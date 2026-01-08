Rendkívüli

Gulyás Gergely leleplezte a Kormányinfón az ukrán tervet

joó istvánHIPAkülföldi működőtőke

Tavaly rekordévet zárt hazánk a külföldi működőtőke beáramlása szempontjából

Az alacsony adók, a jól képzett munkaerő, a fejlett logisztika, a fizikai és jogbiztonság, valamint az energiaellátás biztonsága mind hozzájárult ahhoz, hogy a Magyarország iránti befektetői bizalom töretlen volt a tavalyi év során is. Az elmúlt négy év a magyar gazdaságtörténet négy legsikeresebb évének számít a külföldi működőtőke beáramlása és a befektetések szempontjából Joó István kormánybiztos értékelése szerint.

Magyar Nemzet
2026. 01. 08. 10:33
Jelentős fejlsztésekkel erősödött Magyarország Forrás: Imaginechina
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Tavaly rekordszámú, 108 új beruházásról állapodott meg a kormány, amelyek több mint hétmilliárd euró, azaz 2700 milliárd forint értékben fognak megvalósulni, és amelyeknek köszönhetően 18 200 új munkahely jön létre Magyarországon – közölte Joó István kormánybiztos a Facebook-oldalán közzétett videójában. A befektetésösztönzésért és kiemelt magyarországi nagybefektetések megvalósításáért felelős kormánybiztos szerint az elmúlt négy év a magyar gazdaságtörténet négy legsikeresebb évének számít a külföldi működőtőke beáramlása és a beruházások szempontjából.

befektetés
14 projekt 235 milliárd forintnyi befektetési volumen mellett csaknem hatszáz új kutató-fejlesztő munkahelyet hoz létre. / Fotó: BYD

Özönlöttek tavaly a nagybefektetések Magyarországra

Mint mondta: ezt a négy évet megelőzte a Covid, ami miatt a világgazdaság letérdelt, a háború pedig tönkretette Európa gazdaságát. – Mi büszkék vagyunk azokra a gyárberuházásokra, amelyek révén fenntartható Magyarországon a teljes foglalkoztatottság, és új munkahelyek is létrejöhetnek – hangsúlyozta Joó István. Hozzátette, hogy a 2025-ös eredmények ugyanakkor jól szemléltetik a magyar gazdaság dimenzióváltását is: 

soha annyi kutatás-fejlesztési projektet nem támogatott a kormány egy éven belül, mint tavaly.

14 projekt 235 milliárd forintnyi beruházási volumen mellett majdnem hatszáz új kutató-fejlesztő munkahelyet hoz létre. Kiemelte, hogy 2025 rekord volt az üzleti szolgáltató központok szempontjából is: 3500 új, magas hozzáadott értékű munkahely jön létre ebben az óriási növekedésben lévő ágazatban. Ez a szektor kiemelkedő lehetőséget kínál azon, nyelveket beszélő fiataloknak, akik itthon, de nemzetközi környezetben szeretnének dolgozni – mondta.

Közölte azt is, hogy a Nemzeti Befektetési Ügynökség legfontosabb feladata az, hogy segítse a külföldi működőtőke, a legmodernebb gyártási technológiák és a legjobb üzleti szolgáltató központok Magyarországra érkezését, de fontos célkitűzése az is, hogy támogassa a magyar vállalatok növekedését. A kormánybiztos szerint 2025 egy rekordév volt ebből a szempontból is, 24 magyar tulajdonú vállalat mintegy kétszázmilliárd forintnyi beruházását támogatták.

Idén Dél-Magyarország fejlesztésével folytatódik a munka

A tavalyi évben tehát több mint hétmilliárd eurónyi új beruházásról állapodtak meg – összegezte, hozzátéve, hogy ezek a befektetések 16 különböző országból érkeznek és 17 ágazatban valósulnak meg, mint például 

  • az elektronika, 
  • a járműgyártás, 
  • a gépipar, 
  • a vegyipar, 
  • az információs és kommunikációs technológiák, 
  • a gyógyszeripar, 
  • az orvostechnológiai eszközök gyártása vagy 
  • a biotechnológia.

A beruházások volumene alapján Kína, Szingapúr, Magyarország, az Egyesült Államok és Dél-Korea áll az első öt helyen, míg a projektek darabszáma alapján Magyarország, Kína, Németország, az Egyesült Államok és Franciaország.

Az elmúlt négy év tehát a magyar gazdaságtörténet négy legsikeresebb évét jelenti a külföldi működőtőke beáramlása szempontjából. 

Ezek az eredmények azért jöhettek létre, mert a magyar kormány az elmúlt 16 évben felépítette Európa legversenyképesebb befektetési és üzleti környezetét.

Az alacsony adók, a jól képzett munkaerő, a fejlett logisztika, a fizikai és jogbiztonság, valamint az energiaellátás biztonsága mind hozzájárultak ahhoz, hogy a Magyarország iránti befektetői bizalom töretlen. 2026-ban a munkát folytatjuk Magyarország déli területeinek fejlesztésével – fogalmazott Joó István.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelektóth krisztina

Ég a ház Magyar Péternél, a balosok bevetették a magyargyűlölő csodafegyvert

Csépányi Balázs avatarja

Ismert művész szállt be a kampányba.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.