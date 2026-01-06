Hóhelyzet: így mentik meg a kiszolgáltatott kutyákat a fagyhaláltól

„Keresünk olyan gazdálkodókat, akik felajánlanak egy-egy nagyobb méretű körbálát a saját településükön elő kutyák házába. És várjuk azon önkormányzatok jelentkezését is, amelyek tudják ezt olyan fedett, száraz helyen fogadni, ahol hozzáférhető„ – közölte Facebook-oldalán az Állatvédelmi Járőrszolgálat Zala. A Zaol.hu azt írja: az állatvédők biztosak abban, hogy minden zalai településen van egy felesleges szalmabála, amit fel lehet ajánlani, s ami kutyák életét mentheti meg. Egyelőre egy önkormányzat ajánlott helyet, a garabonci, ahova várják a bálafelajánlást, a járőrszolgálat pedig a további helyhatóságok jelentkezését is.

„Annyian jelezték Zalán kívülről is segítő szándékukat, hogy nem tudtunk vele nem foglalkozni„ – jegyezték meg az állatvédők. A zalai posztban felsorolták az összes vármegyebeli települést, alatta várják hozzászólásban a bálafelajánlásokat, így a rászorulók is nyomon tudják követni, hogy a településükön van-e már jelentkező.

A következő időszakban éjszakánként akár –16 fokig is csökkenhet a hőmérséklet, és nappal sem nagyon emelkedik 0 fok fölé, ez pedig a kint tartott, akár nagyobb testű kutyák életébe is kerülhet.

Éppen ezért elengedhetetlen az eb méretének megfelelő kutyaház (ne legyen túl nagy, hogy az állat a testhőjével be tudja fűteni), amit szalmával béleljünk ki. A bejárata elé pedig akasszunk szőnyeget vagy hőfüggönyt, ami a hideget nem engedi be, a meleget nem engedi ki.

