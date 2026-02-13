Háborúra készül Európa

Történelmi örökség: a korlátozott szuverenitás logikája

A második világháború után létrejött nyugatnémet állam számára nem cél volt az önálló katonai nagyhatalmi státus. Az európai szomszédok – különösen Franciaország és Lengyelország – tartós bizalmatlansággal figyelték a német haderőfejlesztést.

A kontinens politikai emlékezete máig él: egy katonailag teljesen autonóm Németország gondolata sok helyen aggodalmat kelt.

Erre mutatott rá Jana Puglierin politológus is, a European Council on Foreign Relations berlini irodájának vezetője. Szerinte Németország mozgástere eleve korlátozott: katonai erejét csak nemzetközi struktúrákba ágyazva tudja legitim módon növelni.

Olaf Scholz korábbi német kancellár Jana Puglierinnel, a Bundestag kutatási asszisztensével beszélget egy kétnapos Bundeswehr-konferencia végén (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Christophe Gateau)

Repedések a transzatlanti szövetségben

A német biztonságpolitika sarokköve évtizedeken át az Egyesült Államokkal fenntartott szoros kapcsolat volt. Az utóbbi években azonban a transzatlanti viszony megingott. Donald Trump amerikai elnök többször megkérdőjelezte a szövetségi kötelezettségek automatikus érvényességét, ami Európában komoly bizonytalanságot okozott.

Trump retorikája világossá tette: Németország – és általában Európa – erősen függ az amerikai katonai képességektől.

A Bundeswehr számos kulcsfontosságú eszköze amerikai gyártmány, a hírszerzési információk és felderítési technológiák jelentős része szintén az Egyesült Államokból érkezik. Berlin önállóan jelenleg nem lenne képes maradéktalanul teljesíteni minden NATO-kötelezettségét.

A német belpolitikában is megjelent az igény a nagyobb stratégiai autonómiára. A Zöldek új transzatlanti stratégia kidolgozását sürgették, amely erősítené Németország és az EU függetlenségét a védelem, a gazdaság, az energia és a technológia területén. A kormány azonban kitart a nemzeti biztonsági stratégia mellett, amelyben továbbra is központi elem a transzatlanti kapcsolat.

A vita lényege: vajon Németország érdeke az amerikai függés csökkentése, vagy a meglévő szövetségi keretek megerősítése? A jelenlegi irány inkább az utóbbit tükrözi.