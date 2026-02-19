Rendkívüli

Orbán Viktor: Ukrajna érdekelt abban, hogy Magyarországon zűrzavar legyen

LavrovKaja KallasOroszországMark Rutteorosz-ukrán háború

Lavrov: Ha Európa háborút készít elő ellenünk, annak következménye lesz + videó

Oroszország nem akar és nem is törekszik háborúra – erről beszélt Szergej Lavrov orosz külügyminiszter egy televíziós interjúban. A tárcavezető ugyanakkor világossá tette: ha Európa mégis a konfrontáció útját választja, annak súlyos következményei lehetnek, és Moszkva más eszközökhöz nyúlhat. Lavrov élesen bírálta az európai politikai vezetést is.

Magyar Nemzet
2026. 02. 19. 21:13
Lavrov: „Ha Európa háborút készít elő ellenünk, annak következménye lesz” Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Lavrov az al-Arabíja TV-nek adott interjúban hangsúlyozta, hogy Moszkva nem keresi a fegyveres konfliktust, és nem is érdekelt abban. Mint fogalmazott, Oroszország abban bízik, hogy Európában végül azok az erők kerülnek fölénybe, amelyek saját nemzeti érdekeiket, polgáraik biztonságát és jólétét tartják szem előtt – írja a TASZSZ.

Lavrov élesen bírálta az európai politikai vezetést, névszerint is említette Kaja Kallast és Mark Ruttét
Lavrov élesen bírálta az európai politikai vezetést, név szerint is említette Kaja Kallast és Mark Ruttét Fotó: AFP

„Nem keresünk konfliktust; nem akarunk háborúkat” – jelentette ki Lavrov, majd hozzátette: ha az európai országok a hibáik felismerése és a békés együttélés helyett inkább háborút készítenek elő Oroszország ellen, akkor az már egészen más helyzetet teremt. Szerinte Moszkva részéről világos az álláspont: Vlagyimir Putyin orosz elnök többször is beszélt arról, hogy Oroszország „különleges katonai műveletet” hajt végre Ukrajnában.

Lavrov figyelmeztetett: ha a nyugati országok valóban háborút akarnak, „az egy teljesen más háború lesz, és teljesen más eszközökkel”. 

Ezzel arra utalt, hogy Moszkva nem hagyja válasz nélkül az esetleges további eszkalációt.

Az orosz külügyminiszter élesen bírálta az európai politikai vezetést is. Úgy fogalmazott, hogy az európai fővárosokban – különösen Brüsszelben – olyan politikai osztály ragadta magához a hatalmat, amely szerinte nem választott képviselőkből áll. 

Név szerint is említette Kaja Kallast, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét, valamint Mark Ruttét, a NATO főtitkárát.

Lavrov ironikusan megjegyezte: akár fel is lehetne cserélni őket egymással, mert szerinte semmi sem változna. Állítása szerint ez a vezetői kör nem a nemzeti érdekeket és az európai polgárok jólétét tartja szem előtt, hanem a konfrontáció irányába sodorja a kontinenst. Az orosz diplomácia vezetője ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy a jelenlegi európai politikai elit „letér az útról”, és olyan erők kerülnek előtérbe, amelyek készek a párbeszédre és a tárgyalásra. 

Mint mondta, Moszkvának ezekkel az erőkkel „biztosan lesz miről tárgyalnia”.

Lavrov világossá tette, hogy a Kreml szerint a felelősség Európát terheli, ha a helyzet tovább éleződik. 

Lavrov: Kijev és a Nyugat kiforgatta az amerikai béketervet

Lapunk korábban arról is beszámolt, hogy Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kemény hangon bírálta az ukrajnai rendezésre vonatkozó újabb nyugati és kijevi javaslatokat, amelyek szerinte teljesen eltorzították az eredeti amerikai békekezdeményezést. 

Minden későbbi verzió Volodimir Zelenszkij és brit, német, francia, valamint balti pártfogóinak kísérlete arra, hogy erőszakot tegyenek az amerikai kezdeményezésen

– mondta Lavrov.

Borítókép: Szergej Lavrov orosz külügyminiszter (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekhülyének lenni

Hülyének lenni a legegyszerűbb

Bayer Zsolt avatarja

Kérdés: miért nincs diliházban, illetve miért nincs kitoloncolva az országból?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu