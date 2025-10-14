békecsúcsOrbán ViktorDonald Trumpbarátság

A nemzetközi média is elismeri Orbán Viktor és Trump barátságát

Az amerikai elnök nagyszerű embernek és nagyszerű vezetőnek nevezte a magyar miniszterelnököt. A nemzetközi sajtó is felfigyelt a két vezető jó kapcsolatára. Eric Daugherty újságíró szerint Donald Trump és Orbán Viktor kifejezetten jól kijönnek egymással, baráti viszonyt ápolnak.

Magyar Nemzet
2025. 10. 14. 16:59
Az amerikai elnök és Viktor Orbán nagyon jól kijönnek egymással
Az amerikai elnök és Viktor Orbán nagyon jól kijönnek egymással Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI Forrás: AFP
Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla Orbán Viktort dicsérte az amerikai elnök az egyiptomi békecsúcson. Donald Trump beszédében külön kiemelte a magyar miniszterelnököt, akit nagyszerű embernek és nagyszerű vezetőnek nevezett.

Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: AFP)
Orbán Viktor és Donald Trump az egyiptomi békecsúcson 
Fotó: AFP

Orbán Viktor és Magyarország reflektorfényben

A nemzetközi média is elismeri a magyar miniszterelnök és az amerikai elnök barátságát. Eric Daugherty például azt írta, hogy 

az elnök és Viktor Orbán nagyon jól kijönnek egymással. Jó barátságuk van.

Borítókép: Az amerikai elnök és Viktor Orbán nagyon jól kijönnek egymással (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

