Brüsszel Ukrajna mellé állt, Zelenszkij európai katonákat kér, Fico pedig visszavág

Vlagyimir Putyin orosz elnök február 20-án aláírt egy jogszabályt, amely jelentősen bővíti az orosz biztonsági szolgálat jogköreit. A törvény alapján az FSZB nemzetbiztonsági okokra hivatkozva elrendelheti magánszemélyek mobil- és vezetékes internet-hozzáférésének lekapcsolását. A távközlési cégeknek végre kell hajtaniuk az utasítást, és az ilyen intézkedések miatt nem terheli őket jogi felelősség.
Ukrajna háromévnyi háborúra készül
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy pénteki interjúban azt mondta, hogy a déli irányban indított újabb ellentámadás eredményes volt és visszautasította azt az állítást, hogy országa vesztésre állna.
Őszintén szólva, biztosan nem állunk vesztésre
– idézte Zelenszkijt a France24.
A The Wall Street Journal tudósítója, Bojan Pancevski szerint Zelenszkij a belső körének azt mondta: háromévnyi harcra kell berendezkedni. A háború lezárásáról zajló egyeztetéseken Kijev és Moszkva egyaránt arra törekszik: ne keltsék azt a benyomást, hogy ők hátráltatják a békét, és ezzel magukra haragítsák Donald Trumpot.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!