Putyin példátlan felhatalmazást adott az orosz biztonsági szolgálatnak

Vlagyimir Putyin február 20-án írta alá azt a törvényt, amely engedélyt ad az Oroszországi Szövetségi Biztonsági Szolgálatnak arra, hogy szükség esetén a szolgáltatókat utasíthassák egyes emberek internetkapcsolatának blokkolására – számolt be róla az Origo a Kyiv Independent forrásaira hivatkozva.

Vlagyimir Putyin aláírta azt a törvényt, amely példátlan felhatalmazást ad az orosz biztonsági szolgálatoknak (Fotó: AFP)

Putyin döntött, aláírta a törvényt

A jogszabály egyértelművé teszi: a szolgáltatóknak eleget kell tenniük a biztonsági szervek kérésének. Ha utasítást kapnak, meg kell szüntetniük az érintett előfizetők hozzáférését. A törvény ugyanakkor kimondja, hogy az ilyen döntések miatt a cégeket nem lehet felelősségre vonni. Az Astra nevű orosz független lap szerint a szabályozás jelentősen átalakítja az orosz kommunikációs törvényt.