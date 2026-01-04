Trump ezt nem is titkolja. Mit is mondhatnánk – ez a lex fortissimum, vagyis az erősebb joga. De akkor mondjuk meg egyenesen a »napfényes Pindosztánból való barátainknak«, hogy most már nincs semmi, amiért akár formálisan is szemrehányást tehetnének országunknak. Nicolás Maduro és feleségének elfogása még nagyobb gyűlöletet fog szülni a gringók iránt Latin-Amerikában

Az európai országoknak a venezuelai eseményekre adott reakcióját a kettős mérce klasszikus példájának nevezte. Úgy vélekedett, hogy a gyáva és függő euródegeneráltak nagyon szeretnék Washingtonnak minél mélyebben benyalni, ezért fecsegnek a venezuelai demokrácia támogatásáról, egyúttal megpróbálva igazolni a nemzetközi jog megsértését.

Medvegyev szerint Nicolás Maduro venezuelai elnök illegitimitásának kérdését az európai bolondok korábban nem vetették fel, ezért a kijevi bohócnak biztosan nem érdemes ellazulnia, mert a hivatali ideje rég lejárt.

Az eltávolítása a legközelebbi jövő kérdése

– vélekedett, hozzátéve, hogy ha valakit drogterjesztésért üldözni lehet, akkor az a narkópojáca és bandája.

A jenkik, akik már létrehoztak egy ilyen precedenst Maduróval, megismételhetik mindezt a banderista fattyakkal is

– mondta Medvegyev, aki úgy vélekedett, hogy a caracasi események után mindenki számára világos, hogy egyetlen olyan ország sem érezheti magát biztonságban, amely valamilyen formában nem tetszik az Egyesült Államoknak.