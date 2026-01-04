oroszországtrumpmedvegyev

Medvegyev a venezuelai akció után: A kijevi bohócnak biztosan nem érdemes ellazulnia

Jogellenes, de bizonyos mértékben következetes Donald Trump amerikai elnök venezuelai fellépése, mert minden területen hazája érdekeit védi – jelentette ki Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács alelnöke vasárnap a TASZSZ hírügynökségnek.

Magyar Nemzet
2026. 01. 04. 21:29
Dmitrij Medvegyev Fotó: YEKATERINA SHTUKINA Forrás: POOL
El kell ismerni, hogy Trumptól, magatartásának nyilvánvaló jogellenessége ellenére, bizonyos következetességet nem lehet eltagadni. Csapatával nagyon keményen védi országának nemzeti érdekeit. Mindet: a politikaiakat – Latin-Amerika az Egyesült Államok hátsó udvara –, és a gazdaságiakat – adjátok ide nekünk az olajat és a többi természeti kincset! – mondta Medvegyev.

Dmitrij Medvegyev és Donald Trump Fotó: ANDREJ ISAKOVIC / AFP
Dmitrij Medvegyev és Donald Trump. Fotó: AFP

Az orosz biztonsági tanács alelnöke hozzátette, hogy ezt az álláspontot nem Trump találta ki. 

Samu bácsi fő motivációja mindig egyszerű volt: mások készleteinek megszerzése. Elég csak az aljas, cinikus Madeleine Albright asszonyra (volt amerikai külügyminiszterre) gondolni, aki szégyentelenül kijelentette: igazságtalan, hogy Oroszország ilyen gazdagság birtokába jutott. Ezért ezt újra kell osztani. Csakúgy, mint az Ukrajnában található ritkaföldfémeket. Trump éppen ezekre gondolt először

– nyilatkozott Medvegyev. 

Trump ezt nem is titkolja. Mit is mondhatnánk – ez a lex fortissimum, vagyis az erősebb joga. De akkor mondjuk meg egyenesen a »napfényes Pindosztánból való barátainknak«, hogy most már nincs semmi, amiért akár formálisan is szemrehányást tehetnének országunknak. Nicolás Maduro és feleségének elfogása még nagyobb gyűlöletet fog szülni a gringók iránt Latin-Amerikában

– fogalmazott. 

Az európai országoknak a venezuelai eseményekre adott reakcióját a kettős mérce klasszikus példájának nevezte. Úgy vélekedett, hogy a gyáva és függő euródegeneráltak nagyon szeretnék Washingtonnak minél mélyebben benyalni, ezért fecsegnek a venezuelai demokrácia támogatásáról, egyúttal megpróbálva igazolni a nemzetközi jog megsértését. 

Medvegyev szerint Nicolás Maduro venezuelai elnök illegitimitásának kérdését az európai bolondok korábban nem vetették fel, ezért a kijevi bohócnak biztosan nem érdemes ellazulnia, mert a hivatali ideje rég lejárt. 

Az eltávolítása a legközelebbi jövő kérdése

– vélekedett, hozzátéve, hogy ha valakit drogterjesztésért üldözni lehet, akkor az a narkópojáca és bandája. 

A jenkik, akik már létrehoztak egy ilyen precedenst Maduróval, megismételhetik mindezt a banderista fattyakkal is

– mondta Medvegyev, aki úgy vélekedett, hogy a caracasi események után mindenki számára világos, hogy egyetlen olyan ország sem érezheti magát biztonságban, amely valamilyen formában nem tetszik az Egyesült Államoknak. 

Közéjük sorolta a Grönland felett ellenőrzést gyakorló Dániát is, és nem zárta ki a neonáci Merz német kancellár elrablását sem. 

Sajnálkozását fejezte ki amiatt, hogy az ENSZ nem képes befolyásolni az eseményeket. 

Célunk az, hogy megakadályozzuk a globális katasztrófát olyan körülmények között, amikor a visszatartó mechanizmusok nem működnek. Jelenleg a világ többségét alkotó országok tesznek erőfeszítéseket arra, hogy szembeszálljanak az úgynevezett kollektív Nyugat neokolonialista, imperialista törekvéseivel. A folyamat lassan, de mégis halad előre. És ez óvatos reményt kelt

– mondta. Végezetül leszögezte, hogy a mai Oroszország a legjelentősebb nukleáris hatalom, amely képes megvédeni magát és szövetségeseit, és ezt szükség esetén meg is fogja tenni, akár megelőző jelleggel is. 

Így vagy úgy, de manapság a nukleáris fegyverek birtoklása a legjobb garanciája az állam biztonságának

– emelte ki. 

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szombaton felhívta Delcy Rodríguez venezuelai alelnököt, akinek kifejezte szolidaritását a venezuelai néppel szemben elkövetett fegyveres agresszió ügyében, és közölte, hogy Moszkva továbbra is támogatni fogja Caracasnak a nemzeti érdekeket és a szuverenitást védő politikáját. 

A felek síkra szálltak a további eszkaláció elkerülése és a helyzet tárgyalásos megoldása mellett, valamint kifejezték elkötelezettségüket a kétoldalú átfogó stratégiai partnerség további erősítése iránt.

Lavrov és fehérorosz hivatali partnere, Makszim Rizsenkov szombaton kettőjük telefonbeszélgetése során egyhangúlag elítélte az Egyesült Államok által egy szuverén állam ellen, a nemzetközi jogi normák megsértésével elkövetett agressziót.

A két tárcavezető hangsúlyozta, hogy Maduro elnököt és feleségét feltétel nélkül és haladéktalanul szabadon kell bocsátani, vissza kell engedni az ország fővárosába, és vissza kell helyezni posztjára az államfőt. 

A felek kiemelték annak fontosságát, hogy a nemzetközi joggal összhangban, párbeszéd útján mielőbb megteremtsék a venezuelai helyzet rendezésének feltételeit. Az orosz külügyminisztérium a szombat este a Telegram-csatornáján közzétett közleményben sürgette az amerikai vezetést, hogy bocsássák szabadon Madurót és a feleségét.

 

Borítókép: Dmitrij Medvegyev (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

