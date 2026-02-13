Háborúra készül Európa

Rendkívüli

Az ukrajnai orosz invázió után Németország történelmi fordulatot hirdetett biztonság- és védelempolitikájában. A „fordulópont” jegyében Berlin átalakítja katonai és stratégiai struktúráit, növeli a védelmi kiadásokat, és aktívabb szerepre törekszik Európában.

Szabó István
Forrás: Tagesschau2026. 02. 13. 8:58
Német katonák bakancsban Fotó: Sebastian Kahnert Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP
A Németország által tervezett folyamat azonban lassú és korántsem független. Berlin biztonságpolitikája ma is szorosan beágyazódik szövetségi rendszereibe, mindenekelőtt a NATO-ba és az Európai Unióba, írja a Tagesschau.

Németország
Boris Pistorius német védelmi miniszter beszédet mond a német fegyveres erők Bundeswehr Innovációs Központjának látogatása során a bajorországi Erdingben, 2026. február 2-án (Fotó: AFP/Michaela Stache)

Történelmi örökség: a korlátozott szuverenitás logikája

A második világháború után létrejött nyugatnémet állam számára nem cél volt az önálló katonai nagyhatalmi státus. Az európai szomszédok – különösen Franciaország és Lengyelország – tartós bizalmatlansággal figyelték a német haderőfejlesztést.

A kontinens politikai emlékezete máig él: egy katonailag teljesen autonóm Németország gondolata sok helyen aggodalmat kelt.

Erre mutatott rá Jana Puglierin politológus is, a European Council on Foreign Relations berlini irodájának vezetője. Szerinte Németország mozgástere eleve korlátozott: katonai erejét csak nemzetközi struktúrákba ágyazva tudja legitim módon növelni.

10 November 2023, Berlin: Federal Chancellor Olaf Scholz (l, SPD) speaks with moderator Jana Puglierin, research assistant in the Bundestag, at the end of a two-day Bundeswehr conference. Among other things, the conference will discuss the transfer of an army brigade to Lithuania, reform steps in the ministry and the updating of the basic defense policy documents. Photo: Christophe Gateau/dpa (Photo by Christophe Gateau / dpa Picture-Alliance via AFP)
Olaf Scholz korábbi német kancellár Jana Puglierinnel, a Bundestag kutatási asszisztensével beszélget egy kétnapos Bundeswehr-konferencia végén (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Christophe Gateau)

Repedések a transzatlanti szövetségben

A német biztonságpolitika sarokköve évtizedeken át az Egyesült Államokkal fenntartott szoros kapcsolat volt. Az utóbbi években azonban a transzatlanti viszony megingott. Donald Trump amerikai elnök többször megkérdőjelezte a szövetségi kötelezettségek automatikus érvényességét, ami Európában komoly bizonytalanságot okozott.

Trump retorikája világossá tette: Németország – és általában Európa – erősen függ az amerikai katonai képességektől.

A Bundeswehr számos kulcsfontosságú eszköze amerikai gyártmány, a hírszerzési információk és felderítési technológiák jelentős része szintén az Egyesült Államokból érkezik. Berlin önállóan jelenleg nem lenne képes maradéktalanul teljesíteni minden NATO-kötelezettségét.

A német belpolitikában is megjelent az igény a nagyobb stratégiai autonómiára. A Zöldek új transzatlanti stratégia kidolgozását sürgették, amely erősítené Németország és az EU függetlenségét a védelem, a gazdaság, az energia és a technológia területén. A kormány azonban kitart a nemzeti biztonsági stratégia mellett, amelyben továbbra is központi elem a transzatlanti kapcsolat.

A vita lényege: vajon Németország érdeke az amerikai függés csökkentése, vagy a meglévő szövetségi keretek megerősítése? A jelenlegi irány inkább az utóbbit tükrözi.

Boris Pistorius (SPD) német szövetségi védelmi miniszter katonák között  (Fotó: DPA Picture-Alliance/AFP/Fabian Sommer)

Atomernyő: tudatos függőség

Különösen érzékeny kérdés a nukleáris elrettentés. Az újraegyesítés után életbe lépett szerződés kimondja: Németország nem rendelkezhet saját atomfegyverrel. A védelmet a NATO nukleáris ernyője biztosítja, amelynek gerincét amerikai atomfegyverek adják.

A transzatlanti viszony feszültségei miatt felmerült egy európai nukleáris védelmi rendszer gondolata is, francia és brit részvétellel. 

A tárgyalások korai szakaszban járnak, és rendkívül érzékenyek. Az elrettentés hitelessége ugyanis azon múlik, hogy a potenciális ellenfél – elsősorban Oroszország – elhiszi-e: egy támadás esetén valóban bekövetkezne a válaszcsapás.

Vezető szerep Európában?

A 2022-es „Zeitenwende”-beszéd (Fordulópont) – amelyet még Olaf Scholz kancellár mondott el – valós fordulópontot jelentett a német védelempolitikában. A védelmi költségvetés jelentősen nőtt, a Bundeswehr modernizációja felgyorsult. Azóta Berlin egyre inkább kulcsszereplőként tekint magára az európai biztonsági architektúrában.

A kérdés azonban nem csupán a pénz vagy a haditechnika. Németország akkor válhat valódi vezetővé, ha ehhez megkapja európai partnerei bizalmát. Ez pedig csak úgy lehetséges, ha katonai erejét továbbra is multilaterális keretek között, a NATO és az EU struktúráiba ágyazva gyakorolja.

A jövő valószínűleg nem az önálló német katonai hatalomról, hanem egy erősebb, de továbbra is beágyazott Németországról szól majd: kulcsszereplőként egy olyan Európában, ahol a biztonság többé nem adottság, hanem folyamatos stratégiai döntések eredménye.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Sebastian Kahnert)

