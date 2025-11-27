NKFHnyakörvakkumulátor

Azt a kutyafáját! Állatfelszereléseket ellenőrzött a hivatal, mind megbukott a laboratóriumi vizsgálaton

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) akkreditált laboratóriuma termékbiztonsági szempontból ellenőrzött népszerű állatfelszereléseket, így többek között LED-es nyakörveket és pórázokat, valamint akváriumlámpákat. A bevizsgált húsz termék egyike sem felelt meg a biztonsági szabályoknak, így a nem biztonságos termékeket kivonják a forgalomból.

Magyar Nemzet
2025. 11. 27. 11:52
Különösen a beépített akkumulátoros felszerelések bizonyultak veszélyesnek Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az állatok védelme a 21. században kiemelten fontos társadalomalakító tényező, ezért a felelős állattartás, valamint az állatvédelem népszerűsítése és fejlesztése érdekében indokolt, hogy a korábbi évekhez hasonlóan az állatfelszerelések laboratóriumi vizsgálata megtörténjen. Az NKFH akkreditált Mechanikai és Villamos Laboratóriuma akváriumlámpákat, LED-es nyakörveket és LED-es pórázokat, valamint szőrnyírót, meleglevegős kefét és elektromos kefét is vizsgált. A minták beszerzésére szakkereskedésekből, távol-keleti üzemeltetésű üzletekből és webáruházból történt.

kutya, sérülés, állatkínzás, állatfelszerelés
A húsz vizsgált állatfelszerelés közül egyik sem felelt meg  a vonatkozó követelményeknek
(Forrás: Facebook/Laki Mancs Állatvédelmi Egyesület )

Míg tavaly a vizsgált termékek kilencven százaléka volt problémás, addig idén ennél is súlyosabb megállapításokat tettek a szakemberek: a húsz vizsgált termék közül ugyanis egy sem teljesítette a vonatkozó szabványok előírásait. A teljes terméklista az NKFH honlapján (www.nkfh.gov.hu) érhető el.

A Li-ion akkumulátorról üzemelő termékeknél különösen súlyos kockázatok derültek ki: mivel a cellák hőmérsékletét nem figyelik az eszközökben lévő áramkörök, a lítiumalapú akkumulátorok hő hatására kigyulladhatnak vagy felrobbanhatnak. A vizsgálat során a laboratórium tehát a hőmérséklet-figyelés meglétét, illetve megfelelő működését vizsgálta.

Az olyan termékeknél, amelyek kapcsolatba kerülnek vagy kerülhetnek vízzel, nagyobb a veszélye az áramütésnek. Ehhez kapcsolódóan az akváriumlámpáknál előírások vonatkoznak a termék tömítettségére, mechanikai szilárdságára, valamint arra, hogy a kapcsoló csak kétpólusú lehet. A kültérre szánt termékeknél pedig a tápvezeték nem készülhet PVC-ből, ellentétben a beltéri lámpákkal. A laboratórium vizsgálta még ezeken felül a tápvezeték tehermentesítőjét és keresztmetszetét, a csatlakozódugót, valamint a szigetelés megfelelőségét.

A megállapított termékbiztonsági problémák miatt az NKFH szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok minden esetben hatósági eljárást indítanak és meghozzák a szükséges piacfelügyeleti intézkedéseket, így a termék forgalomból történő kivonását és azok vásárlóktól történő visszahívását. Az NKFH célja, hogy a kiskedvencek is biztonságban legyenek, a vásárlók pedig biztonságos és megfelelő termékhez jussanak, ezért a vizsgálatok folyamatosan zajlanak.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Faggyas Sándor
idezojelekAmerika

Hála és béke

Faggyas Sándor avatarja

Nem Donald Trumpon múlt, hogy a hálaadás napjáig nem sikerült nyélbe ütni a békemegállapodást.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.