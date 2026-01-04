Papucs és fehér zokni - így hurcolta el Madurót a Delta Force + videó

Amint arról beszámoltunk, az Egyesült Államok katonai akciót hajtott végre, amelynek során elfogták Nicolas Maduro venezuelai elnököt és feleségét. A rajtaütés kevesebb mint harminc percig tartott. Az elnököt és feleségét Caracasból először helikopterrel a Karib-tengeren lévő amerikai haditengerészeti hajóra szállították, majd New Yorkba vitték.

Nicolas Maduro és felesége Fotó: AFP/Venezuelan Presidency

A közösségi médiában több videófelvétel is megjelent, amelyen látható, ahogyan Maduro bilincsbe verve megérkezik a DEA bázisára.

Así, esposado, ingresaba el narcoterrorista Nicolás Maduro a las oficinas de la DEA. Le dedico este video a Grabois, Sergio Massa, Cristina Kirchner, y demás lacras k. Van a caer uno por uno.👇💣✌🏿 pic.twitter.com/HjfusBZyEW — Diego Álzaga Unzué (@atlanticsurff) January 4, 2026

A venezuelai elnök öltözékén jól látszik, hogy – ahogyan azt a sajtóhírek is megerősítették – teljesen váratlanul érte a támadás.

🚨 ÚLTIMA HORA | Estas son las primeras imágen de Nicolás Maduro en EEUU, tras su aprehensión por la DEA pic.twitter.com/zJgmhZdQWl — VOZ (@VozMediaUSA) January 4, 2026

Donald Trump a katonai akcióról azt mondta: az Egyesült Államok történetének egyik legmegdöbbentőbb és leghatékonyabb katonai fellépésével egy törvényen kívüli diktátort állítottak bíróság elé. Az Absolute Resolve művelet hónapokig tartó titkos katonai és hírszerzési tervezés eredménye volt. Ez alatt az időszak alatt az amerikai erők megerősítették a jelenlétüket Venezuela közelében, célba vették az állítólagos kábítószer-csempész útvonalakat, és részletes információkat gyűjtöttek Maduro mozgásáról, biztonsági intézkedéseiről és napi rutinjáról.

