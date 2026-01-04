XIV. Leó pápa is megszólalt Maduro letartóztatása után

A pápa közös cselekvésre szólított fel Venezuela békés jövője érdekében, amely stabilitást adhat az országnak. Kiemelt figyelmet kért a legszegényebbeknek, akik Venezuela nehéz gazdasági helyzete miatt szenvednek. A pápa a Venezuela oltalmazójaként ismert Coromotói Miasszonyunk, valamint José Gregorio Hernández (1846–1919) és Carmen Rendiles (1903–1977) venezuelai szentek közbenjárását kérte. A nép orvosaként ismert Jose Gregorio Hernandez a latin-amerikai ország legelső szentje, akinek szentté avatásáról Ferenc pápa tavaly márciusban döntött, Carmen Rendiles venezuelai szerzetesnővér pedig rendet alapított, és 2018-ban avatták boldoggá. Mindkettőjüket XIV. Leó pápa avatta szentté tavaly októberben. XIV. Leó a vasárnap déli Úrangyala-imádságot követő beszédében arra kért mindenkit, ne veszítse el a reményt a béke Istenében.

Imádkozzunk és legyünk szolidárisak a háborútól szenvedő népekkel

– mondta. Közelségéről és imájáról biztosította a svájci Cras-Montana szórakozóhelyén kitört tűzvészben meghalt fiatalok családtagjait és a sérülteket. A pápa emlékeztetett, hogy január 6-án véget ér a Ferenc pápa által tavaly karácsonykor megnyitott jubileumi szentév, amelyet a reménynek szenteltek. A zarándokok hétfő délutánig haladhatnak át a Szent Péter-bazilikában a még utolsó nyitva tartó szent kapun, amelyet kedden XIV. Leó pápa zár le – közölte az MTI.

