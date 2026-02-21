Putyin példátlan felhatalmazást adott az orosz biztonsági szolgálatnak

Vlagyimir Putyin február 20-án írta alá azt a törvényt, amely engedélyt ad az Oroszországi Szövetségi Biztonsági Szolgálatnak arra, hogy szükség esetén a szolgáltatókat utasíthassák egyes emberek internetkapcsolatának blokkolására – számolt be róla az Origo a Kyiv Independent forrásaira hivatkozva.
Putyin döntött, aláírta a törvényt
A jogszabály egyértelművé teszi: a szolgáltatóknak eleget kell tenniük a biztonsági szervek kérésének. Ha utasítást kapnak, meg kell szüntetniük az érintett előfizetők hozzáférését. A törvény ugyanakkor kimondja, hogy az ilyen döntések miatt a cégeket nem lehet felelősségre vonni. Az Astra nevű orosz független lap szerint a szabályozás jelentősen átalakítja az orosz kommunikációs törvényt.
Az új szabály szerint a hatóságok bírósági döntés nélkül is blokkolhatják egyes emberek internetkapcsolatát.
