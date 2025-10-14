Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla Orbán Viktort dicsérte az amerikai elnök az egyiptomi békecsúcson. Donald Trump beszédében külön kiemelte a magyar miniszterelnököt, akit nagyszerű embernek és nagyszerű vezetőnek nevezett.
A nemzetközi média is elismeri Orbán Viktor és Trump barátságát
Az amerikai elnök nagyszerű embernek és nagyszerű vezetőnek nevezte a magyar miniszterelnököt. A nemzetközi sajtó is felfigyelt a két vezető jó kapcsolatára. Eric Daugherty újságíró szerint Donald Trump és Orbán Viktor kifejezetten jól kijönnek egymással, baráti viszonyt ápolnak.
Orbán Viktor és Magyarország reflektorfényben
A nemzetközi média is elismeri a magyar miniszterelnök és az amerikai elnök barátságát. Eric Daugherty például azt írta, hogy
az elnök és Viktor Orbán nagyon jól kijönnek egymással. Jó barátságuk van.
Borítókép: Az amerikai elnök és Viktor Orbán nagyon jól kijönnek egymással (Fotó: AFP)
Von der Leyen szerint Putyin egy ragadozó, akit csak erős elrettentéssel lehet féken tartani
Szerinte Európának meg kell őriznie az eddig mutatott gyorsaságot, következetességet és elszántságot, ha meg akarjuk védeni a kontinensünket.
Trump dicsérete megrengeti az európai liberális elitet
Az amerikai elnök vezetése történelmi esélyt teremtett a Közel-Keleten a tartós békére, és Magyarország részvétele a békecsúcson stratégiai fontosságú.
Spanyol elemzők szerint sem véletlen, hogy Trump külön elismeréssel szólt Orbán Viktorról
Orbán Viktor a Brüsszel által leginkább támadott és az Európai Unió legfüggetlenebb vezetője.
Szijjártó Péter szerint Brüsszel hibás döntései újabb gazdasági válságot hozhatnak
A magyar kormány addig is mindent megtesz a károk enyhítése céljából.
