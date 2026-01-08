Tavaly rekordévet zárt hazánk a külföldi működőtőke beáramlása szempontjából

Tavaly rekordszámú, 108 új beruházásról állapodott meg a kormány, amelyek több mint hétmilliárd euró, azaz 2700 milliárd forint értékben fognak megvalósulni, és amelyeknek köszönhetően 18 200 új munkahely jön létre Magyarországon – közölte Joó István kormánybiztos a Facebook-oldalán közzétett videójában. A befektetésösztönzésért és kiemelt magyarországi nagybefektetések megvalósításáért felelős kormánybiztos szerint az elmúlt négy év a magyar gazdaságtörténet négy legsikeresebb évének számít a külföldi működőtőke beáramlása és a beruházások szempontjából.

14 projekt 235 milliárd forintnyi befektetési volumen mellett csaknem hatszáz új kutató-fejlesztő munkahelyet hoz létre. / Fotó: BYD

Özönlöttek tavaly a nagybefektetések Magyarországra

Mint mondta: ezt a négy évet megelőzte a Covid, ami miatt a világgazdaság letérdelt, a háború pedig tönkretette Európa gazdaságát. – Mi büszkék vagyunk azokra a gyárberuházásokra, amelyek révén fenntartható Magyarországon a teljes foglalkoztatottság, és új munkahelyek is létrejöhetnek – hangsúlyozta Joó István. Hozzátette, hogy a 2025-ös eredmények ugyanakkor jól szemléltetik a magyar gazdaság dimenzióváltását is:

soha annyi kutatás-fejlesztési projektet nem támogatott a kormány egy éven belül, mint tavaly.

14 projekt 235 milliárd forintnyi beruházási volumen mellett majdnem hatszáz új kutató-fejlesztő munkahelyet hoz létre. Kiemelte, hogy 2025 rekord volt az üzleti szolgáltató központok szempontjából is: 3500 új, magas hozzáadott értékű munkahely jön létre ebben az óriási növekedésben lévő ágazatban. Ez a szektor kiemelkedő lehetőséget kínál azon, nyelveket beszélő fiataloknak, akik itthon, de nemzetközi környezetben szeretnének dolgozni – mondta.

Közölte azt is, hogy a Nemzeti Befektetési Ügynökség legfontosabb feladata az, hogy segítse a külföldi működőtőke, a legmodernebb gyártási technológiák és a legjobb üzleti szolgáltató központok Magyarországra érkezését, de fontos célkitűzése az is, hogy támogassa a magyar vállalatok növekedését. A kormánybiztos szerint 2025 egy rekordév volt ebből a szempontból is, 24 magyar tulajdonú vállalat mintegy kétszázmilliárd forintnyi beruházását támogatták.