Lavrov: Ha Európa háborút készít elő ellenünk, annak következménye lesz + videó

Lavrov az al-Arabíja TV-nek adott interjúban hangsúlyozta, hogy Moszkva nem keresi a fegyveres konfliktust, és nem is érdekelt abban. Mint fogalmazott, Oroszország abban bízik, hogy Európában végül azok az erők kerülnek fölénybe, amelyek saját nemzeti érdekeiket, polgáraik biztonságát és jólétét tartják szem előtt – írja a TASZSZ.

Lavrov élesen bírálta az európai politikai vezetést, név szerint is említette Kaja Kallast és Mark Ruttét Fotó: AFP

„Nem keresünk konfliktust; nem akarunk háborúkat” – jelentette ki Lavrov, majd hozzátette: ha az európai országok a hibáik felismerése és a békés együttélés helyett inkább háborút készítenek elő Oroszország ellen, akkor az már egészen más helyzetet teremt. Szerinte Moszkva részéről világos az álláspont: Vlagyimir Putyin orosz elnök többször is beszélt arról, hogy Oroszország „különleges katonai műveletet” hajt végre Ukrajnában.

Lavrov figyelmeztetett: ha a nyugati országok valóban háborút akarnak, „az egy teljesen más háború lesz, és teljesen más eszközökkel”.

Ezzel arra utalt, hogy Moszkva nem hagyja válasz nélkül az esetleges további eszkalációt.