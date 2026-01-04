pápamaduronép

XIV. Leó pápa is megszólalt Maduro letartóztatása után

Az erőszak elkerülését, Venezuela lakossága jólétét, az emberi és polgári jogok biztosítását, valamint az ország szuverenitásának megőrzését sürgette XIV. Leó pápa a Szent Péter téren mondott beszédében vasárnap.

Magyar Nemzet
2026. 01. 04. 19:33
XIV. Leó pápa Fotó: ALESSIA GIULIANI Forrás: CPP / HANS LUCAS
Az egyházfő hangoztatta, hogy aggodalommal teli szívvel követi a Venezuelában zajló eseményeket. – A szeretett venezuelai nép jólétének fontosabbnak kell lennie minden más megfontolásnál, túl kell lépni az erőszakon az igazság és a béke útján haladva, az ország szuverenitásának és az alkotmányba írt jogállamnak a biztosításával, az emberi és polgári jogok egyéni és közös tiszteletben tartásával – jelentette ki XIV. Leó. 

Pope Leo XIV celebrates New Year s day during a mass on World Day of Peace in Saint-Peter s Basilica at the Vatican on 2026/1/1. Photograph by ALESSIA GIULIANI / CPP / HANS LUCAS. Le pape Leon XIV celebre le jour de l An lors d une messe a l occasion de la Journee mondiale de la paix dans la basilique Saint-Pierre au Vatican, le 1er janvier 2026. Photographie de ALESSIA GIULIANI / CPP / HANS LUCAS. (Photo by ALESSIA GIULIANI / CPP / HANS LUCAS / Hans Lucas via AFP)
XIV. Leó pápa Fotó: Hans Lucas

A pápa közös cselekvésre szólított fel Venezuela békés jövője érdekében, amely stabilitást adhat az országnak. Kiemelt figyelmet kért a legszegényebbeknek, akik Venezuela nehéz gazdasági helyzete miatt szenvednek. A pápa a Venezuela oltalmazójaként ismert Coromotói Miasszonyunk, valamint José Gregorio Hernández (1846–1919) és Carmen Rendiles (1903–1977) venezuelai szentek közbenjárását kérte. A nép orvosaként ismert Jose Gregorio Hernandez a latin-amerikai ország legelső szentje, akinek szentté avatásáról Ferenc pápa tavaly márciusban döntött, Carmen Rendiles venezuelai szerzetesnővér pedig rendet alapított, és 2018-ban avatták boldoggá. Mindkettőjüket XIV. Leó pápa avatta szentté tavaly októberben. XIV. Leó a vasárnap déli Úrangyala-imádságot követő beszédében arra kért mindenkit, ne veszítse el a reményt a béke Istenében. 

Imádkozzunk és legyünk szolidárisak a háborútól szenvedő népekkel

– mondta. Közelségéről és imájáról biztosította a svájci Cras-Montana szórakozóhelyén kitört tűzvészben meghalt fiatalok családtagjait és a sérülteket. A pápa emlékeztetett, hogy január 6-án véget ér a Ferenc pápa által tavaly karácsonykor megnyitott jubileumi szentév, amelyet a reménynek szenteltek. A zarándokok hétfő délutánig haladhatnak át a Szent Péter-bazilikában a még utolsó nyitva tartó szent kapun, amelyet kedden XIV. Leó pápa zár le – közölte az MTI.

 

Borítókép: XIV. Leó pápa (Fotó: AFP)

 

