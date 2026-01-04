XIV. Leó pápa is megszólalt Maduro letartóztatása után

Az egyházfő hangoztatta, hogy aggodalommal teli szívvel követi a Venezuelában zajló eseményeket. – A szeretett venezuelai nép jólétének fontosabbnak kell lennie minden más megfontolásnál, túl kell lépni az erőszakon az igazság és a béke útján haladva, az ország szuverenitásának és az alkotmányba írt jogállamnak a biztosításával, az emberi és polgári jogok egyéni és közös tiszteletben tartásával – jelentette ki XIV. Leó.
A pápa közös cselekvésre szólított fel Venezuela békés jövője érdekében, amely stabilitást adhat az országnak. Kiemelt figyelmet kért a legszegényebbeknek, akik Venezuela nehéz gazdasági helyzete miatt szenvednek. A pápa a Venezuela oltalmazójaként ismert Coromotói Miasszonyunk, valamint José Gregorio Hernández (1846–1919) és Carmen Rendiles (1903–1977) venezuelai szentek közbenjárását kérte. A nép orvosaként ismert Jose Gregorio Hernandez a latin-amerikai ország legelső szentje, akinek szentté avatásáról Ferenc pápa tavaly márciusban döntött, Carmen Rendiles venezuelai szerzetesnővér pedig rendet alapított, és 2018-ban avatták boldoggá. Mindkettőjüket XIV. Leó pápa avatta szentté tavaly októberben. XIV. Leó a vasárnap déli Úrangyala-imádságot követő beszédében arra kért mindenkit, ne veszítse el a reményt a béke Istenében.
Imádkozzunk és legyünk szolidárisak a háborútól szenvedő népekkel
– mondta. Közelségéről és imájáról biztosította a svájci Cras-Montana szórakozóhelyén kitört tűzvészben meghalt fiatalok családtagjait és a sérülteket. A pápa emlékeztetett, hogy január 6-án véget ér a Ferenc pápa által tavaly karácsonykor megnyitott jubileumi szentév, amelyet a reménynek szenteltek. A zarándokok hétfő délutánig haladhatnak át a Szent Péter-bazilikában a még utolsó nyitva tartó szent kapun, amelyet kedden XIV. Leó pápa zár le – közölte az MTI.
Borítókép: XIV. Leó pápa (Fotó: AFP)
További Külföld híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Háborúba sodorhatja Európát Ukrajna
Kijev és háborúpárti szövetségesei új védelmi szereposztáson dolgoznak.
Fagy, rettegés, életveszély: súlyos problémát okoz az áramkimaradás Berlinben
A téli időjárás, a fagy és a hó több száz ember halálát okozhatja. Az emberek nem merik elhagyni áram nélkül maradt otthonaikat, mert rablásoktól tartanak.
Papucs és fehér zokni - így hurcolta el Madurót a Delta Force + videó
A venezuelai elnököt és feleségét váratlanul érte a támadás.
Donald Trump komolyan gondolja, hogy Amerika az amerikaiaké
Horváth József biztonságpolitikai szakértő szerint ez az Egyesült Államok venezuelai beavatkozásának üzenete.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Háborúba sodorhatja Európát Ukrajna
Kijev és háborúpárti szövetségesei új védelmi szereposztáson dolgoznak.
Fagy, rettegés, életveszély: súlyos problémát okoz az áramkimaradás Berlinben
A téli időjárás, a fagy és a hó több száz ember halálát okozhatja. Az emberek nem merik elhagyni áram nélkül maradt otthonaikat, mert rablásoktól tartanak.
Papucs és fehér zokni - így hurcolta el Madurót a Delta Force + videó
A venezuelai elnököt és feleségét váratlanul érte a támadás.
Donald Trump komolyan gondolja, hogy Amerika az amerikaiaké
Horváth József biztonságpolitikai szakértő szerint ez az Egyesült Államok venezuelai beavatkozásának üzenete.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!