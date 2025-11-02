Berlin háborúra készül, a németek úgy fegyverkeznek, mintha nem lenne holnap

A program célja, hogy a Bundeswehr, Németország hadserege, évtizedes lemaradását behozza, és a NATO legütőképesebb erői közé tartozzon, írja az Origo.

A német kormány a 2022-es orosz–ukrán háború kitörése után hirdette meg az úgynevezett „történelmi fordulat” politikáját, amely a védelem radikális megerősítését célozza. Ez konkrét számokban:

– 377 milliárd euró katonai kiadás 2034-ig,

– ebből 182 milliárd jut hazai hadiipari vállalatoknak,

– 160 cég részesül a megrendelésekből,

a költségvetés védelmi része pedig már most meghaladja a GDP 2 százalékát, és tovább nőhet.

Amerika marad a fő beszállító

Bár Berlinben sokat beszélnek az „európai stratégiai autonómiáról”, a valóság továbbra is más képet mutat. A beszerzési lista szerint a legfontosabb rendszerek amerikai technológián alapulnak: az új F–35-ös vadászgépek, a rakétavédelmi rendszerek, valamint a digitális kommunikációs és kiberbiztonsági eszközök döntő része is az Egyesült Államokból érkezik. Elemzők szerint Németország ezzel lényegében megerősíti katonai függőségét Washingtontól – miközben nyíltan a „független európai védelem” jelszavát hirdeti.

A gigaberuházás ugyanakkor komoly belpolitikai vitákat váltott ki. Miközben a német állam soha nem látott összegeket költ fegyverkezésre, a lakosság mindennapi életében más képet látni: leromlott utak, tanárhiánnyal küzdő iskolák, és túlterhelt szociális rendszer. Sok német szerint a kormány a külpolitikai ambíciókat az állampolgárok jóléte elé helyezi.

A kritikusok úgy vélik, a 377 milliárdos program inkább a hadiipar és az amerikai partnerek érdekeit szolgálja, mintsem Németország biztonságát. A védelmi minisztérium ezzel szemben azzal érvel, hogy a program „a szabadság és a béke biztosítéka” – és nélkülözhetetlen az orosz fenyegetéssel szemben.