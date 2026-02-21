Rendkívüli

Putyin példátlan felhatalmazást adott az orosz biztonsági szolgálatnak

Vlagyimir Putyin aláírta azt a jogszabályt, amely jelentősen bővíti az orosz biztonsági szolgálat jogköreit. A törvény alapján az FSZB nemzetbiztonsági okokra hivatkozva elrendelheti magánszemélyek mobil- és vezetékes internet-hozzáférésének lekapcsolását. A távközlési cégeknek végre kell hajtaniuk az utasítást, és az ilyen intézkedések miatt nem terheli őket jogi felelősség.

Magyar Nemzet
2026. 02. 21. 11:00
Forrás: AFP
Vlagyimir Putyin február 20-án írta alá azt a törvényt, amely engedélyt ad az Oroszországi Szövetségi Biztonsági Szolgálatnak arra, hogy szükség esetén a szolgáltatókat utasíthassák egyes emberek internetkapcsolatának blokkolására – számolt be róla az Origo a Kyiv Independent forrásaira hivatkozva.

Vlagyimir Putyin aláírta azt a törvényt, amely példátlan felhatalmazást ad az orosz biztonsági szolgálatoknak
(Fotó: AFP)

Putyin döntött, aláírta a törvényt

A jogszabály egyértelművé teszi: a szolgáltatóknak eleget kell tenniük a biztonsági szervek kérésének. Ha utasítást kapnak, meg kell szüntetniük az érintett előfizetők hozzáférését. A törvény ugyanakkor kimondja, hogy az ilyen döntések miatt a cégeket nem lehet felelősségre vonni. Az Astra nevű orosz független lap szerint a szabályozás jelentősen átalakítja az orosz kommunikációs törvényt.

Az új szabály szerint a hatóságok bírósági döntés nélkül is blokkolhatják egyes emberek internetkapcsolatát.

Ez nemcsak Oroszország területére vonatkozik, hanem azokra a régiókra is, amelyek Moszkva ellenőrzése alatt állnak, köztük Ukrajna megszállt részeire. Az Orosz Állami Duma február 17-én fogadta el véglegesen a jogszabályt, miután januárban már tárgyalták a tervezetet. Bírálói úgy látják, a döntés tovább erősíti a Kreml mozgásterét az információáramlás korlátozásában.

Az orosz hatóságok korábban megpróbálták blokkolni a Meta tulajdonában működő WhatsApp üzenetküldőt is – erről IDE KATTINTVA, az Origo oldalán olvashat bővebben.

Tavaly ősszel az orosz digitális fejlesztési minisztérium és a nagy internetszolgáltatók egy úgynevezett „fehér listát” is jóváhagytak. Ez azokat a weboldalakat tartalmazza, amelyek internet-kimaradások idején is elérhetők maradhatnak. A listán állami portálok, és nagy online piacterek is szerepelnek.

Putyin stratégiát váltott

Lapunk arról is beszámolt, hogy Michael Kofman, a Carnegie Endowment elemzője szerint Oroszország stratégiát váltott. A technikai eszközök megóvása helyett áttértek az emberanyag feláldozására. A rohamcsapatokat és a toborzási rendszert kifejezetten a „fogyóeszköz-jelleg” figyelembevételével alakították ki. A rendszer célja a felőrlő háború fenntartása, bármilyen brutális emberi árat is követeljen ez – vázolja a szakértő.

Az írás szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök stratégiája a kivárásra épül, a nyugati politikai egység megingásában bízva. 

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)

