Sokba kerülhet, ha nem takarítja el a havat a háza elől

Az önkormányzatok több ezer forintra is megbírságolhatják azt, aki nem takarítja el ingatlanja előtt a havat. Ha a csúszós járdán emiatt baleset történik, akkor a tulajdonost akár kártérítés fizetésére is kötelezhetik.

Magyar Nemzet
Forrás: kemma.hu2026. 01. 06. 15:44
A jelenlegi szabályozás szerint az ingatlantulajdonos kötelessége gondoskodni a háza előtti közterület tisztán tartásáról – mondta a Kemma.hu-nak Veres Zoltán vármegyei jegyző. – Ez nem csupán udvariasság vagy szomszédsági jómodor kérdése, hanem valós következményekkel járhat, ha valaki nem figyel a portája előtti rendre – szögezte le a a jegyző. 

Close-up of a man cleaning and clearing snow in front of the house on a sunny and frosty day. Cleaning the street from snow on a winter day. Snowfall, and a severe snowstorm in winter.
Forrás: Shutterstock

A helyi önkormányzatok bírságot szabhatnak ki, ami általában öt–ötvenezer forint között mozog, de súlyosabb vagy ismétlődő esetekben ennél magasabb, akár százezer forint is lehet. Emellett ha valaki a csúszós járda miatt megsérül, az ingatlantulajdonos polgári jogi felelősséggel tartozhat, vagyis a sérült egészségügyi költségeit is meg kell térítenie. A jegyző azt is elárulta, hogy volt már olyan eset, amely bíróságra került, és a tulajdonosnak meg kellett térítenie egy baleset sérültjének egészségügyi költségeit, mert nem gondoskodott a háza előtti terület karbantartásáról.

További részleteket ide kattintva olvashat.

 

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)

 

