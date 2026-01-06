Rendkívüli

Meghalt Tarr Béla

Bent rekedt a lángok között: halálos tűz pusztított Tiszalökön

Nem tudott kimenekülni a lángok közül egy idős ember, aki a kedd hajnalban kigyulladt tiszalöki lakásban vesztette életét. A tűz az egész épületet elérte.

Magyar Nemzet
2026. 01. 06. 14:01
Egy ember meghalt, miután kigyulladt egy több épületrészből álló ingatlan egyik nyolcvan négyzetméteres lakása kedden kora reggel Tiszalökön, a Kossuth utcában – közölte a katasztrófavédelem.

Illusztráció: Szon.hu

A teljes épület égett, a lángok a tetőszerkezetre is átterjedtek; a tűzoltóegységek több oldalról fékezték meg a lángokat. 

A tűzben egy idős, mozgásában korlátozott ember vesztette életét

 – tették hozzá.

A lakóépületben egy dobkályha üzemelt, nem zárható ki, hogy innen indult a tűz, de a pontos keletkezési okot tűzvizsgálati eljárás fogja tisztázni. Közölték azt is, hogy használati tárgyak többsége műanyagokat és különféle szintetikus anyagokat tartalmaz, amelyek égésekor mérgező füst szabadul fel, annak belélegzése pedig tragédiához vezethet.

Az ilyen esetek füstérzékelő használatával megelőzhetők, így a kezdeti stádiumban lévő tüzet még van idő eloltani, vagy kimenekülni az épületből és értesíteni a tűzoltókat

 – áll a közleményben.

A tragédia fejleményeiről a Szon.hu folyamatosan frissülő cikkben számol be.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: MW)


