Hóhelyzet: így mentik meg a kiszolgáltatott kutyákat a fagyhaláltól

Évek óta nem látott mértékű havazás és hideg várható a következő napokban. Az állatvédők rémálma ez, jól tudják ugyanis, hogy a rendkívüli időjárás számos állat életét követeli majd. Az Állatvédelmi Járőrszolgálat Zala rendhagyó akciót indított a kiszolgáltatott kutyák megmentéséért, nem csak Zalában, országosan is többen csatlakoztak már a kezdeményezéshez: szalmázzuk be együtt a kutyaházakat – írja a Zaol.hu.

Forrás: zaol.hu2026. 01. 06. 10:47
„Keresünk olyan gazdálkodókat, akik felajánlanak egy-egy nagyobb méretű körbálát a saját településükön elő kutyák házába. És várjuk azon önkormányzatok jelentkezését is, amelyek tudják ezt olyan fedett, száraz helyen fogadni, ahol hozzáférhető„ – közölte Facebook-oldalán az Állatvédelmi Járőrszolgálat Zala. A Zaol.hu azt írja: az állatvédők biztosak abban, hogy minden zalai településen van egy felesleges szalmabála, amit fel lehet ajánlani, s ami kutyák életét mentheti meg. Egyelőre egy önkormányzat ajánlott helyet, a garabonci, ahova várják a bálafelajánlást, a járőrszolgálat pedig a további helyhatóságok jelentkezését is.

Fotó: Állatvédelmi Járőrszolgálat Zala

„Annyian jelezték Zalán kívülről is segítő szándékukat, hogy nem tudtunk vele nem foglalkozni„ – jegyezték meg az állatvédők. A zalai posztban felsorolták az összes vármegyebeli települést, alatta várják hozzászólásban a bálafelajánlásokat, így a rászorulók is nyomon tudják követni, hogy a településükön van-e már jelentkező.

A következő időszakban éjszakánként akár –16 fokig is csökkenhet a hőmérséklet, és nappal sem nagyon emelkedik 0 fok fölé, ez pedig a kint tartott, akár nagyobb testű kutyák életébe is kerülhet. 

Éppen ezért elengedhetetlen az eb méretének megfelelő kutyaház (ne legyen túl nagy, hogy az állat a testhőjével be tudja fűteni), amit szalmával béleljünk ki. A bejárata elé pedig akasszunk szőnyeget vagy hőfüggönyt, ami a hideget nem engedi be, a meleget nem engedi ki.

A teljes cikket a Zaol.hu oldalán olvashatja el.

Borítókép: A fagytól védik a kutyákat Zalában (Fotó: Állatvédelmi Járőrszolgálat Zala)
 

