Weber alatt repedezik a brüsszeli néppárti egység

Lajkó Fanni, az Alapjogokért Központ elemzője szerint a brüsszeli balliberális szövetség egyre jobban széthullik. A franciák már az Ursula von der Leyen elleni bizalmatlansági szavazáson sem támogatták Manfred Webert, ami komoly belső válságot jelez az Európai Néppártban. A szakértő úgy látja, Weber nem tudja összetartani a szövetséget, és a repedések a migrációs kérdések mentén is egyre mélyebbek.

Magyar Nemzet
2025. 10. 15. 18:38
Manfred Weber sorra veszíti el a támogatóit
Manfred Weber sorra veszíti el a támogatóit Fotó: JOHN THYS Forrás: AFP
Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, már csak látszat a nagy néppárti egység, az Ursula von der Leyen elleni bizalmatlansági szavazáson a franciák kifaroltak Manfred Weber mögül. Weber hiába adta utasításba, hogy mindenáron meg kell védeni a botrányt botrányra halmozó bizottsági elnököt. Egyre többen látják úgy, hogy a brüsszeli vezetés nem jó irányba vezeti Európát. Lajkó Fanni, az Alapjogokért Központ elemzője válaszolt lapunk kérdéseire.

Az Ursula von der Leyen elleni bizalmatlansági szavazáson a franciák kifaroltak Manfred Weber mögül
Fotó: RALF HIRSCHBERGER

Ideje, hogy távozzon posztjáról Weber

Az elemző elmondta, hogy a teljes balliberális szövetség, amit mesterségesen felépítettek annak érdekében, hogy megvédjék egymást – a brüsszeli elitet, Ursula von der Leyent és Magyar Pétert is –, teljes mértékben repedezik. Ez már abból is érzékelhető volt, hogy a múlt hét folyamán az Európai Néppárt szövetségese, a szocialisták és demokraták egy európai parlamenti képviselője úgy nyilatkozott, hogy 

még ők is, mint a Néppárttal és Von der Leyennel szövetséges párt hajlandók lennének benyújtani egy bizalmatlansági indítványt fél év múlva Von der Leyen ellen

– hangsúlyozta, majd azzal magyarázta, hogy az Európai Néppárt elnöke, Manfred Weber nem tudja összetartani ezt a szövetséget. 

Kitért rá, hogy az Európai Néppárt a legnagyobb párt, annak a vezetője Manfred Weber, neki lenne a feladata, hogy mindenkit maga alatt kézben tartson, „ne legyenek ilyen kiszólások”. Most azonban azt látjuk, hogy ez a szövetségi rendszer repedezik, és már a Néppárton belül is egyre több az elégedetlenkedő. Ezt jól mutatja az is, hogy 

az Európai Néppárt hat francia képviselője közül négy képes volt megszavazni a bizalmatlansági indítványt, amit benyújtottak múlt héten.

Lajkó Fanni kifejtette, hogy ennek Franciaország és a francia EP-képviselők esetében van belpolitikai üzenete is a jelenlegi francia politikai válság miatt, viszont az is biztos, hogy Manfred Weber tudta volna csillapítani ezeket a kedélyeket, hogyha valóban olyan erős vezető lenne, mint amilyennek mutatja magát. 

De ettől függetlenül azt gondolom, hogy nem szabad leértékelni az ő helyzetét, mert amikor helyzet van, és amikor a politikai alkukról van szó, akkor végül meg fogják egymást védeni

– emelte ki. Az elemző kitért a migrációs paktummal kapcsolatos tavalyi szavazásra, hiszen ott is nagyon kettéhúzott az Európai Parlament, és alig egy hajszállal tudták elfogadni azt. Ráadásul a politikai spektrumnak mind a két oldaláról voltak elégedetlenkedő hangok, bár a két részről nem ugyanaz volt ennek az oka. Míg a néppártiak, a jobboldaliak, a Patrióták előtti ID frakció, vagy akár az ECR, illetve egy-két néppárti képviselő is úgy gondolta, hogy ezek a szabályok nem elég szigorúak, addig az Európai Néppárt másik fele, vagy akár a szociáldemokraták úgy gondolták, hogy túl szigorúak szabályok. 

A háború kérdésében azonban a Néppárton belül nincs széthúzás, nagyon egyértelmű, hogy mindannyian Ukrajnát támogatják. Az Európai Néppártnak a három alappillérében is szerepel Ukrajna uniós támogatása

– emelte ki a szakértő. Elmondta, hogy ezt a liberális és szociáldemokraták is hasonlóan gondolják. Amikor megkötötték a szövetséget – még a tavalyi EP-választás után –, nagyjából pont egy évvel ezelőtt, akkor lefektették a közös tervükben, hogy a háború finanszírozását és Ukrajna uniós csatlakozását is támogatják. 

Orbán Viktort barátjának nevezte Donald Trump

Köszönjük, Elnök úr! Megyünk tovább a béke útján!

Köszönjük, Elnök úr! Megyünk tovább a béke útján!

A történelmi jelentőségű beszéd kapcsán az elemző elmondta, hogy az a Cordon Sanitaire (politikai elkülönítés), amit megpróbáltak a Patrióták Európáért pártcsalád köré felépíteni, az kezd leomlani. Ennek már az is egy bizonyítéka volt, hogy a bizalmatlansági indítványt egyáltalán megszavazták a patriótákon kívül a néppártiak, és néhány baloldali szociáldemokrata képviselők is. 

Vannak olyan pontok, amiben elismerik a patrióták által képviselt értékeket és érdekeket

– részletezte, majd kitért rá, hogy vannak olyan képviselők, akik kikacsintgatnak a jelenlegi frakciójukból, mint például a Néppártból is, de ez egy hosszadalmas folyamat lesz, ami politikai alkuk árán vezethet csak arra az eredményre, hogy a patrióták csoportja bővüljön. Hangsúlyozta továbbá, hogy 

Orbán Viktornak azonban vannak olyan fontos szövetségesei is – például Robert Fico –, akiknek az európai parlamenti képviselői nem a Patrióták pártcsaládjában foglalnak helyet

– zárta az interjút Lajkó Fanni, az Alapjogokért Központ elemzője.

Borítókép: Manfred Weber sorra veszíti el a támogatóit (Fotó: AFP)

