Számos megállapodás született a magyar–amerikai csúcson – ezeken a területeken várhatók újabb amerikai beruházások

A stabil diplomáciai kapcsolatok kézzelfogható gazdasági előnyökhöz vezetnek, és tovább bővültek a két ország üzleti együttműködésének kulcsfontosságú területei – értékelte Joó István kormánybiztos az előző héten zajlott magyar–amerikai csúcstalálkozó eredményeit. A HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség vezérigazgatója, aki tagja volt a magyar kormány delegációjának, arra is felhívta a figyelmet, hogy soha annyi amerikai beruházást nem jelentettek még be, mint 2025-ben.

Joó István szerint beruházások sokasága érkezhet Magyarországra a magyar–amerikai csúcsnak köszönhetően

Fotó: Horváth Viktor / Joó István / Facebook

Beruházások sokasága, energiabiztonság és a szankciók feloldása – ezek az eredményei Orbán Viktor washingtoni útjának

Donald Trump amerikai elnök hivatalba lépésével teljesen új időszak kezdődött a magyar–amerikai kapcsolatokban, Orbán Viktor washingtoni útja pedig történelmi jelentőségű találkozó volt – mutat rá a Nemzeti Befektetési Ügynökség hétfői közleményében. Mint írják:

azzal, hogy Magyarország teljes és határozatlan időre mentességet kapott az Oroszországból származó energiahordozók vásárlására, a magyar gazdaság garanciát kapott a zavartalan és megfizethető működésre.

Emellett a növekvő geopolitikai feszültségekre tekintettel tovább bővítettük energiaellátásunkat: egy most induló energetikai együttműködés részeként hazánk cseppfolyósított földgázt (LNG) vásárolhat az Egyesült Államoktól. Ezzel párhuzamosan a Trump-adminisztráció feloldotta az összes fennmaradó amerikai szankciót Paks II. beruházásával kapcsolatosan.

Az USA jelenleg Magyarország harmadik legjelentősebb befektetője, a hazánkban működő közel 1400 amerikai cég jelentős mértékben járul hozzá a magyar gazdaság dimenzióváltásához – jegyezte meg Joó István. A 2014 és 2025 első féléve közötti időszakban a HIPA támogatásával összesen 145 amerikai beruházásról született döntés mintegy 2,5 milliárd euró értékben.

Bővülő együttműködés – Űrtechnológia, telekommunikáció, védelmi ipar és a mesterséges intelligencia

Az előző héten lezajlott magyar–amerikai csúcstalálkozó kiterjesztett beruházási együttműködéseket is eredményezett, melynek részleteiről a HIPA vezérigazgatója úgy fogalmazott, az amerikai befektetések következő kulcsfontosságú területei az űrtechnológia, a telekommunikáció, a védelmi ipar és a mesterséges intelligencia lesznek. Joó István kint tartózkodása alatt az AbbVie, a GE Healthcare, a Radian Space és a Voyager cégekkel folytatott előremutató tárgyalásokat.