Donald TrumpOrbán Viktorminiszterelnök

Donald Trump: Viktor egy nagyszerű ember

Orbán Viktort méltatta az amerikai elnök a Sarm es-Sejk-i Békecsúcson. Donald Trump beszédében külön is kiemelte a magyar miniszterelnököt. Orbán Viktort nagyszerű embernek és vezetőnek nevezte.

Magyar Nemzet
2025. 10. 13. 19:48
Donald Trump és Orbán Viktor Fotó: EVAN VUCCI Forrás: POOL
„Sokan nem értenek velem egyet amikor azt mondom, hogy ő egy nagyszerű ember, de végső soron az én véleményem számít  – fogalmazott Trump. Az Egyesült Államok elnöke a magyar miniszterelnököt támogatásáról is biztosította, amikor bemutatta a jelenlévő vezetőket. 

Szeretjük Viktort. Fantasztikus vagy! Tudom, hogy sokan nem értenek egyet velem, de az én véleményem számít. Fantasztikus vagy. Ő egy nagyszerű vezető. Támogattam őt a legutóbbi választáson, és huszonnyolc százalékponttal nyert. Ezúttal még jobban fogjátok csinálni. Lesz még egy választás, és nagyszerűen fogjátok csinálni, és mi értékeljük ezt. Száz százalékban mögötted állunk

 – fogalmazott az Egyesült Államok elnöke, aki azt is kiemelte, a közel-keleti béketerv aláírására azokat hívták meg, akik sokat tettek a béke előmozdításáért. Az Európai Unió tagállamai közül, Magyarországon kívül, csak Franciaország, Olaszország, Hollandia, Spanyolország, Németország és Ciprus kapott meghívást.

Borítókép: Donald Trump és Orbán Viktor (Fotó: AFP)

