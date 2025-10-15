Weber alatt repedezik a brüsszeli néppárti egység

Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, már csak látszat a nagy néppárti egység, az Ursula von der Leyen elleni bizalmatlansági szavazáson a franciák kifaroltak Manfred Weber mögül. Weber hiába adta utasításba, hogy mindenáron meg kell védeni a botrányt botrányra halmozó bizottsági elnököt. Egyre többen látják úgy, hogy a brüsszeli vezetés nem jó irányba vezeti Európát. Lajkó Fanni, az Alapjogokért Központ elemzője válaszolt lapunk kérdéseire.

Az Ursula von der Leyen elleni bizalmatlansági szavazáson a franciák kifaroltak Manfred Weber mögül

Fotó: RALF HIRSCHBERGER

Ideje, hogy távozzon posztjáról Weber

Az elemző elmondta, hogy a teljes balliberális szövetség, amit mesterségesen felépítettek annak érdekében, hogy megvédjék egymást – a brüsszeli elitet, Ursula von der Leyent és Magyar Pétert is –, teljes mértékben repedezik. Ez már abból is érzékelhető volt, hogy a múlt hét folyamán az Európai Néppárt szövetségese, a szocialisták és demokraták egy európai parlamenti képviselője úgy nyilatkozott, hogy

még ők is, mint a Néppárttal és Von der Leyennel szövetséges párt hajlandók lennének benyújtani egy bizalmatlansági indítványt fél év múlva Von der Leyen ellen

– hangsúlyozta, majd azzal magyarázta, hogy az Európai Néppárt elnöke, Manfred Weber nem tudja összetartani ezt a szövetséget.