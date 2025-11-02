fegyverkezésNémetországBrüsszelháborúprogramPistorius

Berlin háborúra készül, a németek úgy fegyverkeznek, mintha nem lenne holnap

A német szövetségi kormány a következő évtizedben összesen 377 milliárd eurót fordítana fegyverzetre és haditechnikai fejlesztésekre. A program minden eddiginél nagyobb mértékű haderőfejlesztést jelent, és miközben Németország soha nem látott összegeket áldoz fegyverkezésre, az országon belül egyre erősebb bírálatok érik a kormányt: a közszolgáltatások, az oktatás és az infrastruktúra állapota folyamatosan romlik, miközben a fegyverkezési költekezés rekordokat dönt. A háborús pszichózis egyre erősödik Európa-szerte.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2025. 11. 02. 8:16
Friedrich Merz, Németország szövetségi kancellárja Fotó: Nicolas Economou Forrás: NurPhoto/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A fegyverkezési tervet a Boris Pistorius vezette védelmi minisztérium dolgozta ki, és a brüsszeli Politico értesülései szerint összesen 320 nagyobb fegyverkezési projektet tartalmaz – a harckocsiktól kezdve a rakétarendszereken át egészen a műholdas felderítésig és a kibervédelemig. 

Fegyverkezés
Boris Pistorius német védelmi miniszter beszédet mond a német fegyvergyártó Rheinmetall új lőszergyárának avatóünnepségén (Fotó: AFP/Ronny Hartmann)

A program célja, hogy a Bundeswehr, Németország hadserege, évtizedes lemaradását behozza, és a NATO legütőképesebb erői közé tartozzon, írja az Origo.

A német kormány a 2022-es orosz–ukrán háború kitörése után hirdette meg az úgynevezett „történelmi fordulat” politikáját, amely a védelem radikális megerősítését célozza. Ez konkrét számokban:

– 377 milliárd euró katonai kiadás 2034-ig,

– ebből 182 milliárd jut hazai hadiipari vállalatoknak,

– 160 cég részesül a megrendelésekből,

a költségvetés védelmi része pedig már most meghaladja a GDP 2 százalékát, és tovább nőhet.

Amerika marad a fő beszállító

Bár Berlinben sokat beszélnek az „európai stratégiai autonómiáról”, a valóság továbbra is más képet mutat. A beszerzési lista szerint a legfontosabb rendszerek amerikai technológián alapulnak: az új F–35-ös vadászgépek, a rakétavédelmi rendszerek, valamint a digitális kommunikációs és kiberbiztonsági eszközök döntő része is az Egyesült Államokból érkezik. Elemzők szerint Németország ezzel lényegében megerősíti katonai függőségét Washingtontól – miközben nyíltan a „független európai védelem” jelszavát hirdeti.

A gigaberuházás ugyanakkor komoly belpolitikai vitákat váltott ki. Miközben a német állam soha nem látott összegeket költ fegyverkezésre, a lakosság mindennapi életében más képet látni: leromlott utak, tanárhiánnyal küzdő iskolák, és túlterhelt szociális rendszer. Sok német szerint a kormány a külpolitikai ambíciókat az állampolgárok jóléte elé helyezi.

A kritikusok úgy vélik, a 377 milliárdos program inkább a hadiipar és az amerikai partnerek érdekeit szolgálja, mintsem Németország biztonságát. A védelmi minisztérium ezzel szemben azzal érvel, hogy a program „a szabadság és a béke biztosítéka” – és nélkülözhetetlen az orosz fenyegetéssel szemben.

Fegyverkezés: új korszak Európában

A német haderőfejlesztés nem elszigetelt jelenség: több európai ország, köztük Lengyelország és Franciaország is rekordösszegű katonai kiadásokat tervez. A kontinensen egyre világosabban látszik, hogy a háború árnyékában visszatér a fegyverkezési verseny – miközben Európa gazdasága lassul, a nyugati társadalmak pedig feszültségektől terhesek.

A háborús pszichózis egyre erősödik Európa-szerte

A politikusok európai fiatalokat küldenének a háborúba. Vita zajlik Berlinben a sorkatonaságról is: a német kormánykoalíció pártjai, a szociáldemokrata SPD és a konzervatív CDU/CSU egyeztetnek a katonai szolgálat reformjáról, így jöhet majd a sorkatonaság. A reform alapját egy négyfokozatú modell képezi. A negyedik, végső szint háborús helyzetre vonatkozik, amikor általános hadkötelezettség lép életbe.

„Európa nem áll háborúban de ez már nem is béke” – jelentette ki nemrég Friedrich Merz német kancellár.

A brüsszeli elit is egyre többször és egyre nyíltabban beszél az európai katonai beavatkozásról.

17 January 2025, Berlin: Friedrich Merz (l-r), CDU Federal Chairman and Chairman of the CDU/CSU parliamentary group, speaks with Ursula von der Leyen, President of the EU Commission, next to Manfred Weber (CSU), EPP Group Chairman in the European Parliament, before a CDU retreat with heads of state and government of the European People's Party (EPP). Photo: Michael Kappeler/dpa (Photo by MICHAEL KAPPELER / dpa Picture-Alliance via AFP)
Friedrich Merz (balról jobbra), a CDU szövetségi elnöke Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével beszélget Manfred Weber (CSU), az EPP képviselőcsoport elnöke mellett (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Michael Kappeler)

Az Európai Unió vezetői, élen Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság bíróság által elmarasztalt elnökével, illetve Manfred Weberrel, az Európai Néppárt háborúpárti vezetőjével mindent megtesznek, hogy szítsák a háborús pszichózist.

„Aki gyenge, annak nem lesz békéje, csak veresége” – hangoztatta korábban Von der Leyen egy korábbi beszédében. Az Európai Bizottság elnöke májusban az Európai Parlamentben arra figyelmeztetett, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök további támadásokat indíthat, ha Ukrajna nem a saját feltételei szerint köthet békét Oroszországgal.

De a néppárti Manfred Weber, Magyar Péter gazdája sem maradt le a háborús uszításban: szerinte „az EU-nak készen kell állnia arra, hogy Oroszországgal szemben katonailag is fellépjen”

Borítókép: Friedrich Merz, Németország szövetségi kancellárja (Fotó: NurPhoto/AFP/Nicolas Economou) 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekBoko Haram

„Miért kattant be…”

Bayer Zsolt avatarja

Íme, teljes vértezetében itt áll előttünk a 444 bűzlő pöcegödre, és a szerző, egy bizonyos Bábel Vilmos nevű rohadék.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu