást a Barátság kőolajvezeték ügyében. Szlovákia hétfőn leállítja az elektromos áram exportját Ukrajnába, amennyiben az ukrán elnök nem indítja újra a vezetéken a szállítást.

Ukrajna visszautasítja és elítéli a szlovák és a magyar kormány „ultimátumát és zsarolását” az Ukrajna felé irányuló energiaszállítmányokkal kapcsolatban, amire azonban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is reagált. Mint írta:

Egyszerű és világos: ahelyett, hogy beavatkoznátok a választásainkba, inkább indítsátok újra az olajszállításokat Magyarországra és Szlovákiába! Mindketten tudjuk, hogy ennek nincs technikai akadálya!

Borítókép: Boris Johnson már most katonákat küldene Ukrajnába (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Kijev szerint nincs kegyelem: folytatódik az infrastruktúra elleni háború + videó

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

