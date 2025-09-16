Hatalmas amerikai beruházások Magyarországon – íme a Trump–Orbán-megállapodás eredménye

Miközben Donald Trump amerikai elnök igyekszik az amerikai beruházásokat és az amerikai cégek tevékenységének minél nagyobb részét hazacsábítani, úgy tűnik, az amerikai vállalatok egyre több beruházást mégis Magyarországra hoznak – írja a Világgazdaság. Orbán Viktor miniszterelnök áprilisban arról beszélt, hogy az amerikai–magyar kapcsolatok fellendülése kézzelfogható eredményeket is hozhat a magyar gazdaság számára.
A javuló amerikai–magyar kapcsolat megjelenik az amerikai beruházások volumenében
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter többször beszélt arról is, hogy a hazánkba érkező amerikai beruházások segítenek enyhíteni a vámháború negatív hatásait is, köszönhetően az aranykorukat élő amerikai–magyar kapcsolatoknak. Legutóbb a múlt héten a Flextronics jelentett be kétmilliárd forint értékben kutatás-fejlesztési beruházást Zalaegerszegen, amit a kormány 670 millió forinttal támogatott, de Donald Trump hatalomra kerülése óta több más amerikai nagyberuházás is elindult. Az amerikai elnök főként a termelést szeretné hazavinni az Egyesült Államokba, a vámok is főként az iparcikkeket és az alapanyagokat érintik. Ezért nem is meglepő, hogy az elmúlt fél évben bejelentett magyarországi amerikai beruházások sokszor a kutatás-fejlesztést érintik. A Világgazdaság kiemelte: az eddigi legnagyobb volumenű, a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) által kezelt kutatás-fejlesztési beruházás is amerikai céghez köthető, hiszen a szoftverfejlesztő Diligent Corporation nyolcmilliárd forint állami támogatással 37 milliárd forintos beruházást eszközöl hazánkban. Látható tehát, hogy a javuló amerikai–magyar politikai kapcsolatok a gazdaság terén is elhozták a várt fellendülést.
Az elmúlt időszak legjelentősebb beruházásai:
- Flextronics: kétmilliárd forintos kutatás-fejlesztési (K+F) beruházás Zalaegerszegen, 670 millió forintos állami támogatással.
- GE Vernova: 9,5 milliárd forintnyi beruházás Veresegyházon, főleg termelési kapacitásbővítéssel; a kormány 2,8 milliárd forinttal támogatja.
- Tulip Interfaces: 2,3 milliárd forintos beruházás, 500 millió támogatással; magasan képzett munkahelyeket hoz létre.
- Emerson: két magyar városban fejlesztési és K+F tevékenység 2,5 milliárd forintból; támogatás: nagyjából félmilliárd forint.
- Diligent Corporation: az állami támogatás mintegy nyolcmilliárd forint, az összberuházás megközelíti a 37 milliárd forintot; szoftverfejlesztés terén.