Számos megállapodás született a magyar–amerikai csúcson – ezeken a területeken várhatók újabb amerikai beruházások

A növekvő geopolitikai feszültségekre tekintettel tovább bővítettük energiaellátásunkat: egy most induló energetikai együttműködés részeként hazánk cseppfolyósított földgázt (LNG) vásárolhat az Egyesült Államoktól. Emellett számos beruházási lehetőség is szóba került a magyar kormánydelegáció washingtoni látogatása alkalmával. Minderről Joó István kormánybiztos számolt be Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök csúcstalálkozóját követően.

Magyar Nemzet
2025. 11. 10. 11:24
Donald Trump amerikai elnök fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én
Donald Trump amerikai elnök fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én Fotó: Kaiser Ákos Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály
A stabil diplomáciai kapcsolatok kézzelfogható gazdasági előnyökhöz vezetnek, és tovább bővültek a két ország üzleti együttműködésének kulcsfontosságú területei – értékelte Joó István kormánybiztos az előző héten zajlott magyar–amerikai csúcstalálkozó eredményeit. A HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség vezérigazgatója, aki tagja volt a magyar kormány delegációjának, arra is felhívta a figyelmet, hogy soha annyi amerikai beruházást nem jelentettek még be, mint 2025-ben.

Joó István szerint beruházások sokasága érkezhet Magyarországra a magyar–amerikai csúcsnak köszönhetően
Fotó: Horváth Viktor / Joó István / Facebook

Beruházások sokasága, energiabiztonság és a szankciók feloldása – ezek az eredményei Orbán Viktor washingtoni útjának

Donald Trump amerikai elnök hivatalba lépésével teljesen új időszak kezdődött a magyar–amerikai kapcsolatokban, Orbán Viktor washingtoni útja pedig történelmi jelentőségű találkozó volt – mutat rá a Nemzeti Befektetési Ügynökség hétfői közleményében. Mint írják: 

azzal, hogy Magyarország teljes és határozatlan időre mentességet kapott az Oroszországból származó energiahordozók vásárlására, a magyar gazdaság garanciát kapott a zavartalan és megfizethető működésre.

Emellett a növekvő geopolitikai feszültségekre tekintettel tovább bővítettük energiaellátásunkat: egy most induló energetikai együttműködés részeként hazánk cseppfolyósított földgázt (LNG) vásárolhat az Egyesült Államoktól. Ezzel párhuzamosan a Trump-adminisztráció feloldotta az összes fennmaradó amerikai szankciót Paks II. beruházásával kapcsolatosan.

Az USA jelenleg Magyarország harmadik legjelentősebb befektetője, a hazánkban működő közel 1400 amerikai cég jelentős mértékben járul hozzá a magyar gazdaság dimenzióváltásához – jegyezte meg Joó István. A 2014 és 2025 első féléve közötti időszakban a HIPA támogatásával összesen 145 amerikai beruházásról született döntés mintegy 2,5 milliárd euró értékben.

Bővülő együttműködés – Űrtechnológia, telekommunikáció, védelmi ipar és a mesterséges intelligencia

Az előző héten lezajlott magyar–amerikai csúcstalálkozó kiterjesztett beruházási együttműködéseket is eredményezett, melynek részleteiről a HIPA vezérigazgatója úgy fogalmazott, az amerikai befektetések következő kulcsfontosságú területei az űrtechnológia, a telekommunikáció, a védelmi ipar és a mesterséges intelligencia lesznek. Joó István kint tartózkodása alatt az AbbVie, a GE Healthcare, a Radian Space és a Voyager cégekkel folytatott előremutató tárgyalásokat.

Csak az idei esztendőben kilenc amerikai beruházást jelentettünk be, melynek jelentős része a legújabb technológiák érkezését és a legmagasabb hozzáadott értékű munkahelyek létrehozását eredményezi – hívta fel a figyelmet Joó István, hozzátéve: a héten újabb egyesült államokbeli cég fejlesztéséről fognak bejelentést tenni. Mint folytatta, az előrehaladott tárgyalások ismeretében tovább fog bővülni a lista, így történelmi csúcsot fogunk elérni.

A 2014-ben alapított HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség a Külgazdasági és Külügyminisztérium irányítása alatt működő, befektetésösztönzéssel foglalkozó országos szervezet. Legfontosabb feladata, hogy térítésmentes szakmai segítséget nyújtson azon külföldi és magyar vállalatoknak, amelyek Magyarországon kívánnak befektetni. A HIPA 

  • 2014. január 1. és 2024. december 31. között 
  • 2200 pozitív beruházási döntésben működött közre, amivel 
  • 59,2 milliárd eurónyi beruházáshoz és országszerte csaknem 
  • 170 ezer új munkahely megteremtéséhez járult hozzá.

