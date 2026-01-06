Sokba kerülhet, ha nem takarítja el a havat a háza elől

A jelenlegi szabályozás szerint az ingatlantulajdonos kötelessége gondoskodni a háza előtti közterület tisztán tartásáról – mondta a Kemma.hu-nak Veres Zoltán vármegyei jegyző. – Ez nem csupán udvariasság vagy szomszédsági jómodor kérdése, hanem valós következményekkel járhat, ha valaki nem figyel a portája előtti rendre – szögezte le a a jegyző.

Forrás: Shutterstock

A helyi önkormányzatok bírságot szabhatnak ki, ami általában öt–ötvenezer forint között mozog, de súlyosabb vagy ismétlődő esetekben ennél magasabb, akár százezer forint is lehet. Emellett ha valaki a csúszós járda miatt megsérül, az ingatlantulajdonos polgári jogi felelősséggel tartozhat, vagyis a sérült egészségügyi költségeit is meg kell térítenie. A jegyző azt is elárulta, hogy volt már olyan eset, amely bíróságra került, és a tulajdonosnak meg kellett térítenie egy baleset sérültjének egészségügyi költségeit, mert nem gondoskodott a háza előtti terület karbantartásáról.

További részleteket ide kattintva olvashat.