beruházásSzijjáró PéterFlextronicsversenyképesség

Hatalmas amerikai beruházások Magyarországon – íme a Trump–Orbán-megállapodás eredménye

Az amerikai–magyar gazdasági kapcsolatok Donald Trump vámpolitikája ellenére komoly fellendülésben vannak. Rekordértékű amerikai beruházások érkeznek Magyarországra, a kormány pedig jelentős támogatásokkal segíti a K+F és technológiai fejlesztések hazai bővülését. A megállapodások nemcsak munkahelyeket teremtenek, hanem stratégiai előnnyel is járhatnak Magyarország számára a globális ellátási láncok átrendeződése korában.

Magyar Nemzet
2025. 09. 16. 8:45
Szijjártó Péter beszédet mondott a GE Vernova 9,5 milliárdos beruházásának alkalmából Photo: MTI/Zsolt Szigetvary)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Miközben Donald Trump amerikai elnök igyekszik az amerikai beruházásokat és az amerikai cégek tevékenységének minél nagyobb részét hazacsábítani, úgy tűnik, az amerikai vállalatok egyre több beruházást mégis Magyarországra hoznak – írja a Világgazdaság. Orbán Viktor miniszterelnök áprilisban arról beszélt, hogy az amerikai–magyar kapcsolatok fellendülése kézzelfogható eredményeket is hozhat a magyar gazdaság számára.

amerikai beruházások Budapest, 2025. szeptember 8.Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az amerikai tulajdonosi hátterű Flextronics beruházásának bejelentésén a minisztériumban 2025. szeptember 8-án. A Magyarországon hatezer embert foglalkoztató elektronikai vállalat kétmilliárd forint értékben hajt végre kutatás-fejlesztési beruházást Zalaegerszegen, amelyhez az állam 670 millió forintnyi támogatást nyújt.MTI/Kovács Attila
Szijjártó Péter többször hangsúlyozta, az amerikai beruházások jelentős volumenben érkeznek. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Kovács Attila 

A javuló amerikai–magyar kapcsolat megjelenik az amerikai beruházások volumenében

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter többször beszélt arról is, hogy a hazánkba érkező amerikai beruházások segítenek enyhíteni a vámháború negatív hatásait is, köszönhetően az aranykorukat élő amerikai–magyar kapcsolatoknak. Legutóbb a múlt héten a Flextronics jelentett be kétmilliárd forint értékben kutatás-fejlesztési beruházást Zalaegerszegen, amit a kormány 670 millió forinttal támogatott, de Donald Trump hatalomra kerülése óta több más amerikai nagyberuházás is elindult. Az amerikai elnök főként a termelést szeretné hazavinni az Egyesült Államokba, a vámok is főként az iparcikkeket és az alapanyagokat érintik. Ezért nem is meglepő, hogy az elmúlt fél évben bejelentett magyarországi amerikai beruházások sokszor a kutatás-fejlesztést érintik. A Világgazdaság kiemelte: az eddigi legnagyobb volumenű, a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) által kezelt kutatás-fejlesztési beruházás is amerikai céghez köthető, hiszen a szoftverfejlesztő Diligent Corporation nyolcmilliárd forint állami támogatással 37 milliárd forintos beruházást eszközöl hazánkban. Látható tehát, hogy a javuló amerikai–magyar politikai kapcsolatok a gazdaság terén is elhozták a várt fellendülést.

Az elmúlt időszak legjelentősebb beruházásai: 

  • Flextronics: kétmilliárd forintos kutatás-fejlesztési (K+F) beruházás Zalaegerszegen, 670 millió forintos állami támogatással. 
  • GE Vernova: 9,5 milliárd forintnyi beruházás Veresegyházon, főleg termelési kapacitásbővítéssel; a kormány 2,8 milliárd forinttal támogatja. 
  • Tulip Interfaces: 2,3 milliárd forintos beruházás, 500 millió támogatással; magasan képzett munkahelyeket hoz létre. 
  • Emerson: két magyar városban fejlesztési és K+F tevékenység 2,5 milliárd forintból; támogatás: nagyjából félmilliárd forint. 
  • Diligent Corporation: az állami támogatás  mintegy nyolcmilliárd forint, az összberuházás megközelíti a 37 milliárd forintot; szoftverfejlesztés terén. 
     

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekOrbán Viktor

A hazai pöcesajtó esete a valósággal

Bayer Zsolt avatarja

A haladó újságírók szellemi fogyatékosnak tettetik magukat a svéd miniszterelnök kedvéért.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.